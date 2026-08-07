МАТИЦА ЧЕШСКАЯ
МАТИЦА ЧЕШСКАЯ - чешская культурно-просветительская организация.
Основана в 1831 году при Чешском национальном музее в Праге по инициативе Ф. Палацкого как фонд содействия изданию научной литературы и поддержки исследований в области чешского языка.
С 1866 года самостоятельная организация. В создании Матицы чешской активное участие приняла земская патриотическая шляхта, пожертвовавшая ей денежные средства и книжные собрания. В работе Матицы чешской принимали участие преимущественно представители чешской интеллигенции, низшее духовенство, студенты, лица свободных профессий (в 1847 году насчитывала 2329 членов).
Издавала произведения чешской и мировой (в переводе на чешский язык) художественной литературы, памятники древней чешской письменности, исследования по чешской литературе. Среди наиболее значительных издательских проектов начального периода деятельности - «Чешско-немецкий словарь» (том 1-5, 1834-1839 годы), «История чешской литературы» («Historie literatury ćeské…») Й. Юнгманна, «История чешского народа в Чехии и Моравии» Ф. Палацкого (1835 год), «Славянские древности» П. Й. Шафарика (1836-1837 годы).
С 1832 года Матица чешская издавала журнал «Časopis Českého Museum» (в 1854-1922 годах под названием «Časopis Musea Království českého», с 1924 года - «Časopis N ́arodní ho musea»), а также книжные серии: Staro ̌cesk ́a bibliot ́eka, Novo ̌cesk ́a bibliotéka, Bibliotéka klasiků, Domácí bibliotéka.
Матица чешская боролась за использование чеш.ского языка в сфере образования, вела книгообмен с др. славянскими матицами и научными институтами. В 1949 году распущена (в 1950 году её издательская деятельность перешла к Чешскому национальному музею), в 1990 году возрождена как одна из секций музея. С 2000 года издаёт журнал «Zpravodaj Matice ̌cesk ́e» с приложением «Matiční listy» (с 2005 года).