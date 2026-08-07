МАТИЦА ЧЕШСКАЯ

МАТИЦА ЧЕШСКАЯ - чешская культурно-просветительская организация.

Ос­но­ва­на в 1831 году при Чешском национальном му­зее в Пра­ге по ини­циа­ти­ве Ф. Па­лац­ко­го как фонд со­дей­ст­вия из­да­нию на­учной литературы и под­держ­ки ис­сле­до­ва­ний в об­лас­ти чешского язы­ка.

С 1866 года са­мо­сто­ятельная ор­га­ни­зация. В соз­да­нии Матицы чешской ак­тив­ное уча­стие при­ня­ла зем­ская пат­рио­тическая шлях­та, по­жерт­во­вав­шая ей де­неж­ные сред­ст­ва и книж­ные со­б­ра­ния. В ра­бо­те Матицы чешской при­ни­ма­ли уча­стие пре­имущественно пред­ста­ви­те­ли чешской ин­тел­ли­ген­ции , низ­шее ду­хо­вен­ст­во, сту­ден­ты, ли­ца сво­бод­ных про­фес­сий (в 1847 году на­счи­ты­ва­ла 2329 чле­нов).

Из­да­ва­ла про­из­ве­де­ния чеш­ской и ми­ро­вой (в пе­ре­во­де на чешский язык) ху­дожественной литературы, па­мят­ни­ки древ­ней чешской пись­мен­но­сти, ис­сле­до­ва­ния по чешской литературе. Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных из­да­тель­ских про­ек­тов на­чаль­но­го пе­рио­да дея­тель­но­сти - «Чеш­ско-не­мец­кий сло­варь» (том 1-5, 1834-1839 годы), «Ис­то­рия чеш­ской ли­те­ра­ту­ры» («Historie literatury ćeské…») Й. Юнг­ман­на, «Ис­то­рия чеш­ско­го на­ро­да в Че­хии и Мо­ра­вии» Ф. Па­лац­кого (1835 год), «Сла­вян­ские древ­но­сти» П. Й. Ша­фа­ри­ка (1836-1837 годы).

С 1832 года Матица чешская из­да­ва­ла журнал «Časopis Českého Museum» (в 1854-1922 годах под названием «Časopis Musea Království českého», с 1924 года - «Časopis N ́arodní ho musea»), а так­же книж­ные се­рии: Staro ̌cesk ́a bibliot ́eka, Novo ̌cesk ́a bib­liotéka, Bibliotéka klasiků, Domácí bib­lio­téka.

Матица чешская бо­ро­лась за ис­поль­зо­ва­ние чеш.ского языка в сфе­ре об­ра­зо­ва­ния, ве­ла кни­го­об­мен с др. славянскими ма­ти­ца­ми и на­учными института­ми. В 1949 году рас­пу­ще­на (в 1950 году её из­да­тель­ская дея­тель­ность пе­ре­шла к Чешскому национальному му­зею), в 1990 году воз­ро­ж­де­на как од­на из сек­ций му­зея. С 2000 года из­да­ёт журнал «Zpra­vodaj Matice ̌cesk ́e» с при­ло­же­ни­ем «Ma­tiční listy» (с 2005 года).

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