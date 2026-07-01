МАТА ХАРИ
МАТА ХАРИ (настоящее имя и фамилия Маргарита Гертруда Зелле) - нидерландская танцовщица и куртизанка, самая известная шпионка в годы Первой мировой войны.
Родилась в семье владельца шляпного магазина. В 1889 году, после банкротства отца, жила у родственников в городе Снек, затем в Гааге. В 1894 году (по другим данным, в 1895 году) вышла замуж за капитана нидерландской армии Р. Маклауда и вскоре уехала к месту службы мужа на остров Ява (Нидерландская Ост-Индия, ныне Индонезия). В 1903 году вернулась в Нидерланды, развелась с мужем. В 1904 году приехала в Париж и устроилась на работу в любительский цирк Молье, а через несколько месяцев стала выступать как исполнительница экзотических танцев (январь 1905 года).
Танцы Мата Хари имели мало общего с традиционными танцами народов Индокитая, но представляли собой нечто близкое к стриптизу. В 1906-1910 годах выступала на самых престижных сценических площадках Парижа, Мадрида и др. Зимний сезон 1911/1912 года Мата Хари танцевала в «Ла Скала», весной 1914 года подписала контракт с берлинским театром «Метрополь». Кроме того, она была куртизанкой и состояла в связи с рядом высокопоставленных военных, политиков и др. влиятельных лиц во Франции и Германии. Начало Первой мировой войны вынудило танцовщицу вернуться в Нидерланды.
Осенью 1915 года из-за финансовых затруднений Мата Хари начала сотрудничать с германской разведкой (существует гипотеза, что её завербовали ещё до войны). В июне 1916 года французская контрразведка предложила Мата Хари сотрудничество, на которое последняя, после недолгих размышлений, согласилась (по др. данным, Мата Хари добровольно пошла на сотрудничество с французской спецслужбой). В начале 1917 года Мата Хари выехала в Испанию, а по возвращении в феврале 1917 года была арестована французской контрразведкой по обвинению в шпионаже. В июле на закрытом судебном процессе ей был вынесен смертный приговор, который, после отклонения прошения о помиловании, в октябре приведён в исполнение.
Многие историки считают, что масштабы вины Мата Хари сильно преувеличены, а сведения, добытые ею, едва ли представляли ценность для воюющих стран. Процесс и казнь Мата Хари были организованы с целью поднятия патриотических настроений в странах Антанты, которые к этому времени в условиях нарастания антивоенных и революционных движений пошли на спад. История жизни Мата Хари подверглась многочисленным литературным и киноинтерпретациям.