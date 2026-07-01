МАТЬЁ МИРЕЙ

МАТЬЁ МИРЕЙ - французская эстрадная певица.

Из мно­го­дет­ной се­мьи ка­мен­щи­ка. Сис­те­ма­тического музыкального об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чи­ла, бра­ла уро­ки му­зы­ки у П. Мо­риа .

По­бе­див в 1964 году в городском кон­кур­се пес­ни, в 1965 году де­бю­ти­ро­ва­ла на те­ле­ви­де­нии; в 1966 году с три­ум­фом вы­сту­пи­ла на сце­не кон­церт­но­го за­ла «Олим­пия» в Па­ри­же.

Боль­шую роль в фор­ми­ро­ва­нии сти­ля Матьё сыг­рал М. Ше­ва­лье. Га­ст­ро­ли­ру­ет в раз­ных стра­нах, не­од­но­крат­но при­ез­жа­ла в СССР (впер­вые в 1967 году) и РФ; в 1975 году пе­ла в нью-йорк­ском Кар­не­ги-хол­ле .

В ре­пер­туа­ре Матьё - пес­ни французских ком­по­зи­то­ров (Ж. М. Жар­ра, Ф. Лея, М. Ле­гра­на, П. Мо­риа и др.), а так­же ше­дев­ры ми­ро­вой пе­сен­ной куль­ту­ры. Вы­пу­ще­но около 70 аль­бо­мов и кон­церт­ных за­пи­сей Матьё, в том числе аль­бом-по­свя­ще­ние Э. Пи­аф (1993 год). Сня­лась в фильме «Жур­на­лист» (1967 год, режиссер С. А. Ге­ра­си­мов).

Сочинения:

Моя судь­ба. СПб., 1991.