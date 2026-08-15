МАТИЦА СЛОВЕНСКАЯ

МАТИЦА СЛОВЕНСКАЯ - словенское научное и культурно-просветительское общество.

Ос­но­ва­но 11.04.1864 года с раз­ре­ше­ния австрийских вла­стей в Люб­ля­не груп­пой сло­вен. пат­рио­тов из Шти­рии в це­лях пуб­ли­ка­ции литературы на сло­венском язы­ке.

Пер­вый пред­се­да­тель - ба­рон А. Цойс, ак­тив­ны­ми дея­те­ля­ми Матицы словенской бы­ли вы­даю­щие­ся сло­венские дея­те­ли куль­ту­ры Ф. Лев­стик, Я. Блей­вейс, А. Т. Лин­харт и др.

Про­све­тительская дея­тель­ность Матицы словенской спо­соб­ство­ва­ла рас­про­стра­не­нию гра­мот­но­сти сре­ди сло­вен­цев, рос­ту их национального са­мо­со­зна­ния.

Главный пе­чат­ный ор­ган - «Le­topis Ma­tice slovenske», вы­хо­дил в 1869-1947 годах. По­сле при­хо­да к ру­ко­во­дству Матицы словенской в 1882 году мо­ло­дых сло­вен. ли­те­ра­то­ров на­чал­ся пе­ри­од ак­ти­ви­за­ции её на­учной и про­све­тительской дея­тель­но­сти.

В 1907-1912 годах Матица словенская из­да­ва­ла еже­год­ни­ки «Сло­вен­ская биб­лио­гра­фия», не имев­шие ана­ло­гов у др. славянских на­ро­дов. В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны Матица словенская за­кры­та австрийскими вла­стя­ми.

По­сле соз­да­ния Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года Юго­сла­вия) ра­бо­та Матицы словенской во­зоб­нов­ле­на. Матица словенская бы­ла од­ним из ини­циа­торов соз­да­ния Сло­венской ака­де­мии на­ук и ис­кусств (1938 год). По­сле ок­ку­па­ции Юго­сла­вии в 1941 году Гер­ма­ни­ей и её со­юз­ни­ка­ми Матица словенская бы­ла за­кры­та.

Вос­ста­нов­ле­на в 1945 году. В по­сле­дую­щие го­ды зна­чительная часть соб­ст­вен­но­сти Матицы словенской на­цио­на­ли­зи­ро­ва­на, но кни­го­из­да­тель­ская дея­тель­ность про­дол­жи­лась. По­сле об­ра­зо­ва­ния са­мо­сто­ятельной Рес­пуб­ли­ки Сло­ве­ния Матица словенская яв­ля­ет­ся важ­ным из­да­тель­ским и на­учным цен­тром.

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