МАТИНСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
МАТИНСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ - русский драматург.
Из крепостных графа С. П. Ягужинского, на средства которого учился в разночинной гимназии при Московском университете; в 1785 году получил вольную. С 1786 года служил в Комиссии об устройстве народных училищ, в 1797-1802 годах преподавал в Императорском воспитательном обществе благородных девиц (Смольный институт).
Переводил с немецкого языка сочинения К. Ф. Геллерта (комедия «Богомолка», 1774 год; сборник «Басни и сказки», 1775 год), географические и исторические пособия; составил справочник «Описание различных мер и весов разных государств» (1779 год), учебники «Начальные основания геометрии» (1798 год) и «Сокращение всеобщей географии» (1800 год).
Наиболее известное сочинение Матинского - «Опера комическая Санктпетербургский гостиный двор» (поставлена в 1779 году, музыка В. А. Пашкевича; издана в 1791 году), представлявшая собой ряд колоритных сцен купеческой и мещанской жизни с большим количеством (свыше 20) действующих лиц, в речи которых переданы новгородские диалектные особенности. В центральном (втором) действии оперы детально изображены предсвадебные обряды (сговор, девичник) с включением подлинных народных песен. В столичных театрах опера шла до 1825 года.
Сочинения:
Санкт-Петербургский гостиный двор // Русская комедия и комическая опера XVIII в. М.; Л., 1950.