МАТААФА ФИАМЕ ФАИМУИНА МУЛИНУУ II
МАТААФА ФИАМЕ ФАИМУИНА МУЛИНУУ II - государственный и политический деятель Самоа.
Из семьи регионального правителя Матаафа Фаимуина Мулинуу I (правил в 1936-1948 годах), близкого колониальной администрации. Обучался в частной школе в городе Апиа. В 1948 году, после смерти отца, получил высший правительств. титул «Матаафа». В 1957 году баллотировался в Законодательную ассамблею от избирательного округа Лотофага Западного Самоа, являвшегося подопечной территорией ООН и управлявшегося Новой Зеландией. В том же году назначен министром сельского хозяйства.
В октябре 1959 года возглавил кабинет министров Западного Самоа, внёс значительный вклад в разработку проекта конституции независимого Западного Самоа. В 1960 году принял участие в работе Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В мае 1961 года инициировал проведение плебисцита, в ходе которого подавляющее большинство населения высказалось за предоставление стране независимости. После провозглашения 01.01.1962 года независимости Западного Самоа (с 1997 года Самоа) занял пост премьер-министра (оставался в этой должности до февраля 1970 года). В 1963 году активно требовал прекращения ядерных испытаний, проводившихся Францией в Океании. В марте 1973 года - мае 1975 года вновь возглавлял правительство Западного Самоа.