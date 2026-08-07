МАТЕВОСЯН ГРАНТ ИГНАТЬЕВИЧ

МАТЕВОСЯН ГРАНТ ИГНАТЬЕВИЧ - армянский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. С 1952 года жил в Ере­ва­не. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Ере­ван­ско­го пе­да­го­гического института имени Х. Або­вя­на (1962 год); учил­ся на Выс­ших сце­нар­ных кур­сах в Мо­ск­ве (1965-1967 годах). В 1996-2001 годах председатель Союза писателей Ар­ме­нии.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1959 году. Литературную из­вест­ность при­нёс очерк «Ах­нид­зор» (1961 год) о жиз­ни род­ной де­рев­ни. Ран­няя про­за Матевосяна пе­ре­да­ёт дра­ма­тизм про­ти­во­сто­я­ния че­ло­ве­ка и при­ро­ды: рас­ска­зы «Ал­хо» (1965 год), «Ав­густ», «Мес­роп» (оба 1967 год), по­вес­ти «Мы и на­ши го­ры» (1962 год, русский перевод 1967 год; эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в 1969 году), «Буй­во­ли­ца» (1968 год). В цен­тре многих про­из­ве­де­ний Матевосяна - жизнь вы­мыш­лен­но­го се­ла Цма­кут, изо­бра­жён­ная в эпической пер­во­здан­но­сти. Для зре­лой про­зы Матевосяна ха­рак­тер­ны те­мы вер­но­сти род­ной зем­ле и пат­ри­ар­халь­ным цен­но­стям, свя­зи по­ко­ле­ний, ан­та­го­низ­ма го­ро­да и де­рев­ни: по­вес­ти «Оран­же­вый та­бун» (1962 год, русский перевод 1967 год), «По­хме­лье» (1969 год, русский перевод 1989 год), «Мать едет же­нить сы­на» (1973 год), «Хо­зя­ин» (1980 год, русский перевод 1989 год), «Таш­кент» (1982 год, русский перевод 1982 год); сборники рас­ска­зов «Твой род» (1980 год), «Ста­ри­ки» (1984 год) и др. Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: книги очер­ков «Как де­ла, Ар­ме­ния?» (1989 год), литературно-кри­тические ста­тьи, ки­но­сце­на­рии.

Сочинения:

Избр. про­из­ве­де­ния. Ер., 1985–1986. Т. 1–2 (на ар­м. яз.);

То­гда, зи­мою: Рас­ска­зы. М., 1987;

По­хме­лье: По­вес­ти и рас­ска­зы. М., 1989;

Хо­зя­ин: По­вес­ти. М., 1989.