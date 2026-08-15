МАТИЦА СЛОВЕНСКАЯ
МАТИЦА СЛОВЕНСКАЯ - словенское научное и культурно-просветительское общество.
Основано 11.04.1864 года с разрешения австрийских властей в Любляне группой словен. патриотов из Штирии в целях публикации литературы на словенском языке.
Первый председатель - барон А. Цойс, активными деятелями Матицы словенской были выдающиеся словенские деятели культуры Ф. Левстик, Я. Блейвейс, А. Т. Линхарт и др.
Просветительская деятельность Матицы словенской способствовала распространению грамотности среди словенцев, росту их национального самосознания.
Главный печатный орган - «Letopis Matice slovenske», выходил в 1869-1947 годах. После прихода к руководству Матицы словенской в 1882 году молодых словен. литераторов начался период активизации её научной и просветительской деятельности.
В 1907-1912 годах Матица словенская издавала ежегодники «Словенская библиография», не имевшие аналогов у др. славянских народов. В годы Первой мировой войны Матица словенская закрыта австрийскими властями.
После создания Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года Югославия) работа Матицы словенской возобновлена. Матица словенская была одним из инициаторов создания Словенской академии наук и искусств (1938 год). После оккупации Югославии в 1941 году Германией и её союзниками Матица словенская была закрыта.
Восстановлена в 1945 году. В последующие годы значительная часть собственности Матицы словенской национализирована, но книгоиздательская деятельность продолжилась. После образования самостоятельной Республики Словения Матица словенская является важным издательским и научным центром.