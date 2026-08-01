МАТФЕЙ ИЗ АКВАСПАРТЫ
МАТФЕЙ ИЗ АКВАСПАРТЫ - итальянский богослов и философ.
Родился в аристократической семье Бентивенги. Около 1254 года вступил в францисканский орден. Учился в Парижском университете (вероятно, непосредственно у Бонавентуры), преподавал в Болонье и Париже, а также занимал должность лектора-теолога при Папской курии в Риме (с 1279 года). В 1287-1289 годах генерал францисканского ордена, с 1288 года кардинал и епископ Порту.
Основное сочинение: «Комментарии к "Сентенциям" Петра Ломбардского», «Вопросы на свободную тему» («Quodlibeta»), «Дискуссионные вопросы» («Quaestiones disputatae»). Матфей разделял основные идеи августинианства, как они были сформулированы Бонавентурой, при этом Матфей дополнял классическое августиновское учение о Божественной иллюминации аристотелевской теорией абстрагирования. В противовес Фоме Аквинскому, Матфей утверждал возможность интеллектуального познания единичных вещей «по отдельности и как таковых», а также способность человека познавать свою душу посредством интеллектуальной интуиции.
Сочинения:
Quaestiones disputatae de fide et de cognitione. Florentiae, 1957;
Вопросы о вере. Вопросы о познании // Историко-философский ежегодник. 2000. М., 2002.