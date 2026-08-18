МАТАРАМ ПОЗДНИЙ
МАТАРАМ ПОЗДНИЙ - султанат на острове Ява в XVI-XVIII веках. Возник во второй половине 1550-х годов в обстановке политической дезинтеграции Явы после падения государства Маджапахит.
Первоначально включал земли в районе современной Джокьякарты, владетелем которых был Ки Памахан. Его сын Сенапати (1584-1601 годы) и внук Седа инг Крапьяк (1601-1613 годы) присоединили к Матараму Позднему ряд районов Центральной и Восточной Явы. Властитель Матарама Позднего Агунг объединил под своей властью всю Центральную и Восточную Яву, а также поставил в вассальную зависимость остров Мадура и некоторые княжества Суматры и Калимантана. В 1628-1629 годах он предпринял попытку подчинить себе нидерландские владения на северо-западе Явы, однако потерпел неудачу. В 1624 году принял титул сусухунана, в 1641 году - султана. Ввёл исламский календарь.
В XVII веке Матарам Поздний достиг своего расцвета и представлял собой централизованное исламское государство с чёткой социальной структурой: простолюдины (тианг алит, или вонг чилик), чиновники и придворные (прияй), принцы (пангеран). Администрация султана контролировала центральную область Матарама Позднего (нагара агунг), где располагались владения родственников Агунга и высших сановников. Б. ч. территории (манчанагара) находилась во власти наследственных владетелей (бупати). Существовала система пожалований: прав на сбор налогов и использование труда крестьян (лунггух), передачи земельных участков, доход с которых шёл целиком держателю (бенгкок). В период правления Агунга усилился контроль государства над общинами (деса), члены которых имели различный социальный статус. После смерти Агунга начался упадок Матарама Позднего, вызванный неудачными завоевательными походами, разорением торговых городов и экспансий Нидерландской Ост-Индской компании (НОИК).
Восстание мадурского князя Трунаджаи в 1676-1679 годах заставило Матарам Поздний обратиться за помощью к НОИК, которая, подавив восстание, захватила часть территории государства. В результате народного восстания Сурапати (1685-1707 годы) и трёх т. н. яванских войн за престолонаследие (1704-1708 годы, 1719-1723 годы, 1749-1755 годы) правители Матарам Поздний превратились в фактических вассалов НОИК. 13.02.1755 года по договору НОИК и претендентов на престол, заключённому в селе Гиянти, Матарам Поздний был разделён на два княжества, находившихся в зависимости от НОИК: Суракарта во главе с сусухунаном Пакубуваной III и Джокьякарта, которой владел его дядя Мангкунегара (султан Хаменгкубувоно I).
Дополнительная литература:
Geschiedenis van Nederlandsch Indiё / Onder leiding van F. W. Stapel. Amst., 1938–1939. Dl 2–3;
Schrieke B.J.O. Indonesian sociological studies. The Hague, 1957. Vol. 2;
Ricklefs M.C. Jogjakarta under Sultan Mangkubumi, 1749–1792. L.; N. Y., 1974.