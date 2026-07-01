МАТЬЕЗ , АЛЬБЕР

Матьез ( фр . Mathiez) , Альбер (10.01.1874, Ла-Брюйер — 25.02.1932, Париж) — французский историк. Окончил Высшую нормальную школу (1897). Специалист по истории Французской революции XVIII в . Ученик А. Олара , под его руководством защитил докторскую диссертацию «Теофилантропия и декадный культ в 1796—1801» (1903) и дополнительную диссертацию «Истоки революционных культов, 1789—1792» (1904). Преподавал в лицеях в провинции и в Париже, в университетах Нанси (1908), Лилля (1908), Безансона (1911), Дижона (1919). Основатель Общества робеспьеристских исследований (1907) и его печатного органа — журнала «Революционные анналы» (1908, с 1924 — «Исторические анналы Французской революции»). Историк левых взглядов, социалист, в 1920—1922 член коммунистической партии. С 1926 — профессор кафедры истории Французской революции в Сорбонне. Начало научной карьеры М. отмечено противостоянием с Оларом. Находясь под влиянием марксизма, М. отстаивал классовый подход, писал о противоборстве буржуазии и народных масс, подчеркивал ведущую роль М. Робеспьера . Уделял особое внимание экономической и социальной истории революции, соединяя их с политической историей. Занимался проблемами революционных культов, национальной обороны, якобинизма, политических клубов, народных масс, борьбой жирондистов и монтаньяров, историей Термидора (см. Термидорианский переворот ) и Директории. Оказал большое влияние на историографию Французской революции, в том числе на советских историков. В 1930 высказался в защиту Е. В. Тарле и против политизации исторической науки в СССР.

Соч. : La theophilanthropie et le culte decadaire, 1796—1801: essai sur l’histoire religieuse de la Revolution. Paris, 1903; Социальный вопрос во время французской революции 1789 г. М., 1906; Etudes robespierristes. Vol. 1. La corruption parlementaire sous la Terreur. Paris, 1917; Etudes robespierristes. Vol. 2. La conspiration de l’etranger. Paris, 1918; La Revolution et les Etrangers. Cosmopolitisme et defense nationale. Paris, 1918; Борьба с дороговизной и социальное движение в эпоху террора. М., 1928; Как побеждала Великая французская революция. М., 1928; Новое о Дантоне. М.–Л., [1928]; Girondins et Montagnards. Paris, 1930; Термидорианская реакция. М.–Л., 1931; Le Directoire: du 11 brumaire an IV au 18 fructidor an V. Paris, 1934; Французская революция. Ростов-на-Дону, 1995.

Лит. : Lefebvre G. L’œuvre historique d’Albert Mathiez // Annales historiques de la Revolution francaise. 1932. № 51. P. 192—210; Dautry J. Albert Mathiez, historien de la Revolution francaise // Annales historiques de la Revolution francaise. 1962. № 168. P. 129—151; Friguglietti J. Albert Mathiez: historien revolutionnaire, 1874—1932. Paris, 1974; Годшо Ж. Альбер Матьез // Французский ежегодник. 1982. М., 1984. С. 165—173; Gauthier Fl. Albert Mathiez, historien de la Revolution Francaise: le metier d’historien face aux manipulations de l’histoire // Annales historiques de la Revolution francaise. 2008. № 353. P. 95—112; Погосян В. А. К вопросу о полемике Альбера Матьеза с советскими историками // Французский ежегодник. 2012. М., 2012. С. 428—437. Д. Ю. Бовыкин.