МАТИЦА СЕРБОЛУЖИЦКАЯ
МАТИЦА СЕРБОЛУЖИЦКАЯ - научная и научно-просветительская организация лужичан.
Впервые с предложением создать Матицу серболужицкую по примеру возникшей в 1831 году Матицы чешской выступил в 1839 году Я. Коллар. Решение об образовании Матицы серболужицкой принято в 1845 году по инициативе лидера национального движения лужицких сербов Я. А. Смолера на собрании интеллигенции в городе Будишин (ныне Бауцен). В том же году Смолер подготовил устав Матицы серболужицкой, в котором главными целями организации провозглашались дальнейшее развитие и распространение единой лужицкой письменности, забота о чистоте лужицкого языка, а также издание научных и популярных журналов и книг и подготовка лужицко-немецкого и немецко-лужицкого словарей. В 1846 году при посредничестве видного лужицкого деятеля и саксонского чиновника Ю. Ф. А. Клина устав Матицы серболужицкой был представлен на рассмотрение властям Саксонии. В феврале 1847 года саксонское правительство дало официальное согласие на создание Матицы серболужицкой. 07.04.1847 года в Будишине состоялось первое общее собрание её членов, на котором председателем организации был избран Клин (занимал этот пост до 1855 года).
Матица серболужицкая развивалась под сильным культурным влиянием чехов и др. славянских народов. В 1848-1937 годах выходил научный журнал «Časopis Maćicy Serbskeje», в котором публиковались исследования по языку, истории и этнографии лужичан. Во время Революции 1848-1849 годов в Германии Матица серболужицкая выступила с петицией в адрес саксонских властей, содержавшей требования культурно-языкового характера, включая равноправие немецкого и лужицкого языков в школах и судах, возможность проведения церковных служб на родном языке и издание законов на обоих языках. Власти Саксонии частично удовлетворили требования лужичан (в начальных школах в лужицких областях Саксонии и в гимназии в Будишине было введено изучение лужицкого языка и др.). 26.09.1904 года в Будишине открылся «Сербский дом», ставший резиденцией Матицы серболужицкой, там же располагались типография, книжный магазин, библиотека Матицы серболужицкой и Музей лужичан. В сборе средств на строительство «Сербского дома» приняли участие представители всех славянских народов.
В нацистской Германии власти отрицали само существование лужицких сербов как самобытного славянского народа, объявив лужичан «немцами, говорящими по-лужицки». В 1937 году Матица серболужицкая и др. лужицкие научные и культурные организации были запрещены. Деятельность Матицы серболужицкой возобновилась в 1945 году, в Германской Демократической Республике после 1949 года оказывалась широкая государственная поддержка развитию науки и культуры лужицких сербов. Наряду с Матицей серболужицкой действовали научные центры по изучению лужичан (сорабистике), в т. ч. Институт сорабистики при Лейпцигском университете и Институт серболужицкого народоведения в городе Бауцен, в состав которого Матица серболужицкая вошла в 1951 году. После объединения Германии в 1990 году, несмотря на резкое сокращение государственной поддержки серболужицкой науки и культуры, Матица серболужицкая 02.04.1991 года конституировалась как самостоятельная организация. С 1992 года ассоциативный член Союза лужицких сербов Домовина, продолжает вносить большой вклад в развитие сорабистики.