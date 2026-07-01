«МАТЬ-ГЕРОИНЯ»

«МАТЬ-ГЕРОИНЯ» - ор­ден в СССР, знак от­ли­чия по­чёт­но­го зва­ния Мать-ге­рои­ня .

Уч­ре­ж­дён во вре­мя Великой Отечественной вой­ны Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 08.07.1944 года (из­ме­не­ния вне­се­ны Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 18.07.1980 года), вру­чал­ся жен­щи­нам, ро­див­шим и вос­пи­тав­шим 10 и бо­лее де­тей. Опи­са­ние ор­де­на ут­вер­жде­но Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 18.08.1944 года (из­ме­не­ния вне­се­ны Ука­за­ми Пре­зи­диу­ма ВС СССР 10.07.1951 года, 28.05.1973 года, 18.07.1980 года).

Знак ор­де­на «Мать-героиня» - зо­ло­тая вы­пук­лая пя­ти­ко­неч­ная звез­да на фо­не рас­хо­дя­щих­ся се­реб­ря­ных лу­чей. Ко­ло­доч­ка - фи­гур­ная пла­стин­ка в ви­де крас­ной эма­ле­вой лен­ты, на ли­це­вой сто­ро­не ко­то­рой на­не­се­на вы­пук­лая над­пись «Мать-героиня». Но­сит­ся на ле­вой сто­ро­не гру­ди вы­ше других ор­де­нов и ле­вее зна­ков осо­бо­го от­ли­чия - ме­да­лей «Зо­ло­тая Звез­да» и «Серп и Мо­лот». Не име­ет ор­ден­ской план­ки. Ав­тор эс­ки­за - художник И. А. Ганф.

Пер­вые 14 на­гра­ж­де­ний про­из­ве­де­ны в со­от­вет­ст­вии с Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 27.10.1944 года. Ор­ден «Мать-героиня» № 1 вру­чён 01.11.1944 года в Крем­ле жи­тель­ни­це поселка Ма­мон­тов­ка Московской области А. С. Алек­са­хи­ной, вос­пи­тав­шей 12 де­тей. Все­го про­из­ве­дено около 431 тысячи на­гра­ж­де­ний (по­след­нее в со­от­вет­ст­вии с Ука­зом Пре­зи­ден­та СССР М. С. Гор­ба­чё­ва от 14.11.1991 года).

Ор­ден не во­шёл в на­град­ную сис­те­му РФ, ус­та­нов­лен­ную Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС РФ «О го­су­дар­ст­вен­ных на­гра­дах Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» от 02.03.1992 года. В 2008 году в РФ уч­ре­ж­дён ор­ден «Ро­ди­тель­ская сла­ва».

Исторические источники:

Сбор­ник за­ко­но­да­тель­ных ак­тов о го­су­дар­ст­вен­ных на­гра­дах СССР. М., 1987.

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