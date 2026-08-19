МАТИАС ГАБСБУРГ

Матиас Габсбург (Матвей; нем. Matthias, венг. Matyas, чеш. Matyas) (24.02.1557, Вена — 20.03.1619, там же) — эрцгерцог Австрии (с 1608), император Священной Римской империи (1612—1619), король Венгрии (1608—1618) и Богемии (1611—1617). Третий сын императора Максимилиана II и Марии Испанской. Отец завещал власть над всей Австрией старшему сыну, будущему императору Рудольфу II (1576—1612), а М. Г. вместе с другими братьями получил лишь скромное содержание. Амбициозный М. Г. всю жизнь стремился к власти и конфликтовал с Рудольфом II. В 1578 он тайно принял предложение мятежных нидерландских сословий стать наместником Нидерландов, но действовал без успеха. В 1581 вернулся в Австрию, пытался занять польский трон. В 1593 Рудольф II передал ему в управление Нижнюю и Верхнюю Австрию, где при поддержке властей развернулась Контрреформация. М. Г. делал уступки протестантскому дворянству из-за потребности в деньгах, резко выросшей в ходе 15-летней войны с османами (1593—1606). Неудачная война тяжело ударила по Венгрии, но задела и другие владения австрийских Габсбургов. В семье Габсбургов разразилась так называемая Братская распря (Der Bruderzwist): душевнобольному Рудольфу II Габсбурги предпочли М. Г., признав его главой дома (Семейный договор 1606). Сословия всех владений Габсбургов были недовольны политикой Рудольфа II, они требовали прекращения войны и свободы вероисповедания для протестантов. Венгрию охватило первое открытое выступление сословий против Габсбургов под руководством И. Бочкаи (1604—1606). В 1606 при участии М. Г. был заключен Венский мир между Рудольфом II и Бочкаи, а также Житваторокский мир с Османской империей. Но Рудольф нарушал условия договоров. Сотрудничество находившихся под властью монархии Габсбургов сословий Венгрии, Нижней и Верхней Австрии, Моравии привело к созданию Конфедерации 1608—1609. Заключенный М. Г. союз с сословиями привел к внутренней войне, в результате Рудольф II уступил М. Г. Венгрию, Австрию и Моравию (Либенские соглашения, 23 июня 1608), а в 1611 — чешский трон. После смерти брата М. Г. был избран императором.

Советник М. Г., кардинал Мельхиор Клесль, проводил политику примирения, направленную на компромисс с протестантами. Этому препятствовала католическая партия, которая стремилась возвести на престол эрц­герцога Фердинанда, двоюродного брата бездетного М. Г. Под давлением родственников М. Г. провозгласил Фердинанда королем Чехии (1617) и Венгрии (1618). В ответ вспыхнуло восстание чешских сословий (1618—1620), к которому примкнули Моравия и Силезия. Клесль намеревался пойти на уступки восставшим, но без ведома М. Г. был отстранен от власти и отправлен в ссылку. Вскоре М. Г. скончался, его преемником стал Фердинанд II (1619—1637).

Ист. : Hammer-Purgstall J. Klesl’s, des Kardinals, Directors des geheimen Cabinetes Kaisers Matthias, Leben. 4 Bde. Wien, 1847—1851; Corpus Juris Hungarici: Magyar Torvenytar. 2. Kot. Budapest, 1899; Monumenta Comitilia Regni Hungariae / Ed. A. Karolyi. 3. osztaly. 12. kot. Budapest, 1917.

Лит. : Wilz L. Der Wahl des Kaisers Mattias. Leipzig, 1911; Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV—XVI вв. / Отв. ред. Г. Г. Литаврин. М., 1984; Vocelka K. Rudolf II. und seine Zeit. Koln—Wien, 1985; Hamann B. Die Habsburger. Ein biographische Lexikon. Wien, 1988; Press V. Mathias II // Die Kaiser der Neuzeit 1519—1918: Heiliges Romisches ­Reich, Oster­reich, Deutschland. Munchen, 1990; Winkelbauer Th. Stande­freiheit und Furstenmacht. Lander und Untertanten des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter. Tl. 1. Wien, 2003; Медведева К. Т. Австрийские Габсбурги и сословия в начале XVII в. М., 2004. Т. П. Гусарова.