МАТАБЕЛЕ И МАШОНА ВОССТАНИЕ 1896-1897

МАТАБЕЛЕ И МАШОНА ВОССТАНИЕ 1896-1897 годов - ан­ти­ко­ло­ни­аль­ное вооруженное вы­сту­п­ле­ние на­ро­дов ма­та­бе­ле и ма­шо­на (шо­на).

Вы­зва­но фак­тическим ус­та­нов­лени­ем в 1890-1893 годах британского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства в ме­ж­ду­ре­чье Зам­бези и Лим­по­по, на­хо­див­шем­ся до то­го вре­ме­ни под кон­тро­лем вер­хов­но­го пра­ви­те­ля ма­та­бе­ле Ло­бен­гу­лы . Вос­ста­ние ма­та­бе­ле под руководством ду­хов­но­го ли­де­ра Мли­мо на­ча­лось в мар­те 1896 года, ко­гда основные британские си­лы уча­ст­во­ва­ли в рей­де про­тив бур­ской рес­пуб­ли­ки Транс­ва­аль. Вос­став­шие ста­ви­ли сво­ей це­лью за­хва­тить гоода Бу­ла­вайо, из­гнать или пе­ре­бить всех бе­лых по­се­лен­цев. В от­вет по­се­лен­цы по­строи­ли ук­ре­п­лён­ный ла­герь в цен­тре Бу­ла­вайо и ор­га­ни­зо­ва­ли пат­руль­ную служ­бу. В кон­це мая по­до­шед­шие британские от­ря­ды за­ста­ви­ли ма­та­бе­ле от­сту­пить в го­ры Ма­то­по. В ию­не на борь­бу с британскими си­ла­ми вста­ли ма­шо­на под руководством Не­хан­ды Нья­ка­си­ка­ны, Ка­гу­ви и других ли­де­ров; при этом ма­та­бе­ле и ма­шо­на дей­ст­во­ва­ли раз­дель­но, бы­ли пло­хо воо­ру­же­ны и ор­га­ни­зо­ва­ны. К октябрю 1896 года британские си­лы по­да­ви­ли вос­ста­ние ма­та­бе­ле (многие ма­та­бе­ле доб­ро­воль­но сло­жи­ли ору­жие по­сле ги­бе­ли Мли­мо), в сентябре 1897 года - ма­шо­на. В 1898 году зем­ли ма­та­бе­ле и ма­шо­на бы­ли объ­яв­ле­ны британским про­тек­то­ра­том Южная Ро­де­зия.

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