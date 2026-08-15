МАТОРИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

МАТОРИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ - российский пе­вец (бас), народный артист РФ.

Из се­мьи во­ен­но­го. В 1974 году окон­чил Государственный му­зы­каль­но-пе­да­го­гический институт имени Гне­си­ных (класс Е. В. Ива­но­ва), за­ни­мал­ся так­же у М. Л. Мельт­цер. 2-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей в Же­не­ве (1973 год).

В 1974-1991 годах со­лист московского Музыкального те­ат­ра имени К. С. Ста­ни­слав­ско­го и Вл. И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко (боль­шое влия­ние на не­го ока­зал главный режиссер те­ат­ра Л. Д. Ми­хай­лов), с 1991 года - Боль­шо­го те­ат­ра.

Вы­сту­па­ет в раз­но­ха­рак­тер­ном опер­ном ре­пер­туа­ре, сре­ди пар­тий: Мен­до­за, Ко­роль Треф («Об­ру­че­ние в мо­на­сты­ре», «Лю­бовь к трём апель­си­нам» С. С. Про­кофь­е­ва ), Пор­ги («Пор­ги и Бесс» Дж. Гер­шви­на), Ба­зи­лио («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни), Князь Юрий, Царь До­дон («Ска­за­ние о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же и де­ве Фев­ро­нии», «Зо­ло­той пе­ту­шок» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва), Мель­ник («Ру­сал­ка» А. С. Дар­го­мыж­ско­го ), До­си­фей («Хо­ван­щи­на» М. П. Му­сорг­ско­го ).

Луч­шая пар­тия - Бо­рис Го­ду­нов в од­но­именной опе­ре Му­сорг­ско­го; в ней он вы­сту­пал на круп­ней­ших сце­нах ми­ра: в Па­риж­ской опе­ре, «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (Нью-Йорк), «Ли­ри­че­ской опе­ре» (Чи­ка­го) и др. С ус­пе­хом ис­пол­ня­ет и другие пар­тии в той же опе­ре, например Вар­лаа­ма и Пи­ме­на - в те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон).

Вы­сту­па­ет в ка­мер­ном ре­пер­туа­ре, один из луч­ших современных ис­пол­ни­те­лей русской ду­хов­ной му­зы­ки (за­пи­сал диск «Пес­но­пе­ния рус­ской пра­во­слав­ной церк­ви», ди­ри­жёр Г. А. Дмит­ряк, 1997 год), по­сто­ян­ный уча­ст­ник фес­ти­ва­ля «Алек­сан­д­ров­ские ве­че­ра» во Вла­ди­мир­ской области (с 1996 года).

С 1991 года пре­по­да­ёт в РАТИ (с 1994 года профессор, заведующий ка­фед­рой соль­но­го пе­ния).