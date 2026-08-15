МАТОРИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
МАТОРИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ - российский певец (бас), народный артист РФ.
Из семьи военного. В 1974 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (класс Е. В. Иванова), занимался также у М. Л. Мельтцер. 2-я премия Международного конкурса музыкантов-исполнителей в Женеве (1973 год).
В 1974-1991 годах солист московского Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (большое влияние на него оказал главный режиссер театра Л. Д. Михайлов), с 1991 года - Большого театра.
Выступает в разнохарактерном оперном репертуаре, среди партий: Мендоза, Король Треф («Обручение в монастыре», «Любовь к трём апельсинам» С. С. Прокофьева), Порги («Порги и Бесс» Дж. Гершвина), Базилио («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Князь Юрий, Царь Додон («Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова), Мельник («Русалка» А. С. Даргомыжского), Досифей («Хованщина» М. П. Мусоргского).
Лучшая партия - Борис Годунов в одноименной опере Мусоргского; в ней он выступал на крупнейших сценах мира: в Парижской опере, «Метрополитен-опере» (Нью-Йорк), «Лирической опере» (Чикаго) и др. С успехом исполняет и другие партии в той же опере, например Варлаама и Пимена - в театре «Ковент-Гарден» (Лондон).
Выступает в камерном репертуаре, один из лучших современных исполнителей русской духовной музыки (записал диск «Песнопения русской православной церкви», дирижёр Г. А. Дмитряк, 1997 год), постоянный участник фестиваля «Александровские вечера» во Владимирской области (с 1996 года).
С 1991 года преподаёт в РАТИ (с 1994 года профессор, заведующий кафедрой сольного пения).