МАТА ХАРИ

МАТА ХАРИ (настоящее имя и фамилия Мар­га­ри­та Гер­тру­да Зел­ле) - нидерландская тан­цов­щи­ца и кур­ти­зан­ка, са­мая из­вест­ная шпи­он­ка в го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны ​.

Ро­ди­лась в се­мье вла­дель­ца шля­п­но­го ма­га­зи­на. В 1889 году, по­сле бан­крот­ст­ва от­ца, жи­ла у род­ст­вен­ни­ков в городе Снек, за­тем в Гаа­ге. В 1894 году (по другим данным, в 1895 году) вы­шла за­муж за ка­пи­та­на ни­дерландской ар­мии Р. Мак­лау­да и вско­ре уе­ха­ла к мес­ту служ­бы му­жа на остров Ява (Ни­дерландская Ост-Ин­дия, ны­не Ин­до­не­зия). В 1903 году вер­ну­лась в Ни­дер­лан­ды, раз­ве­лась с му­жем. В 1904 году при­еха­ла в Па­риж и уст­рои­лась на ра­бо­ту в лю­би­тель­ский цирк Мо­лье, а че­рез несколько ме­ся­цев ста­ла вы­сту­пать как ис­пол­ни­тель­ни­ца эк­зо­тических тан­цев (январь 1905 года).

Тан­цы Мата Хари име­ли ма­ло об­ще­го с тра­диционными тан­ца­ми на­ро­дов Ин­до­ки­тая, но пред­став­ля­ли со­бой не­что близ­кое к стрип­ти­зу. В 1906-1910 годах вы­сту­па­ла на са­мых пре­стиж­ных сце­нических пло­щад­ках Па­ри­жа, Мад­ри­да и др. Зим­ний се­зон 1911/1912 года Мата Хари тан­це­ва­ла в «Ла Ска­ла» , вес­ной 1914 года под­пи­са­ла кон­тракт с бер­лин­ским те­ат­ром «Мет­ро­поль». Кро­ме то­го, она бы­ла кур­ти­зан­кой и со­стоя­ла в свя­зи с ря­дом вы­со­ко­по­став­лен­ных во­ен­ных, по­ли­ти­ков и др. влия­тель­ных лиц во Фран­ции и Гер­ма­нии. На­ча­ло Первой ми­ро­вой вой­ны вы­ну­ди­ло тан­цов­щи­цу вер­нуть­ся в Ни­дер­лан­ды.

Осе­нью 1915 года из-за фи­нан­со­вых за­труд­не­ний Мата Хари на­ча­ла со­труд­ни­чать с германской раз­вед­кой (су­ще­ст­ву­ет ги­по­те­за, что её за­вер­бо­ва­ли ещё до вой­ны). В ию­не 1916 года французская контр­раз­вед­ка пред­ло­жи­ла Мата Хари со­труд­ни­че­ст­во, на ко­то­рое по­след­няя, по­сле не­дол­гих раз­мыш­ле­ний, со­гла­си­лась (по др. дан­ным, Мата Хари доб­ро­воль­но по­шла на со­труд­ни­че­ст­во с французской спец­служ­бой). В начале 1917 года Мата Хари вы­еха­ла в Ис­па­нию, а по воз­вра­ще­нии в феврале 1917 года бы­ла аре­сто­ва­на французской контр­раз­вед­кой по об­ви­не­нию в шпио­на­же. В ию­ле на за­кры­том су­деб­ном про­цес­се ей был вы­не­сен смерт­ный при­го­вор, ко­то­рый, по­сле от­кло­не­ния про­ше­ния о по­ми­ло­ва­нии, в ок­тяб­ре при­ве­дён в ис­пол­не­ние.

Мно­гие ис­то­ри­ки счи­та­ют, что мас­шта­бы ви­ны Мата Хари силь­но пре­уве­ли­че­ны, а све­де­ния, до­бы­тые ею, ед­ва ли пред­став­ля­ли цен­ность для воюю­щих стран. Про­цесс и казнь Мата Хари бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны с це­лью под­ня­тия пат­рио­тических на­строе­ний в стра­нах Ан­тан­ты, ко­то­рые к это­му вре­ме­ни в ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния ан­ти­во­енных и ре­во­люционных дви­же­ний по­шли на спад. Ис­то­рия жиз­ни Мата Хари под­вер­глась мно­го­численным литературным и ки­но­ин­тер­пре­та­ци­ям.