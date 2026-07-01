МАТАБЕЛЕ И МАШОНА ВОССТАНИЕ 1896-1897
МАТАБЕЛЕ И МАШОНА ВОССТАНИЕ 1896-1897 годов - антиколониальное вооруженное выступление народов матабеле и машона (шона).
Вызвано фактическим установлением в 1890-1893 годах британского колониального господства в междуречье Замбези и Лимпопо, находившемся до того времени под контролем верховного правителя матабеле Лобенгулы. Восстание матабеле под руководством духовного лидера Млимо началось в марте 1896 года, когда основные британские силы участвовали в рейде против бурской республики Трансвааль. Восставшие ставили своей целью захватить гоода Булавайо, изгнать или перебить всех белых поселенцев. В ответ поселенцы построили укреплённый лагерь в центре Булавайо и организовали патрульную службу. В конце мая подошедшие британские отряды заставили матабеле отступить в горы Матопо. В июне на борьбу с британскими силами встали машона под руководством Неханды Ньякасиканы, Кагуви и других лидеров; при этом матабеле и машона действовали раздельно, были плохо вооружены и организованы. К октябрю 1896 года британские силы подавили восстание матабеле (многие матабеле добровольно сложили оружие после гибели Млимо), в сентябре 1897 года - машона. В 1898 году земли матабеле и машона были объявлены британским протекторатом Южная Родезия.