МАТААФА ФИАМЕ ФАИМУИНА МУЛИНУУ II

МАТААФА ФИАМЕ ФАИМУИНА МУЛИНУУ II - государственный и политический дея­тель Са­моа.

Из се­мьи ре­гио­наль­но­го пра­ви­те­ля Ма­таа­фа Фаи­муи­на Му­ли­нуу I (пра­вил в 1936-1948 годах), близ­ко­го ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции. Обу­чал­ся в ча­ст­ной шко­ле в городе Апиа. В 1948 году, по­сле смер­ти от­ца, по­лу­чил выс­ший пра­ви­тельств. ти­тул «Ма­таа­фа». В 1957 году бал­ло­ти­ро­вал­ся в За­ко­но­дательную ас­самб­лею от из­би­рательного округа Ло­то­фа­га Западного Са­моа, яв­ляв­ше­го­ся по­до­печ­ной тер­ри­то­ри­ей ООН и управ­ляв­ше­го­ся Но­вой Зе­лан­ди­ей. В том же го­ду на­зна­чен министром сельского хозяйства.

В октябре 1959 года воз­гла­вил ка­би­нет ми­ни­ст­ров Западного Са­моа, внёс зна­чительный вклад в раз­ра­бот­ку про­ек­та кон­сти­ту­ции не­за­ви­си­мо­го Западного Са­моа. В 1960 году при­нял уча­стие в ра­бо­те Комитета по специальным по­ли­тическим во­про­сам и во­про­сам де­ко­ло­ни­за­ции Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи ООН в Нью-Йор­ке. В мае 1961 года ини­ции­ро­вал про­ве­де­ние пле­бис­ци­та, в хо­де ко­то­ро­го по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во на­се­ле­ния вы­ска­за­лось за пре­дос­тав­ле­ние стра­не не­за­ви­си­мо­сти . По­сле про­воз­гла­ше­ния 01.01.1962 года не­за­ви­си­мо­сти Западного Са­моа (с 1997 года Са­моа) за­нял пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра (ос­та­вал­ся в этой долж­но­сти до февраля 1970 года). В 1963 году ак­тив­но тре­бо­вал пре­кра­ще­ния ядер­ных ис­пы­та­ний, про­во­див­ших­ся Фран­ци­ей в Океа­нии. В мар­те 1973 года - мае 1975 года вновь воз­глав­лял пра­ви­тель­ст­во Западного Са­моа.