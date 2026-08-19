МАТАРАМ РАННИЙ

МАТАРАМ РАННИЙ - царство на острове Ява в VIII-XI веках.

Пер­вое письменное упо­ми­на­ние о Матараме Раннем в центральных рай­онах Явы да­ти­ру­ет­ся 732 годом и ос­тав­ле­но, по-ви­ди­мо­му, ос­но­ва­те­лем го­су­дар­ст­ва и его пер­вым пра­ви­те­лем Санд­жай­ей.

Точ­ное чис­ло ди­на­стий Матарама Раннего не ус­та­нов­ле­но. По не­ко­то­рым дан­ным, за ли­ни­ей ши­ваи­та Санд­жайи сле­до­ва­ла буд­дий­ская ди­на­стия Шай­лен­д­ра, ко­то­рая упо­ми­на­ет­ся в над­пи­сях Явы за 778-824 годы. На этот пе­ри­од при­хо­дит­ся вре­мя рас­цве­та хра­мо­во­го строи­тель­ст­ва, воз­ве­де­ние буд­дий­ско­го свя­ти­ли­ща Бо­ро­бу­дур. Ос­но­ву хо­зяй­ст­ва Матарама Раннего со­став­ля­ло ир­ри­гационное ри­со­вод­ст­во. Во второй половине IX века при Ло­ка­па­ле к Матараму Раннему на­ча­лось при­сое­ди­не­ние об­лас­тей Восточной Явы. Около 873 года Ло­ка­па­ла при­нял ти­тул ма­ха­рад­жи . При нём впер­вые по­яв­ля­ет­ся название «Ма­та­рам», на­ча­лось строи­тель­ст­во ин­дуи­ст­ско­го хра­мо­во­го ком­плек­са Ла­ра Джон­гранг («Строй­ная де­ва», смотрите в статье Прам­ба­нан ).

Пра­ви­тель Ба­ли­тунг (898-910 годы) в начале X века за­вер­шил объ­е­ди­не­ние зе­мель Центральной и Восточной Явы, ввёл культ пред­ков-по­кро­ви­те­лей ди­на­стии. Царь Дак­ша (910-919 годы) при­нял но­вое ле­то­счис­ле­ние. Син­док, ос­но­ва­тель но­вой ши­ва­ит­ской ди­на­стии Иша­на, пе­ре­нёс сто­ли­цу Матарама Раннего в до­ли­ну реки Бран­тас на вос­то­ке Явы. При нём ак­тив­но раз­ви­ва­лась морская тор­гов­ля (пре­имущественно с островом Ба­ли и Мо­лукк­ски­ми острова­ми), бы­ли ко­ди­фи­ци­ро­ва­ны за­ко­ны, пе­ре­во­ди­лись древнеиндийские тек­сты (в т. ч. «Ра­мая­на»). В этот пе­ри­од Матарам Ранний под­дер­жи­вал от­но­ше­ния с Шри­вид­жай­ей, китайскими им­пе­рия­ми Тан и Сун, южно-индийскими цар­ст­ва­ми, Ан­гкор­ской им­пе­ри­ей, Чам­пой. В начаде XI века Матарам Ранний по­тер­пел по­ра­же­ние в вой­не с Шри­вид­жай­ей за гос­под­ство в ре­гио­не. По­след­ний пра­ви­тель Матарама Раннего Аир­ланг­га пе­ред смер­тью в 1049 году (по другим дан­ным, 1052 год) раз­де­лил цар­ст­во ме­ж­ду сы­новь­я­ми на два го­су­дар­ст­ва - Панд­жа­лу (впо­след­ст­вии Ке­ди­ри) и Джанг­га­лу (Синг­ха­са­ри).

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