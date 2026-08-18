МАТИЦА СЕРБОЛУЖИЦКАЯ

МАТИЦА СЕРБОЛУЖИЦКАЯ - научная и научно-просветительская организация лужичан.

Впер­вые с пред­ло­же­ни­ем соз­дать Матицу серболужицкую по при­ме­ру воз­ник­шей в 1831 году Ма­ти­цы чеш­ской вы­сту­пил в 1839 году Я. Кол­лар. Ре­ше­ние об об­ра­зо­ва­нии Матицы серболужицкой при­ня­то в 1845 году по ини­циа­ти­ве ли­де­ра национального дви­же­ния лу­жиц­ких сер­бов Я. А. Смо­ле­ра на со­б­ра­нии ин­тел­ли­ген­ции в городе Бу­ди­шин (ны­не Бау­цен). В том же го­ду Смо­лер под­го­то­вил ус­тав Матицы серболужицкой, в ко­то­ром главными це­ля­ми ор­га­ни­за­ции про­воз­гла­ша­лись даль­ней­шее раз­ви­тие и рас­про­стра­не­ние еди­ной лу­жиц­кой пись­мен­но­сти, за­бо­та о чис­то­те лу­жиц­ко­го язы­ка, а так­же из­да­ние на­учных и по­пу­ляр­ных жур­на­лов и книг и под­го­тов­ка лу­жиц­ко-не­мец­ко­го и не­мец­ко-лу­жиц­ко­го сло­ва­рей. В 1846 году при по­сред­ни­че­ст­ве вид­но­го лу­жиц­ко­го дея­те­ля и сак­сон­ско­го чи­нов­ни­ка Ю. Ф. А. Кли­на ус­тав Матицы серболужицкой был пред­став­лен на рас­смот­ре­ние вла­стям Сак­со­нии. В феврале 1847 года сак­сон­ское пра­ви­тель­ст­во да­ло официальное со­гла­сие на соз­да­ние Матицы серболужицкой. 07.04.1847 года в Бу­ди­ши­не со­стоя­лось пер­вое об­щее со­б­ра­ние её чле­нов, на ко­то­ром пред­се­да­те­лем ор­га­ни­за­ции был из­бран Клин (за­ни­мал этот пост до 1855 года).

Матица серболужицкая раз­ви­ва­лась под силь­ным куль­тур­ным влия­ни­ем че­хов и др. славянских на­ро­дов. В 1848-1937 годах вы­хо­дил на­учный журнал «Ča­sopis Maćicy Serbskeje», в ко­то­ром пуб­ли­ко­ва­лись ис­сле­до­ва­ния по язы­ку, ис­то­рии и эт­но­гра­фии лу­жи­чан. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Гер­ма­нии Матица серболужицкая вы­сту­пи­ла с пе­ти­ци­ей в ад­рес сак­сон­ских вла­стей, со­дер­жав­шей тре­бо­ва­ния куль­тур­но-язы­ко­во­го ха­рак­те­ра, вклю­чая рав­но­пра­вие немецкого и лу­жиц­ко­го язы­ков в шко­лах и су­дах, воз­мож­ность про­ве­де­ния цер­ков­ных служб на род­ном язы­ке и из­да­ние за­ко­нов на обо­их язы­ках. Вла­сти Сак­со­нии час­тич­но удов­ле­тво­ри­ли тре­бо­ва­ния лу­жи­чан (в на­чаль­ных шко­лах в лу­жиц­ких об­лас­тях Сак­со­нии и в гим­на­зии в Бу­ди­ши­не бы­ло вве­де­но изу­че­ние лу­жиц­ко­го языка и др.). 26.09.1904 года в Будиши­не от­крыл­ся «Серб­ский дом», став­ший ре­зи­ден­ци­ей Матицы серболужицкой, там же рас­по­ла­га­лись ти­по­гра­фия, книж­ный ма­га­зин, биб­лио­те­ка Матицы серболужицкой и Му­зей лу­жи­чан. В сбо­ре средств на строи­тель­ст­во «Серб­ско­го до­ма» при­ня­ли уча­стие пред­ста­ви­те­ли всех славянских на­ро­дов.

В на­ци­ст­ской Гер­ма­нии вла­сти от­ри­ца­ли са­мо су­ще­ст­во­ва­ние лу­жиц­ких сер­бов как са­мо­быт­но­го славянского на­ро­да, объ­я­вив лу­жи­чан «нем­ца­ми, го­во­ря­щи­ми по-лу­жиц­ки». В 1937 году Матица серболужицкая и др. лу­жиц­кие на­учные и куль­тур­ные ор­га­ни­за­ции бы­ли за­пре­ще­ны. Дея­тель­ность Матицы серболужицкой во­зоб­но­ви­лась в 1945 году, в Гер­ман­ской Де­мо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ке по­сле 1949 года ока­зы­ва­лась ши­ро­кая государственная под­держ­ка раз­ви­тию нау­ки и куль­ту­ры лу­жиц­ких сер­бов. На­ря­ду с Матицей серболужицкой дей­ст­во­ва­ли на­учные цен­тры по изу­че­нию лу­жи­чан (со­ра­би­сти­ке), в т. ч. Институт со­ра­би­сти­ки при Лейп­циг­ском университете и Институт сер­бо­лу­жиц­ко­го на­ро­до­ве­де­ния в городе Бау­цен, в со­став ко­то­ро­го Матица серболужицкая во­шла в 1951 году. По­сле объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии в 1990 году, не­смот­ря на рез­кое со­кра­ще­ние государственной под­держ­ки сер­бо­лу­жиц­кой нау­ки и куль­ту­ры, Матица серболужицкая 02.04.1991 года кон­сти­туи­ро­ва­лась как са­мо­сто­ятельная ор­гани­за­ция. С 1992 года ас­со­циа­тив­ный член Сою­за лу­жиц­ких сер­бов До­мо­ви­на, про­дол­жа­ет вно­сить боль­шой вклад в раз­ви­тие со­ра­би­сти­ки.

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