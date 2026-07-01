МАТИЦА СЕРБСКАЯ
МАТИЦА СЕРБСКАЯ - сербское литературно-научное и культурно-просветительское общество.
Основано 16.02.1826 года в городе Пешт по инициативе сербского литератора и юриста Й. Хаджича и группы сербских торговцев во главе с Й. Миловуком. Целью общества была поддержка сербской культуры, продолжение издания журнала «Летопис српска», выходившего в Пеште с 1824 года, а также публикация книг на сербском языке. В 1820-х годах Матица сербская насчитывала около 50 членов. В неё входили торговцы, представители интеллигенции, дворянства и духовенства.
В 1835-1837 годах по требованию властей деятельность Матицы сербской приостановлена. В 1837 году учреждено звание секретаря Матицы сербской, эту должность занял С. Павлович, который в 1838 году привлёк к работе в Матице сербской богатого предпринимателя С. Текелию, чья меценатская деятельность способствовала укреплению материального положения организации и активизации её деятельности по развитию сербской науки и литературы. По инициативе Павловича в 1847 году открыт музей Матицы сербской. В 1864 году Матица сербская переведена в город Нови-Сад.
Наряду с изданием литературных произведений, общество оказывало материальную поддержку писателям, учёным и студентам, для чего учредило специальные стипендии. По инициативе Матицы сербской открыто значительное число библиотек и читален, что способствовало формированию национального самосознания сербов.
Структура Матицы сербской остаётся неизменной, имеет литературное, научное, рукописное и искусствоведческое отделения. В современной Сербии Матица сербская является авторитетным научным и культурным центром. Кроме специальных научных публикаций, издаёт журналы «Летопис», «Зборник за друштвене науке» (с 1950 года), «Зборник за историjy» (с 1970 года), др. периодические издания, а также словари сербского языка.