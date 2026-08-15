МАТИСС АНРИ

МАТИСС АНРИ - французский жи­во­пи­сец, гра­фик, скульп­тор, сце­но­граф.

По­лу­чив ди­плом юри­ста, в кон. 1880-х гг. ра­бо­тал ад­во­ка­том в Сен-Кан­те­не. Ри­со­вать на­чал в 1890. В 1891 пе­ре­ехал в Па­риж, где учил­ся в ака­де­мии Р. Жю­лиа­на у А. В. Буг­ро, за­тем в Шко­ле де­ко­ра­тив­ных ис­кусств (1892) и Шко­ле изящ­ных ис­кусств (1895–98) у Г. Мо­ро . Ко­пи­ро­вал ста­рых мас­те­ров в Лув­ре ; в ран­них на­тюр­мор­тах под­ра­жал ма­лым гол­ланд­цам и Ж. Б. С. Шар­де­ну («Бу­тыл­ка схи­да­ма», 1896, ГМИИ). Под влия­ни­ем зна­ком­ст­ва с жи­во­пи­сью им­прес­сио­ни­стов , пост­им­прес­сио­ни­стов и У. Тёр­не­ра (во вре­мя пре­бы­ва­ния в Лон­до­не в 1898) его па­лит­ра вы­свет­ля­ет­ся, цве­та об­ре­та­ют ин­тен­сив­ность [«Ска­лы и мо­ре» («Бель- Иль», 1897, ча­ст­ное собрание, Па­риж), «Нотр-Дам» (ок. 1901, га­ле­рея Тейт, Лон­дон) и др.]. Зна­чит. влия­ние на мо­ло­до­го М. ока­за­ла жи­во­пись П. Се­зан­на («По­су­да на сто­ле», 1900, Эр­ми­таж, С.-Пе­тер­бург). По­зна­ко­мив­шись с П. Синь­я­ком в 1904, ос­во­ил приё­мы ди­ви­зио­низ­ма («Рос­кошь, по­кой и на­сла­ж­де­ние», 1904–1905, Нац. му­зей совр. иск-ва, Па­риж). В сер. 1900-х гг. во­круг М. сло­жи­лась груп­пи­ров­ка ху­дож­ни­ков, зая­вив­шая о се­бе на вы­став­ках 1905 и 1906 и по­лу­чив­шая на­зва­ние фо­ви­стов. В кар­ти­нах М. это­го вре­ме­ни яр­кие цве­та на­кла­ды­ва­ют­ся энер­гич­ны­ми взма­ха­ми кис­ти, на­тур­ная фор­ма ут­ра­чи­ва­ет от­чёт­ли­вость в бур­ля­щей кра­соч­ной ма­те­рии («Жен­щи­на в шля­пе», 1905, ча­ст­ное собрание, Сан-Фран­ци­ско; «Вид Кол­лиу­ра», 1905, Му­зей ис­кусств, Ко­пен­га­ген; ва­ри­ант – Эр­ми­таж).

В 1908 М. от­крыл в Па­ри­же собств. учеб­ную мас­тер­скую, опуб­ли­ко­вал «За­мет­ки жи­во­пис­ца» («Notes d’un peintre»), где из­ло­жил свои пред­став­ле­ния «об ис­кус­ст­ве урав­но­ве­шен­ном, чис­том, спо­кой­ном». Зре­лое твор­че­ст­во М. вы­да­ёт его ув­ле­че­ния нег­ри­тян­ской пла­сти­кой, итал. кват­ро­чен­ти­ста­ми (по­се­тил Ита­лию в 1907), перс. ми­ниа­тю­рой и во­об­ще иск-вом му­сульм. Вос­то­ка (осо­бен­но по­сле по­езд­ки в Ал­жир в 1906 и по­се­ще­ния вы­став­ки ис­лам­ско­го иск-ва в Мюн­хе­не в 1910). В ра­бо­тах кон. 1900-х – нач. 1910-х гг. М. дос­ти­га­ет гар­мо­нич­ной урав­но­ве­шен­но­сти цве­та и ри­сун­ка: звуч­ные цве­та ло­жат­ся об­шир­ны­ми плос­ко­стя­ми, за­клю­чён­ны­ми в чёт­кий кон­тур, ли­ния об­ре­та­ет вы­ра­зи­тель­ность из­ги­баю­щей­ся «ара­бе­ски». До­би­ва­ясь син­те­за жи­во­пис­ных эле­мен­тов в их пре­дель­ной ин­тен­сив­но­сти, ху­дож­ник стро­ит ком­по­зи­ции из раз­ве­ще­ст­в­лён­ных ви­зу­аль­ных ка­честв – чис­то­го, на­сы­щен­но­го цве­та и форм, ли­шён­ных объ­ё­ма, тя­же­сти, фак­ту­ры. Объ­ём­ные пред­ме­ты и узо­ры ков­ров, обо­ев, со­су­дов зри­тель­но урав­ни­ва­ют­ся, взаи­мо­дей­ст­ву­ют как эк­ви­ва­лент­ные сгу­ст­ки оп­тич. энер­гии [«Ста­ту­эт­ка и ва­зы на вос­точ­ном ков­ре» (1908, ГМИИ), «Крас­ная ком­на­та» («Де­серт. Гар­мо­ния в крас­ном», 1908), «На­тюр­морт с го­лу­бой ска­тер­тью» (1909; обе – Эр­ми­таж)]. К чис­лу ше­дев­ров это­го вре­ме­ни от­но­сят­ся пан­но «Та­нец» и «Му­зы­ка», соз­дан­ные в 1910 для моск. особ­ня­ка С. И. Щу­ки­на (ны­не Эр­ми­таж). В этих де­ко­ра­тив­ных ком­по­зи­ци­ях, ре­шён­ных в еди­ной цве­то­вой гам­ме (мощ­ный ак­корд си­не­го, зе­лё­но­го и ро­зо­во­го), ха­рак­тер­ная для ху­дож­ни­ка те­ма пас­то­ра­ли рас­кры­ва­ет­ся в двух ас­пек­тах – дио­ни­сий­ско­го не­ис­тов­ст­ва и апол­ло­ни­че­ской со­зер­ца­тель­но­сти.

В 1909 М. по­се­лил­ся в Иси-ле-Му­ли­но. В его изо­бра­же­ни­ях ин­терь­е­ров воз­ни­ка­ют слож­ные пе­ре­пле­те­ния ре­аль­но­сти и ил­лю­зии: кар­ти­ны и скульп­ту­ры слов­но ожи­ва­ют, взаи­мо­дей­ст­ву­ют с ок­ру­же­ни­ем («Крас­ная мас­тер­ская», 1911, Му­зей совр. иск-ва, Нью-Йорк; «Мас­тер­ская ху­дож­ни­ка», 1911; «Крас­ные ры­бы», 1911; «На­стур­ции. Пан­но "Та­нец"», 1912, все – ГМИИ). По­се­ще­ние быв. мав­ри­тан­ских го­ро­дов Ис­па­нии (зи­мой 1910–11) и Ма­рок­ко (1912–13) ос­та­ви­ло глу­бо­кий след в твор­че­ст­ве М.; ус­лож­няя про­стран­ст­вен­ные ре­ше­ния, он ор­га­нич­но вклю­ча­ет эк­зо­тич. на­ту­ру в де­ко­ра­тив­ный строй сво­ей жи­во­пи­си (трип­тих «Вид из ок­на. Тан­жер», «Зо­ра на тер­ра­се» и «Вход в кас­бу», 1912, ГМИИ; «Араб­ская ко­фей­ня», 1913, Эр­ми­таж, и др.). В не­ко­то­рых ра­бо­тах М. ис­поль­зу­ет приё­мы ку­биз­ма («Порт­рет же­ны ху­дож­ни­ка», 1913, Эр­ми­таж). В окт. 1911 М. по­се­тил С.-Пе­тер­бург и Мо­ск­ву.

В пе­ри­од 1-й ми­ро­вой вой­ны со­стоя­ние глу­бо­кой эмо­цио­наль­ной по­дав­лен­но­сти вы­ра­зи­лось у М. в су­мрач­ных, ас­ке­тич­ных по­лот­нах («Вид на Нотр-Дам», Му­зей совр. иск-ва, Нью-Йорк; «Бал­кон­ная дверь в Кол­лиу­ре», Нац. му­зей совр. иск-ва, Па­риж; обе 1914). Опыт поч­ти аб­ст­ракт­но­го гео­мет­риз­ма под­во­дит М. к но­вым ре­ше­ни­ям ин­терь­ер­ных ком­по­зи­ций: двер­ные про­ёмы, окон­ные ра­мы, кар­ни­зы, бал­кон­ные ре­шёт­ки чле­нят про­стран­ст­во на взаи­мо­пе­ре­се­каю­щие­ся зо­ны и од­но­вре­мен­но рит­ми­че­ски рас­чер­чи­ва­ют по­верх­ность кар­ти­ны («Ок­но», 1916, Ин-т ис­кусств, Дет­ройт; «Ху­дож­ник и мо­дель», 1917, Нац. му­зей совр. иск-ва, Па­риж).

С 1918 М. ра­бо­тал пре­им. в Ниц­це. В его жи­во­пись воз­вра­ща­ет­ся ра­до­ст­ная то­наль­ность за­ли­тых солн­цем ин­терь­е­ров, пыш­ных бу­ке­тов, эк­зо­тич. ор­на­мен­тов. В 1920-е гг. од­ной из его из­люб­лен­ных тем ста­но­вят­ся «ода­ли­ски»: жен­ские фи­гу­ры, об­на­жён­ные или оде­тые в вост. кос­тю­мы, ок­ру­жён­ные мно­го­цвет­ным узо­ром ков­ров, за­на­ве­сей, со­су­дов («Ода­ли­ска в крас­ных ша­ро­ва­рах», 1921, Нац. му­зей совр. иск-ва, Па­риж, и др.). В 1925 М. по­се­тил Юг Ита­лии и Си­цилию; в 1930 он про­вёл 3 мес на Таи­ти; в том же го­ду во вре­мя пре­бы­ва­ния в США по­лу­чил за­каз на де­ко­ра­тив­ное пан­но для Ин-та Барн­са в Ме­рио­не (близ г. Фи­ла­дель­фия). С нач. 1930-х гг. М. всё боль­шее вни­ма­ние уде­ля­ет гра­фи­ке – ри­сун­ку пе­ром, офор­ту, ли­то­гра­фии . В его жи­во­пи­си уси­ли­ва­ет­ся гра­фич. на­ча­ло: фи­гу­ры очер­чи­ва­ют­ся гиб­ки­ми, ши­ро­ко сколь­зя­щи­ми ли­ния­ми, фак­ту­ра об­ре­та­ет лёг­кость, про­зрач­ность, узор обо­зна­ча­ет­ся ко­рот­ки­ми штри­ха­ми, ино­гда про­ца­ра­пы­ва­ет­ся в кра­соч­ном слое («Ро­зо­вая об­на­жён­ная», 1935, Му­зей ис­кусств, Бал­ти­мор; «Да­ма в си­нем», 1937, Му­зей ис­кусств, Фи­ла­дель­фия). М. соз­дал оформ­ле­ние ба­ле­тов «Песнь со­ло­вья» на музыку И. Ф. Стра­вин­ско­го (1920, Рус. ба­лет Дя­ги­ле­ва) и «Крас­ное и чёр­ное» на музыку Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча (1939, Рус. ба­лет Мон­те-Кар­ло; оба – хо­рео­граф Л. Ф. Мя­син); в 1935–36 вы­пол­нил неск. кар­то­нов для ков­ров. В 1930–40-е гг. мно­го за­ни­мал­ся так­же оформ­ле­ни­ем книг («По­эзия» С. Мал­лар­ме, 1932; «Па­си­фая» А.де Мон­тер­ла­на, 1944; «Цве­ты зла» Ш. Бод­ле­ра, 1946; «Из­бран­ная лю­бов­ная ли­ри­ка» П.де Рон­са­ра, 1948; «По­эмы» Кар­ла Ор­ле­ан­ско­го, 1950).

В 1939 М. пе­ре­ехал в Ниц­цу; с 1943 жил пре­им. в Ван­се. В 1941 пе­ре­нёс тя­жёлую опе­ра­цию. Бу­ду­чи при­ко­ван­ным к по­сте­ли, от­крыл в 1943 но­вую жи­во­пис­но-гра­фич. фор­му де­ку­па­жей – ком­по­зи­ций, соз­дан­ных пу­тём на­кле­ек, вы­ре­зан­ных из ок­ра­шен­ной гу­а­шью бу­ма­ги. Из де­ку­па­жей воз­ник аль­бом «Джаз» (изд. в 1947;). Этим приё­мом М. соз­да­вал эс­ки­зы для вит­ра­жей, ке­ра­мич. пан­но, ков­ров, а так­же круп­ные стан­ко­вые ра­бо­ты – «вы­ре­зан­ные кар­ти­ны» [«По­ли­не­зия. Мо­ре», 1946, Нац. му­зей совр. иск-ва, Па­риж; «Ком­по­зи­ция (Бар­хат­ные тка­ни)», 1947, Ху­дож. му­зей, Ба­зель; се­рия «Си­ние об­на­жён­ные», 1952]. В позд­ней жи­во­пи­си мас­лом М. про­дол­жа­ет те­му ин­терь­е­ров с бу­ке­та­ми и фрук­та­ми на сто­лах, с ви­да­ми са­да за ок­ном («Крас­ный ин­терь­ер, на­тюр­морт на го­лу­бом сто­ле», 1947, Ху­дож. со­б­ра­ние зем­ли Сев. Рейн-Вест­фа­лия, Дюс­сель­дорф). Ком­по­зи­ции с жен­ски­ми мо­де­ля­ми об­ре­та­ют осо­бую ин­тим­ность, цвет на­сы­ща­ет­ся све­том, пред­ме­ты слов­но впи­ты­ва­ют в се­бя спек­траль­ный со­став све­то­воз­душ­ной сре­ды («Две де­вуш­ки. Ко­рал­ло­вый фон, го­лу­бой сад», «Мол­ча­ние в до­мах», обе 1947, ча­ст­ные со­бра­ния).

Скульп­ту­ра, ко­то­рой М. за­ни­мал­ся с 1900, слу­жи­ла ему под­спорь­ем в жи­во­пи­си, спо­со­бом изу­че­ния аб­ри­сов объ­ём­ной фор­мы; раз­во­ро­ты фи­гур об­ра­зу­ют слож­ное пе­ре­пле­те­ние кон­тур­ных ли­ний («Ле­жа­щая об­на­жён­ная I», 1907, Му­зей ис­кусств, Бал­ти­мор; Нац. му­зей совр. иск-ва, Па­риж; «Две нег­ри­тян­ки», 1908, Смит­со­нов­ский ин-т, Му­зей Хирш­хорн, Ва­шинг­тон; «Сер­пан­тин», 1909, Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Ко­пен­га­ген; Му­зей ис­кусств, Бал­ти­мор). Вос­при­ня­тая от О. Ро­де­на им­прес­сио­ни­стич. про­ра­бот­ка по­верх­но­сти соз­да­ёт впе­чат­ле­ние раз­мяг­чён­но­сти, те­ку­че­сти фор­мы. В се­ри­ях ма­лень­ких фи­гу­рок этюд­но­го ти­па фор­ма по­сле­до­ва­тель­но уп­ро­ща­ет­ся, сво­дит­ся к ла­ко­нич­ным объ­ё­мам (4 рель­е­фа «Об­на­жён­ная со спи­ны», 1909–29, все – Нац. му­зей совр. иск-ва, Па­риж; «Го­ло­ва Жа­нет­ты», 5 вер­сий, 1910–13; «Ген­ри­ет­та», 3 вер­сии, 1925).

Ито­го­вой ра­бо­той М. стал ан­самбль Ка­пел­лы Чё­ток в Ван­се (1947–51) – це­ло­ст­ное, про­ду­ман­ное во всех де­та­лях ре­ше­ние ин­терь­е­ра. На бе­лый фон стен спо­кой­но ло­жит­ся кон­тур­ный ри­су­нок (фи­гу­ры Ма­рии с Мла­ден­цем, св. До­ми­ни­ка, сце­ны Стра­стей). Лу­чи све­та, про­ни­каю­щие сквозь си­не-жёл­тые вит­ра­жи, ок­ра­ши­ва­ют ат­мо­сфе­ру, ло­жат­ся цвет­ны­ми пят­на­ми на пол и сте­ны ка­пел­лы. Зо­ло­ти­стый ал­тарь, лёг­кие све­тиль­ни­ки гар­мо­нич­но за­вер­ша­ют ан­самбль, ко­то­рый сам ху­дож­ник счи­тал наи­бо­лее со­вер­шен­ным во­пло­ще­ни­ем сво­их эс­те­тич. идеа­лов. В 1952 в Ниц­це от­крыт Му­зей Ма­тис­са.

Сочинения:

Écrits et propos sur l’art / Ed. D. Four­cade. P., 1972;

Ста­тьи об ис­кус­ст­ве. Пе­ре­пис­ка. За­пи­си бе­сед. Су­ж­де­ния со­вре­мен­ни­ков. М., 1993;

On art / Ed. J. D. Flam. Berk., 1995.

Дополнительная литература:

Ал­па­тов М.В. Ма­тисс. М., 1969;

Aragon L. H. Matisse: a no­vel. L., 1972. Vol. 1–2;

Izerghina A. H. Matisse: paintings and sculptures in Soviet museums. Leningrad, 1978;

Leymarie J. H. Matisse. N. Y., 1978;

Gowing L. Matisse. L., 1979;

Эс­ко­лье Р. Ма­тисс. Л., 1979;

Noël B. Matisse. P., 1983;

Guichard-Meili J. Matisse: paper cut-outs. L., 1984;

Jacobus J. H. Matisse. L., 1984;

Mo­nod-Fontaine I. The sculpture of H. Matisse. L., 1984;

Delectorskaya L. H. Matisse. P., 1986–1996. Vol. 1–2;

Flam J. Matisse: the man and his art, 1869–1918. L., 1986;

Cahiers H. Ma­tisse, Musée Matisse. Nice, 1986. Vol. 1–4;

Du­thuit C., Garnaud F. H. Matisse: catalogue raisonn ́e des ouvrages illustr ́es. P., 1988;

Selz J. Matisse. P., 1990;

H. Matisse: a retrospective / Ed. J. Elderfield. L., 1992;

H. Ma­tisse 1904–1917. (Cat.). P., 1993;

Schneider P. Matisse. 2 éd. P., 1993;

Watkins N. Matisse. 2nd ed. L., 1995.