«МАТЬ-ГЕРОИНЯ»
«МАТЬ-ГЕРОИНЯ» - орден в СССР, знак отличия почётного звания Мать-героиня.
Учреждён во время Великой Отечественной войны Указом Президиума ВС СССР от 08.07.1944 года (изменения внесены Указом Президиума ВС СССР от 18.07.1980 года), вручался женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Описание ордена утверждено Указом Президиума ВС СССР от 18.08.1944 года (изменения внесены Указами Президиума ВС СССР 10.07.1951 года, 28.05.1973 года, 18.07.1980 года).
Знак ордена «Мать-героиня» - золотая выпуклая пятиконечная звезда на фоне расходящихся серебряных лучей. Колодочка - фигурная пластинка в виде красной эмалевой ленты, на лицевой стороне которой нанесена выпуклая надпись «Мать-героиня». Носится на левой стороне груди выше других орденов и левее знаков особого отличия - медалей «Золотая Звезда» и «Серп и Молот». Не имеет орденской планки. Автор эскиза - художник И. А. Ганф.
Первые 14 награждений произведены в соответствии с Указом Президиума ВС СССР от 27.10.1944 года. Орден «Мать-героиня» № 1 вручён 01.11.1944 года в Кремле жительнице поселка Мамонтовка Московской области А. С. Алексахиной, воспитавшей 12 детей. Всего произведено около 431 тысячи награждений (последнее в соответствии с Указом Президента СССР М. С. Горбачёва от 14.11.1991 года).
Орден не вошёл в наградную систему РФ, установленную Указом Президиума ВС РФ «О государственных наградах Российской Федерации» от 02.03.1992 года. В 2008 году в РФ учреждён орден «Родительская слава».
Исторические источники:
Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР. М., 1987.