МАТЕВОСЯН ГРАНТ ИГНАТЬЕВИЧ
МАТЕВОСЯН ГРАНТ ИГНАТЬЕВИЧ - армянский писатель.
Родился в крестьянской семье. С 1952 года жил в Ереване. Окончил историко-филологический факультет Ереванского педагогического института имени Х. Абовяна (1962 год); учился на Высших сценарных курсах в Москве (1965-1967 годах). В 1996-2001 годах председатель Союза писателей Армении.
Дебютировал в печати в 1959 году. Литературную известность принёс очерк «Ахнидзор» (1961 год) о жизни родной деревни. Ранняя проза Матевосяна передаёт драматизм противостояния человека и природы: рассказы «Алхо» (1965 год), «Август», «Месроп» (оба 1967 год), повести «Мы и наши горы» (1962 год, русский перевод 1967 год; экранизирована в 1969 году), «Буйволица» (1968 год). В центре многих произведений Матевосяна - жизнь вымышленного села Цмакут, изображённая в эпической первозданности. Для зрелой прозы Матевосяна характерны темы верности родной земле и патриархальным ценностям, связи поколений, антагонизма города и деревни: повести «Оранжевый табун» (1962 год, русский перевод 1967 год), «Похмелье» (1969 год, русский перевод 1989 год), «Мать едет женить сына» (1973 год), «Хозяин» (1980 год, русский перевод 1989 год), «Ташкент» (1982 год, русский перевод 1982 год); сборники рассказов «Твой род» (1980 год), «Старики» (1984 год) и др. Среди др. произведений: книги очерков «Как дела, Армения?» (1989 год), литературно-критические статьи, киносценарии.
Сочинения:
Избр. произведения. Ер., 1985–1986. Т. 1–2 (на арм. яз.);
Тогда, зимою: Рассказы. М., 1987;
Похмелье: Повести и рассказы. М., 1989;
Хозяин: Повести. М., 1989.