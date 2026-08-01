МАТФЕЙ ИЗ АКВАСПАРТЫ

МАТФЕЙ ИЗ АКВАСПАРТЫ - итальянский богослов и философ.

Ро­дил­ся в ари­сто­кра­тической се­мье Бен­ти­вен­ги. Около 1254 года всту­пил в фран­ци­скан­ский ор­ден. Учил­ся в Па­риж­ском университете (ве­ро­ят­но, не­по­сред­ст­вен­но у Бо­на­вен­ту­ры), пре­по­да­вал в Бо­ло­нье и Па­ри­же, а так­же за­ни­мал долж­ность лек­то­ра-тео­ло­га при Пап­ской ку­рии в Ри­ме (с 1279 года). В 1287-1289 годах ге­не­рал фран­ци­скан­ско­го ор­де­на , с 1288 года кар­ди­нал и епи­скоп Пор­ту.

Основное сочинение: «Ком­мен­та­рии к "Сен­тен­ци­ям" Пет­ра Лом­бард­ско­го», «Во­про­сы на сво­бод­ную те­му» («Quodlibeta»), «Дис­кус­си­он­ные во­про­сы» («Quaestio­nes disputatae»). Матфей раз­де­лял основные идеи ав­гу­сти­ни­ан­ст­ва, как они бы­ли сфор­му­ли­ро­ва­ны Бо­на­вен­ту­рой, при этом Матфей до­пол­нял клас­сическое ав­гу­сти­нов­ское уче­ние о Бо­же­ст­вен­ной ил­лю­ми­на­ции ари­сто­те­лев­ской тео­ри­ей аб­ст­ра­ги­ро­ва­ния. В про­ти­во­вес Фо­ме Ак­вин­ско­му, Матфей ут­вер­ждал воз­мож­ность ин­тел­лек­ту­аль­но­го по­зна­ния еди­нич­ных ве­щей «по от­дель­но­сти и как та­ко­вых», а так­же спо­соб­ность че­ло­ве­ка по­зна­вать свою ду­шу по­сред­ст­вом ин­тел­лек­ту­аль­ной ин­туи­ции.

Сочинения:

Quaestiones disputatae de fide et de cognitione. Florentiae, 1957;

Во­про­сы о ве­ре. Во­про­сы о по­зна­нии // Ис­то­ри­ко-фи­ло­соф­ский еже­год­ник. 2000. М., 2002.