«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» - орден в СССР.
Учреждён во время Великой Отечественной войны Указом Президиума ВС СССР от 8.07.1944 года (изменения внесены Указом Президиума ВС СССР от 18.07.1980 года) одновременно с орденом и званием «Мать-героиня» и медалью Материнства. Награды были призваны стимулировать повышение рождаемости в условиях больших демографических потерь. Статут и описание ордена «Материнская слава» утверждены Указом Президиума ВС СССР от 18.08.1944 года (изменения внесены Указами Президиума ВС СССР от 16.12.1947 года, 28.05.1973 года, 18.07.1980 года и постановлением Президиума ВС СССР от 25.04.1956 года).
Имел 3 степени для награждения матерей, родивших и воспитавших 9 детей (1-я), 8 и 7 детей (соответственно 2-я и 3-я). Награждение производилось по достижении последним ребёнком возраста 1 года и при наличии в живых остальных детей. При награждении учитывались также дети, усыновлённые матерью в законном порядке; погибшие или пропавшие без вести при защите СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо при выполнении долга гражданина СССР по спасению человеческой жизни, по охране социалистической собственности и социалистического правопорядка, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания. Награждение орденом производилось от имени Президиума ВС СССР указами Президиумов ВС союзных и автономных республик.
Знак ордена «Материнская слава» 1-й степени - выпуклый овал с изображениями покрытого красной эмалью государственного флага СССР и белого фигурного щитка (эмблемы защиты, покровительства), в верхней части которого расположена красная звёздочка, а в нижней - серп и молот (эмблема рабоче-крестьянской власти). В левой части ордена - фигура матери с ребёнком на руках, прикрытая внизу розами. Нижняя половина ордена окаймлена позолоченными листьями. Надписи на ордене также позолочены. Колодочка - металлическая в виде завязанной бантом ленты с полоской и с фигурной заколкой, тыльная сторона ленты, её края и края одной полоски, заколка - позолочены. На знаке ордена 2-й степени знамя покрыто тёмно-голубой (синей) эмалью, листья без позолоты. На знаке ордена 3-й степени все элементы без цветной эмали и позолоты (кроме надписей). Колодочка и заколка к орденам 2-й и 3-й степени выполнены с применением серебра. Автор эскиза - художник И. И. Дубасов.
Первые награждённые - 74 многодетные матери (06.12.1944 года). Всего произведено 5534724 награждения 3 степенями ордена «Материнская слава» (по состоянию на 01.01.1995 года). Орден «Материнская слава» упразднён Указом Президиума ВС РФ от 02.03.1992 года. В 2008 году в РФ учреждён орден «Родительская слава».