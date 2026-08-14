МАТЕЙКО ЯН
МАТЕЙКО ЯН - польский живописец.
Учился в Школе изящных искусств в Кракове (1852-1858 годы) у В. К. Статлера и В. Лущкевича, в Академии художеств в Мюнхене (1859 год) у Г. Аншюца и в Вене (1860 год). Работал в основном в Кракове. Неоднократно посещал Францию, бывал в Италии (в Венеции), Турции и Австрии. Ранние исторические полотна проникнуты национально-романтическим пафосом и отражают представления художника о причинах упадка Польши, о трагической вине шляхты и её ответственности за развал государства: «Станьчик» (1862 год), «Проповедь Скарги» (1864 год), «Рейтан - падение Польши» (1866 год; все - Национальный музей, Варшава). Цвет используется Матейко как средство драматической характеристики главного действующего лица (например, пылающий красный костюм королевского шута Станьчика, облику которого Матейко придал собственные черты).
С конца 1860-х годов Матейко обратился к героическим событиям истории Польши. Соответственно изменяется его художественно-образная концепция: увеличиваются размеры картин, количество действующих лиц, композиция становится панорамной, действие часто распадается на ряд эпизодов. В картинах «Люблинская уния» (1869 год), «Стефан Баторий под Псковом» (1871 год), «Битва под Грюнвальдом» (1878 год; все - Национальный музей, Варшава), «Присяга Пруссии на верность Польше» (1882 год), «Костюшко под Рацлавицами» (1888 год; обе - Национальный музей, Краков), «Ян Собесский под Веной» (1883 год, Ватиканские музеи), позднем цикле из 12 картин «История цивилизации в Польше» (1888-1889 годы, Национальный музей, Варшава) прежняя драматическая интонация сменяется почти барочной патетикой, с которой соседствует стремление к тщательной и точной передаче деталей старинного убранства и костюмов.
Значительное место в творческом наследии Матейко занимают портреты - преимущественно деятелей польской культуры: Ю. Дитля (1864 год, Ягеллонский университет, Краков), П. Мошиньского (1874 год, Национальный музей, Краков), Г. Краевского (1892 год, Национальный музей, Варшава). Полны обаяния портреты жены художника и его детей, написанные в изысканной, богатой оттенками гамме («Четверо детей художника», 1879 год, КГ, Львов). В автопортретах он стремится дать анализ собственной личности (1892 год, Национальный музей, Варшава, и др.). Создавал также пейзажи, отмеченные непосредственностью наблюдений и свежестью цветовой гаммы («Вид Бебека под Константинополем», 1872 год, КГ, Львов), рисунки и акварели. В 1873-1893 годах директор и преподаватель Школы изящных искусств в Кракове; среди учеников - С. Выспяньский, Ю. Мехоффер. В 1896 году в его доме в Кракове создан музей Матейко.
Сочинения:
Listy do żony Teodory / Ed. M. Szukiewicz. Kraków, 1927.