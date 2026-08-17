МАТЭ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

МАТЭ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский гра­вёр, действительный член (1893 год) и ака­де­мик по гра­ви­ро­ва­нию (1899 год) пе­тербургской Академии Художеств.

Сын ин­же­не­ра. Учил­ся в Санкт-Пе­тербур­ге - в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ (1870-1875 годы) у Р. К. Жу­ков­ско­го и Л. А. Се­ря­ко­ва, в Академии Художеств (1875-1880 годы; зва­ние ху­дож­ни­ка по­лу­чил в 1884 году) у Ф. И. Иор­да­на. Пен­сио­нер пе­тербургской Академии Художеств (1880-1883 годы) в Па­ри­же, где изу­чал кси­ло­гра­фию у А. Ф. Пан­не­ма­ке­ра и офорт у К. Ф. Гай­я­ра, поль­зо­вал­ся со­ве­та­ми Э. Мейс­со­нье; в 1881 году изу­чал гра­фические со­б­ра­ния му­зе­ев и биб­лио­тек Гер­ма­нии, Ни­дер­лан­дов, Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Один из по­след­них мас­те­ров русской ре­про­дук­ци­он­ной гра­вю­ры , Матэ стре­мил­ся к со­вер­шен­ст­во­ва­нию её вы­ра­зительных воз­мож­но­стей и не­ред­ко сме­щал ком­по­зи­ци­он­ные ак­цен­ты ори­ги­на­ла, вы­сту­пая как бы со­ав­то­ром ху­дож­ни­ка (мно­го­численные офор­ты и кси­ло­гра­фии - вос­про­из­ве­де­ния кар­тин и ри­сун­ков А. А. Ива­но­ва, И. Е. Ре­пи­на, В. И. Су­ри­ко­ва, В. М. Вас­не­цо­ва , В. А. Се­ро­ва и других русских ху­дож­ни­ков XIX - начала XX веков). Ис­пол­нял так­же порт­ре­ты.

Пре­по­да­вал в Санкт-Пе­тер­бур­ге - в Центральном училище тех­нического ри­со­ва­ния ба­ро­на А. Л. Штиг­ли­ца (1884-1909 годы), Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ (с 1911 года), Академии художеств (1894-1917 годы; профессор-руководитель гра­фической мас­тер­ской); сре­ди уче­ни­ков - А. П. Ост­ро­умо­ва-Ле­бе­де­ва, И. Н. Пав­лов, В. Д. Фа­ли­ле­ев, П. А. Шил­лин­гов­ский. У Матэ обу­ча­лись тех­ни­ке офор­та так­же зре­лые ху­дож­ни­ки - В. А. Се­ров, И. Е. Ре­пин, И. И. Ле­ви­тан , В. Д. По­ле­нов , А. П. Ря­буш­кин, М. В. До­бу­жин­ский , Н. А. Тыр­са.