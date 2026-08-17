МАТЭ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МАТЭ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский гравёр, действительный член (1893 год) и академик по гравированию (1899 год) петербургской Академии Художеств.
Сын инженера. Учился в Санкт-Петербурге - в Рисовальной школе ОПХ (1870-1875 годы) у Р. К. Жуковского и Л. А. Серякова, в Академии Художеств (1875-1880 годы; звание художника получил в 1884 году) у Ф. И. Иордана. Пенсионер петербургской Академии Художеств (1880-1883 годы) в Париже, где изучал ксилографию у А. Ф. Паннемакера и офорт у К. Ф. Гайяра, пользовался советами Э. Мейссонье; в 1881 году изучал графические собрания музеев и библиотек Германии, Нидерландов, Великобритании.
Один из последних мастеров русской репродукционной гравюры, Матэ стремился к совершенствованию её выразительных возможностей и нередко смещал композиционные акценты оригинала, выступая как бы соавтором художника (многочисленные офорты и ксилографии - воспроизведения картин и рисунков А. А. Иванова, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. М. Васнецова, В. А. Серова и других русских художников XIX - начала XX веков). Исполнял также портреты.
Преподавал в Санкт-Петербурге - в Центральном училище технического рисования барона А. Л. Штиглица (1884-1909 годы), Рисовальной школе ОПХ (с 1911 года), Академии художеств (1894-1917 годы; профессор-руководитель графической мастерской); среди учеников - А. П. Остроумова-Лебедева, И. Н. Павлов, В. Д. Фалилеев, П. А. Шиллинговский. У Матэ обучались технике офорта также зрелые художники - В. А. Серов, И. Е. Репин, И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. П. Рябушкин, М. В. Добужинский, Н. А. Тырса.