МАТЬЁ МИРЕЙ
МАТЬЁ МИРЕЙ - французская эстрадная певица.
Из многодетной семьи каменщика. Систематического музыкального образования не получила, брала уроки музыки у П. Мориа.
Победив в 1964 году в городском конкурсе песни, в 1965 году дебютировала на телевидении; в 1966 году с триумфом выступила на сцене концертного зала «Олимпия» в Париже.
Большую роль в формировании стиля Матьё сыграл М. Шевалье. Гастролирует в разных странах, неоднократно приезжала в СССР (впервые в 1967 году) и РФ; в 1975 году пела в нью-йоркском Карнеги-холле.
В репертуаре Матьё - песни французских композиторов (Ж. М. Жарра, Ф. Лея, М. Леграна, П. Мориа и др.), а также шедевры мировой песенной культуры. Выпущено около 70 альбомов и концертных записей Матьё, в том числе альбом-посвящение Э. Пиаф (1993 год). Снялась в фильме «Журналист» (1967 год, режиссер С. А. Герасимов).
Сочинения:
Моя судьба. СПб., 1991.