МАТЕРНА АМАЛИЯ
МАТЕРНА, ФРИДРИХ-МАТЕРНА АМАЛИЯ - австрийская певица (драматическое сопрано).
Училась пению в Граце. Дебютировала там же в 1865 году в оперетте «Лёгкая кавалерия» Ф.фон Зуппе, пела в оперетте (амплуа субретки) в «Карлтеатер» (Вена). После занятий с придворным капельмейстером Х. Порхом перешла на оперные роли. В 1869-1894 годах солистка Венской придворной оперы (дебют - партия Селики в «Африканке» Дж. Мейербера; среди др. партий: Леонора в «Фиделио» Л.ван Бетховена, Амнерис в «Аиде» Дж. Верди, Армида в одноименной опере К. В. Глюка).
Получила мировую известность в операх Р. Вагнера, который высоко ценил её искусство. Участвовала (в партии Брунгильды) в первом полном исполнении тетралогии «Кольцо нибелунга» (1876 год, Байрёйтский театр). Первая исполнительница партии Кундри («Парсифаль» Вагнера, 1882 год, там же). Критика отмечала её выдающиеся вокальные достоинства и незаурядное актёрское мастерство. Регулярно участвовала в Байрёйтском фестивале, в 1877 году впервые выступила в Лондоне (вместе с Вагнером), в 1884 году - в нью-йоркской «Метрополитен-опере» (партия Елизаветы в «Тангейзере» Вагнера). Завершив оперную карьеру в 1894 году, преподавала вокальное мастерство в Вене и Граце. Последнее выступление на сцене состоялось в 1913 году (партия Кундри). Оказала влияние на развитие оперного искусства, её звучный выразительный голос был образцом для нескольких поколений певцов.