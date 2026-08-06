МАТКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ

МАТКО́ВСКИЙ АЛЕКСЕ́Й ФИЛИ́ППОВИЧ (Фелицианович) (17.03.1877–04.06.1920) – из потомственных дворян Херсонской губ. Окончил 1-й кадетский корпус (1894), Михайловское артиллерийское училище по 1-му разряду (1897) и Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1903). Подпоручик (с 13.08.1897 со ст. с 12.08.1895). Поручик (с 12.08.1900 со ст. с 12.08.1899). Штабс-капитан (со ст. с 23.05.1903). Капитан (со ст. с 17.04.1905). Подполковник (со ст. с 06.12.1908). Полковник (со ст. с 25.03.1912). Генерал-майор (с 02.04.1917). Генерал-лейтенант (с 15.06.1919).

Карьера

На службе с 31.08.1894. В 7-й конно-артиллерийской батарее (с 13.08.1897). В отдельном конно-горном артиллерийском дивизионе (с 19.01.1899). Прикомандирован к Офицерской кавалерийской школе для изучения технической стороны кавалерийского дела (31.10.1903–21.10.1904). Старший адъютант штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии (22.12.1904–25.05.1905). Помощник старшего адъютанта штаба Петербургского военного округа (25.05.1905–08.01.1910). Командир эскадрона лейб-гвардии Драгунского полка (23.10.1907–22.10.1908). Помощник делопроизводителя ГУГШ (08.01–22.05.1910). Правитель дел по учебной части Офицерской кавалерийской школы (22.05.1910–01.02.1912). Экстраординарный профессор Императорской Николаевской военной академии (с 01.02.1912). Ординарный профессор Императорской Николаевской военной академии (с 18.02.1913). Прикомандирован к лейб-гвардии Драгунскому полку для ознакомления с общими требованиями управления и ведения хозяйства в кавалерийском полку (04.05–05.09.1913). Участник Первой мировой войны. Начальник штаба Сводного кавалерийского корпуса (с 11.08.1914). Прикомандирован к штабу 8-й армии. В 1-й бригаде 1-й льготной кавалерийской дивизии участвовал в боях. Командир 12-го уланского Белгородского полка (04.09.1914–17.01.1915). Начальник штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии (01.02–16.11.1915). Начальник штаба конного отряда генерала Н.Н. Казнакова (11.1915–10.1916). Командир 2-го лейб-уланского Курляндского императора Александра III полка (с 10.11.1916). Начальник штаба 11-й кавалерийской дивизии (с 17.01.1917). Начальник штаба V кавалерийского корпуса (с 05.05.1917). Отчислен по болезни в резерв при штабе Киевского военного округа (01.09.1917). Ординарный профессор Николаевской военной академии (с 04.09.1917).

Во времена советской власти

Участник Гражданской войны. Назначен заведующим Суворовским музеем (с 26.02.1918). В РККА (1918). Не подчинился распоряжению об эвакуации с академией в Казань. Перешел на сторону антибольшевистских сил в районе Екатеринбурга. Исключен из академии. В антибольшевистских формированиях Восточного фронта (30.08.1918–1920). Инспектор кавалерии Сибирской армии (с 05.09.1918). И.д. управляющего военным министерством Временного Сибирского правительства (09.1918). Командир II Степного Сибирского отдельного корпуса (06.09–13.11.1918). Вр.и.д. командующего Сибирской армией (13.11.1918–20.01.1919), командующего войсками Омского военного округа и омского гарнизона (с 25.12.1918). Председатель постоянной Думы кавалеров Георгиевского оружия в Омске (с 15.05.1919). Попал в плен. Арестован на ст. Байкал (21.01.1920). Иркутской ОблЧК приговорен к расстрелу (13.04.1920). Расстрелян в Николаевске-на-Амуре (по др. данным, в Омске). Реабилитирован 12.07.1995.

Семья

Супруга Лидия Алексеевна Сахарова (в первом браке Логинова). Дети: Михаил (усыновлен, 1903), Анатолий (1906), Игорь (1912).