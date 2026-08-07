МАТЕРИНСТВО
МАТЕРИНСТВО - особый период в жизни женщины, связанный с беременностью, родами и вскармливанием ребёнка.
Государство обеспечивает поддержку и охрану материнства и детства. Как правило, такого рода нормы закрепляются в конституциях, которые устанавливают обязанности государства в сфере защиты семьи, в т. ч. в области охраны интересов матери и ребёнка, сотрудничества с родителями в деле воспитания детей и др. Согласно Конституции РФ, в России обеспечивается государственная поддержка материнства, отцовства и детства (статья 7); материнство и детство, семья находятся под защитой государства (статья 38).
Наиболее значимой формой государственной поддержки материнства и детства является выплата государственных пособий по случаю рождения ребёнка, предоставление пособий и льгот одиноким матерям и многодетным семьям, а также др. видов пособий и помощи семье. Выполнению социальных функций, связанных с материнством, способствует также развитие широкой сети детских дошкольных учреждений.
Охрана материнства обеспечивается специальными мерами по охране труда и здоровья женщин, правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление женщинам отпусков по беременности и родам с сохранением заработной платы и др. льгот беременным женщинам и женщинам, имеющим детей. В РФ положения, касающиеся прав беременных женщин и матерей, содержатся в Трудовом кодексе, Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан. Так, беременные женщины имеют право на работу в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья. При этом каждая женщина в период беременности, во время и после родов обеспечивается специальной медицинской помощью в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.
2) Происхождение ребёнка от матери. Правовые отношения между ребёнком и его матерью основаны на факте их кровного родства, удостоверенном в установленном законом порядке. Происхождение ребёнка от матери (материнство) устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение ребёнка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребёнка вне медицинского учреждения - на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств. Для установления материнства не имеет значения, рождён ребёнок женщиной, состоящей в браке, или одинокой матерью.
Удостоверение материнства производится органом записи актов гражданского состояния на основании медицинского свидетельства - документа установленной формы о рождении ребёнка конкретной женщиной, выданного медицинским учреждением, где проходили роды, в котором, наряду с данными о ребёнке и датой его рождения, обязательно указываются фамилия, имя и отчество матери. Этот же порядок и основания установления материнства действуют в случаях рождения ребёнка в результате искусственного оплодотворения женщины или имплантации эмбриона при условии предварительного письменного согласия супругов или одинокой женщины на производство такой операции.
В случаях рождения ребёнка вне медицинского учреждения материнство может быть подтверждено и зарегистрировано уполномоченным органом на основании свидетельских показаний, т. е. заявления лица, присутствовавшего при родах, о рождении ребёнка. Такое заявление может быть сделано устно или в письменной форме работнику органа ЗАГС.
В особых случаях установление материнства возможно при представлении иных доказательств. Так, если ребёнок родился на морском, речном или воздушном судне, в поезде, то капитан (командир судна, начальник пассажирского поезда) может составить акт о рождении ребёнка.
Оспаривание материнства возможно (хотя, в отличие от оспаривания отцовства, и встречается крайне редко) в случаях, когда в книге записей рождений матерью ребёнка указана не та женщина, которая фактически является матерью. Оспорить материнство можно только в судебном порядке. В РФ с иском об оспаривании материнства в суд может обратиться как женщина, записанная матерью ребёнка, так и женщина, которая фактически является матерью ребёнка, а кроме того - опекун родителя, признанного судом недееспособным, сам ребёнок по достижении им совершеннолетия.
Российское законодательство не допускает возможности добровольного отказа женщины от своих материнских прав. Если женщина без уважительной причин отказывается взять своего ребёнка из родильного дома либо из иного - лечебного, воспитательного, другого аналогичного учреждения, она может быть лишена родительских прав в судебном порядке.