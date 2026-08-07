МАТЕРИНСТВО

МАТЕРИНСТВО - особый период в жизни женщины, связанный с беременностью, родами и вскармливанием ребёнка.

Го­су­дар­ст­во обес­пе­чи­ва­ет под­держ­ку и ох­ра­ну материнства и дет­ст­ва. Как пра­ви­ло, та­ко­го ро­да нор­мы за­кре­п­ля­ют­ся в кон­сти­ту­ци­ях, ко­то­рые ус­та­нав­ли­ва­ют обя­зан­но­сти го­су­дар­ст­ва в сфе­ре за­щи­ты се­мьи, в т. ч. в об­лас­ти ох­ра­ны ин­те­ресов ма­те­ри и ре­бён­ка, со­труд­ни­че­ст­ва с ро­ди­те­ля­ми в де­ле вос­пи­та­ния де­тей и др. Со­глас­но Кон­сти­ту­ции РФ, в Рос­сии обес­пе­чи­ва­ет­ся государственная под­держ­ка материнства, от­цов­ст­ва и дет­ст­ва (статья 7); материнство и дет­ст­во, се­мья на­хо­дят­ся под за­щи­той го­су­дар­ст­ва (статья 38).

Наи­бо­лее зна­чи­мой фор­мой государственной под­держ­ки материнства и дет­ст­ва яв­ля­ет­ся вы­пла­та государственных по­со­бий по слу­чаю ро­ж­де­ния ре­бён­ка, пре­дос­тав­ле­ние по­со­бий и льгот оди­но­ким ма­те­рям и мно­го­дет­ным семь­ям, а так­же др. ви­дов по­со­бий и по­мо­щи семье. Вы­пол­не­нию со­ци­аль­ных функ­ций, свя­зан­ных с материнством, спо­соб­ст­ву­ет так­же раз­ви­тие ши­ро­кой се­ти дет­ских до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ний.

Ох­ра­на материнства обес­пе­чи­ва­ет­ся специальными ме­ра­ми по ох­ра­не тру­да и здо­ро­вья жен­щин, пра­во­вой за­щи­той, ма­те­ри­аль­ной и мо­раль­ной под­держ­кой материнства и дет­ст­ва, вклю­чая пре­дос­тав­ле­ние жен­щи­нам от­пус­ков по бе­ре­мен­но­сти и ро­дам с со­хра­не­ни­ем за­ра­бот­ной пла­ты и др. льгот бе­ре­мен­ным жен­щи­нам и жен­щи­нам, имею­щим де­тей. В РФ по­ло­же­ния, ка­саю­щие­ся прав бе­ре­мен­ных жен­щин и ма­те­рей, со­дер­жат­ся в Тру­до­вом ко­дек­се, Ос­но­вах за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ об ох­ра­не здо­ро­вья гра­ж­дан. Так, бе­ре­мен­ные жен­щи­ны име­ют пра­во на ра­бо­ту в ус­ло­ви­ях, от­ве­чаю­щих их фи­зио­ло­гическим осо­бен­но­стям и со­стоя­нию здо­ро­вья. При этом ка­ж­дая жен­щи­на в пе­ри­од бе­ре­мен­но­сти, во вре­мя и по­сле ро­дов обес­пе­чива­ет­ся специальной медицинской по­мо­щью в рам­ках Про­грам­мы государственных га­ран­тий ока­за­ния гра­ж­да­нам РФ бес­плат­ной медицинской по­мо­щи.

2) Про­ис­хо­ж­де­ние ре­бён­ка от ма­те­ри. Пра­во­вые от­но­ше­ния ме­ж­ду ре­бён­ком и его ма­те­рью ос­но­ва­ны на фак­те их кров­но­го род­ст­ва, удо­сто­ве­рен­ном в ус­та­нов­лен­ном за­ко­ном по­ряд­ке. Про­ис­хо­ж­де­ние ре­бён­ка от ма­те­ри (материнство) ус­та­нав­ли­ва­ет­ся на ос­но­ва­нии до­ку­мен­тов, под­твер­ждаю­щих ро­ж­де­ние ре­бён­ка ма­те­рью в медицинском уч­ре­ж­де­нии, а в слу­чае рож­де­ния ре­бён­ка вне медицинского уч­ре­ж­де­ния - на ос­но­ва­нии медицинских до­ку­мен­тов, сви­де­тель­ских по­ка­за­ний или на ос­но­ва­нии иных до­ка­за­тельств. Для ус­та­нов­ле­ния материнства не име­ет зна­че­ния, ро­ж­дён ре­бё­нок жен­щи­ной, со­стоя­щей в бра­ке, или оди­но­кой ма­те­рью.

Удо­сто­ве­ре­ние материнства про­из­во­дит­ся ор­га­ном за­пи­си ак­тов гра­ж­дан­ско­го со­стоя­ния на ос­но­ва­нии медицинского сви­де­тель­ст­ва - до­ку­мен­та ус­та­нов­лен­ной фор­мы о рож­де­нии ре­бён­ка кон­крет­ной жен­щи­ной, вы­дан­но­го медицинским уч­ре­ж­де­ни­ем, где про­хо­ди­ли ро­ды, в ко­то­ром, на­ря­ду с дан­ны­ми о ре­бён­ке и да­той его ро­ж­де­ния, обя­за­тель­но ука­зы­ва­ют­ся фа­ми­лия, имя и от­че­ст­во ма­те­ри. Этот же по­ря­док и ос­нова­ния ус­та­нов­ле­ния материнства дей­ст­ву­ют в слу­ча­ях ро­ж­де­ния ре­бён­ка в ре­зуль­та­те ис­кусственного оп­ло­до­тво­ре­ния жен­щи­ны или им­план­та­ции эм­брио­на при ус­ло­вии пред­ва­рительного письменного со­гла­сия суп­ру­гов или оди­но­кой жен­щи­ны на про­из­вод­ст­во та­кой опе­ра­ции.

В слу­ча­ях ро­ж­де­ния ре­бён­ка вне медицинского уч­ре­ж­де­ния материнство мо­жет быть под­твер­жде­но и за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но упол­но­мо­чен­ным ор­га­ном на ос­но­ва­нии сви­де­тель­ских по­ка­за­ний, т. е. за­яв­ле­ния ли­ца, при­сут­ст­во­вав­ше­го при ро­дах, о ро­ж­де­нии ре­бён­ка. Та­кое за­яв­ле­ние мо­жет быть сде­ла­но уст­но или в письменной фор­ме ра­бот­ни­ку ор­га­на ЗАГС.

В осо­бых слу­ча­ях ус­та­нов­ле­ние материнства воз­мож­но при пред­став­ле­нии иных до­ка­за­тельств. Так, ес­ли ре­бёнок ро­дил­ся на мор­ском, реч­ном или воздушном суд­не, в по­ез­де, то ка­пи­тан (ко­ман­дир суд­на, на­чаль­ник пас­са­жир­ско­го по­ез­да) мо­жет со­ста­вить акт о ро­ж­де­нии ре­бён­ка.

Ос­па­ри­ва­ние материнства воз­мож­но (хо­тя, в от­ли­чие от ос­па­ри­ва­ния от­цов­ст­ва, и встре­ча­ет­ся край­не ред­ко) в слу­ча­ях, ко­гда в кни­ге за­пи­сей ро­ж­де­ний ма­те­рью ре­бён­ка ука­за­на не та жен­щи­на, ко­то­рая фак­ти­че­ски яв­ля­ет­ся ма­те­рью. Ос­по­рить материнство мож­но толь­ко в су­деб­ном по­ряд­ке. В РФ с ис­ком об ос­па­ри­ва­нии материнства в суд мо­жет об­ра­тить­ся как жен­щи­на, за­пи­сан­ная ма­те­рью ре­бён­ка, так и жен­щи­на, ко­то­рая фак­ти­че­ски яв­ля­ет­ся ма­те­рью ре­бён­ка, а кро­ме то­го - опе­кун ро­ди­те­ля, при­знан­но­го су­дом не­дее­спо­соб­ным, сам ре­бё­нок по дос­ти­же­нии им со­вер­шен­но­ле­тия.

Российское за­ко­но­да­тель­ст­во не до­пус­ка­ет воз­мож­но­сти доб­ро­воль­но­го от­ка­за жен­щи­ны от сво­их ма­те­рин­ских прав. Ес­ли жен­щи­на без ува­жительной при­чин от­ка­зы­ва­ет­ся взять сво­его ре­бён­ка из ро­диль­но­го до­ма ли­бо из ино­го - ле­чеб­но­го, вос­пи­та­тель­но­го, дру­го­го ана­ло­гич­но­го уч­ре­ж­де­ния, она мо­жет быть ли­ше­на ро­ди­тель­ских прав в су­деб­ном по­ряд­ке.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)