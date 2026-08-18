МАТИЦА ГАЛИЦКО-РУССКАЯ

МАТИЦА ГАЛИЦКО-РУССКАЯ - культурно-просветительское и научное общество в Галиции .

Ос­но­ва­но по ре­ше­нию по­ли­тической ор­га­ни­за­ции га­лиц­ких ру­си­нов (кар­па­то­рос­сов) «Го­лов­ной русь­кой ра­ды» 16.06.1848 года в городе Львов по при­ме­ру ана­ло­гичных об­ществ, су­ще­ст­во­вав­ших у других славянских на­ро­дов. До 1900 года официальным по­кро­ви­те­ля­ми матицы бы­ли ми­тро­по­ли­ты га­лиц­кие Украинской греко-католической церкви.

Сво­ей це­лью ста­ви­ла «под­но­си­ти и ши­ри­ти об­ра­зо­ва­нье в рус­ском на­ро­де по­сред­ст­вом из­да­ва­нья со­от­вет­ных кни­жек», бо­ро­лась за уве­ли­че­ние чис­ла школ на род­ном язы­ке, из­да­ва­ла на русском и украинском язы­ках по­пу­ляр­ные ру­ко­во­дства по ре­мёс­лам, учеб­ни­ки, ху­дожественные про­из­ве­де­ния и пр. Пер­вой кни­гой, из­дан­ной матицей в 1848 году, был «Бу­к­варь рус­ский для школ в Га­ли­ции, уло­жен­ный свя­щен­ни­ком Ант. До­б­рян­ским». Пе­чат­ные ор­га­ны матицы: «Га­лиц­кий ис­то­ри­че­ский сбор­ник» (1853-1860 годы), «Нау­ко­вый сбор­ник, из­да­вае­мый ли­те­ра­тур­ным об­ще­ст­вом Га­лиц­ко-рус­ская Ма­ти­ца» (1865-1868 годы), «Ли­те­ра­тур­ный сбор­ник» (1869-1876 годы, 1885-1890 годы), «На­уч­но-ли­те­ра­тур­ный сбор­ник» (1901-1906 годы, 1908 год, 1930 год).

Пер­вый пред­се­да­тель - М. Ку­зем­ский (1809-1879 годы), в 1868-1871 годах епископ Холмский. Сыг­ра­ла значительную роль в раз­ви­тии русской и украинской куль­ту­ры в Га­ли­ции, про­па­ган­ди­ро­ва­ла идеи един­ст­ва русского и украинского на­ро­дов. В 1914 году за­пре­ще­на австрийскими вла­стя­ми, вос­соз­да­на в 1923 году. Дея­тель­ность об­ще­ст­ва пре­кра­ти­лась в 1939 году, по­сле вхо­ж­де­ния западно-украинских зе­мель в со­став УССР.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)