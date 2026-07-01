МАТИЦА СЕРБСКАЯ

МАТИЦА СЕРБСКАЯ - сербское литературно-научное и культурно-просветительское общество.

Ос­но­ва­но 16.02.1826 года в городе Пешт по ини­циа­ти­ве сербского ли­те­ра­то­ра и юри­ста Й. Хад­жи­ча и груп­пы сербских тор­гов­цев во гла­ве с Й. Ми­ло­ву­ком. Це­лью об­ще­ст­ва бы­ла под­держ­ка серб­ской куль­ту­ры, про­дол­же­ние из­да­ния журнала «Ле­то­пис српска», вы­хо­див­ше­го в Пеш­те с 1824 года, а так­же пуб­ли­ка­ция книг на сербском язы­ке. В 1820-х годах Матица сербская на­счи­ты­ва­ла около 50 чле­нов. В неё вхо­ди­ли тор­гов­цы, пред­ста­ви­те­ли ин­тел­ли­ген­ции , дво­рян­ст­ва и ду­хо­вен­ст­ва .

В 1835-1837 годах по тре­бо­ва­нию вла­стей дея­тель­ность Матицы сербской при­ос­та­нов­ле­на. В 1837 году уч­ре­ж­де­но зва­ние сек­ре­та­ря Матицы сербской, эту долж­ность за­нял С. Пав­ло­вич, ко­то­рый в 1838 году при­влёк к ра­бо­те в Матице сербской бо­га­то­го пред­при­ни­ма­те­ля С. Те­ке­лию, чья ме­це­нат­ская дея­тель­ность спо­соб­ст­во­ва­ла ук­ре­п­ле­нию ма­те­ри­аль­но­го по­ло­же­ния ор­га­ни­за­ции и ак­ти­ви­за­ции её дея­тель­но­сти по раз­ви­тию сербской нау­ки и литературы. По ини­циа­ти­ве Пав­ло­ви­ча в 1847 году от­крыт му­зей Матицы сербской. В 1864 году Матица сербская пе­ре­ве­де­на в город Но­ви-Сад.

На­ря­ду с из­да­ни­ем литературных про­из­ве­де­ний, об­ще­ст­во ока­зы­ва­ло ма­те­ри­аль­ную под­держ­ку пи­са­те­лям, учё­ным и сту­ден­там, для че­го уч­ре­ди­ло специальные сти­пен­дии. По ини­циа­ти­ве Матицы сербской от­кры­то зна­чительное чис­ло биб­лио­тек и чи­та­лен, что спо­соб­ст­во­ва­ло фор­ми­ро­ва­нию национального са­мо­соз­на­ния сер­бов.

Струк­ту­ра Матицы сербской ос­та­ёт­ся не­из­мен­ной, име­ет литературное, на­учное, ру­ко­пис­ное и ис­кус­ст­во­ведческое от­де­ле­ния. В современной Сер­бии Матица сербская яв­ля­ет­ся ав­то­ри­тет­ным на­учным и куль­тур­ным цен­тром. Кро­ме специальных на­учных пуб­ли­ка­ций, из­да­ёт жур­на­лы «Ле­то­пис», «Збор­ник за друш­тве­не нау­ке» (с 1950 года), «Збор­ник за ис­ториjy» (с 1970 года), др. пе­рио­дические из­да­ния, а так­же сло­ва­ри сербского язы­ка.

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