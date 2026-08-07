МАТЕРНА АМАЛИЯ

МАТЕРНА, ФРИДРИХ-МАТЕРНА АМАЛИЯ - австрийская пе­ви­ца (дра­ма­тическое со­пра­но).

Учи­лась пе­нию в Гра­це. Де­бю­ти­ро­ва­ла там же в 1865 году в опе­рет­те «Лёг­кая ка­ва­ле­рия» Ф.фон Зуп­пе, пе­ла в опе­рет­те (ам­п­луа суб­рет­ки) в «Кар­лтеа­тер» (Ве­на). По­сле за­ня­тий с при­двор­ным ка­пель­мей­сте­ром Х. Пор­хом пе­ре­шла на опер­ные ро­ли. В 1869-1894 годах со­ли­ст­ка Вен­ской при­двор­ной опе­ры (де­бют - пар­тия Се­ли­ки в «Аф­ри­кан­ке» Дж. Мей­ер­бе­ра; сре­ди др. пар­тий: Ле­о­но­ра в «Фи­де­лио» Л.ван Бет­хо­ве­на, Ам­не­рис в «Аи­де» Дж. Вер­ди, Ар­ми­да в од­но­именной опе­ре К. В. Глю­ка).

По­лу­чи­ла ми­ро­вую из­вест­ность в опе­рах Р. Ваг­не­ра , ко­то­рый вы­со­ко це­нил её ис­кус­ст­во. Уча­ст­во­ва­ла (в пар­тии Брун­гиль­ды) в пер­вом пол­ном ис­пол­не­нии тет­ра­ло­гии «Коль­цо ни­бе­лун­га» (1876 год, Бай­рёйт­ский те­атр). Пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца пар­тии Кун­д­ри («Пар­си­фаль» Ваг­не­ра, 1882 год, там же). Кри­ти­ка от­ме­ча­ла её вы­даю­щие­ся во­каль­ные дос­то­ин­ст­ва и не­за­уряд­ное ак­тёр­ское мас­тер­ст­во. Ре­гу­ляр­но уча­ст­во­ва­ла в Бай­рёйт­ском фес­ти­ва­ле, в 1877 году впер­вые вы­сту­пи­ла в Лон­до­не (вме­сте с Ваг­не­ром), в 1884 году - в нью-йорк­ской «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (пар­тия Ели­за­ве­ты в «Тан­гей­зе­ре» Ваг­не­ра). За­вер­шив опер­ную карь­е­ру в 1894 году, пре­по­да­ва­ла во­каль­ное мас­тер­ст­во в Ве­не и Гра­це. По­след­нее вы­сту­п­ле­ние на сце­не со­стоя­лось в 1913 году (пар­тия Кун­д­ри). Ока­за­ла влия­ние на раз­ви­тие опер­но­го искусства, её звуч­ный вы­ра­зи­тель­ный го­лос был об­раз­цом для нескольких по­ко­ле­ний пев­цов.