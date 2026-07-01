МАСЮТИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

МАСЮТИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российски график , скульптор, историк искусства, писатель.

Сын генерала Н. К. Ма­сю­ти­на. Окон­чил Ми­хай­лов­ское артиллерийское училище в Санкт-Пе­тер­бур­ге; вый­дя в от­став­ку (1907 год), обу­чал­ся в МУЖВЗ (1908-1914 годы) у С. В. Ива­но­ва и др. Уча­ст­во­вал в вы­став­ках «Ве­нок» (1908 год, Санкт-Пе­тер­бург), Московского товарищества ху­дож­ни­ков (1908-1910 годы, 1918 год), Сою­за рус­ских ху­дож­ни­ков (1911-1918 годы; член СРХ с 1914 года), в Ме­ж­ду­народной вы­став­ке гра­фи­ки и пе­чат­но­го де­ла в Лейп­ци­ге (1914 год) и др. В 1914-1916 годах был на дей­ст­вую­щем фрон­те. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года уча­ст­во­вал в ра­бо­те Ко­мис­сии по ох­ра­не па­мят­ни­ков искусства и ста­ри­ны, пре­по­да­вал в ГСХМ (профессор 1918 год).

Твор­че­ст­во Масютина, скла­ды­вав­шее­ся под вли­я­ни­ем западно-ев­ропейских мас­те­ров (от И. Бос­ха и П. Брей­ге­ля Стар­ше­го до Ф. Гойи , Ф. фон Шту­ка, А. Бёк­ли­на, Ф. Роп­са, А. Ку­би­на), сто­ит особ­ня­ком в русском искусстве. В его ра­бо­тах, осо­бен­но в ран­них, ис­пол­нен­ных в ду­хе сим­во­лиз­ма, про­явил­ся ин­те­рес к изо­бра­же­нию кош­ма­ров, «безд­ны», на­се­лён­ной чу­до­ви­ща­ми, - в цик­лах офор­тов «Семь смерт­ных гре­хов» (1907-1908 годы; но­вые ва­ри­ан­ты - 1917-1918 годы и 1923 год), «Грех» (1909 год), «12 офор­тов» (1909-1911 годы). Соз­дал се­рии, по­свя­щён­ные оби­та­те­лям тру­щоб и при­то­нов (1913-1914 годы), «Ви­но, кар­ты и жен­щи­ны» и «В го­ро­де», ряд офор­тов на те­мы вой­ны и ре­во­лю­ции («По­бе­ди­те­ли», «1917-й год», «Ма­ни­фе­ста­ция» и др., 1917-1918 годы); ра­бо­тал в об­лас­ти книж­ной ил­лю­ст­ра­ции («Дон Жу­ан» Э. Т. А. Гоф­ма­на и др.) и порт­ре­та (А. С. Пуш­кин, ав­то­порт­ре­ты - 1910, 1912 годы, и др., все - кси­ло­гра­фии).

В конце 1920 года эмиг­ри­ро­вал в Ри­гу, с 1921 года жил в Бер­ли­не, где со­труд­ни­чал с русскими из­да­тель­ст­ва­ми. Его ил­лю­ст­ра­ции к из­да­ни­ям русских пи­са­те­лей (А. А. Бло­ка, Н. В. Го­го­ля, Ф. М. Дос­то­ев­ско­го , А. С. Пуш­ки­на , А. К. Тол­сто­го и др.), ис­пол­нен­ные в тех­ни­ке кси­ло­гра­фии или ли­то­гра­фии , от­ра­жа­ют влия­ния ку­биз­ма и экс­прес­сио­низ­ма . За­ни­мал­ся так­же при­клад­ной гра­фи­кой, жи­во­пи­сью (порт­ре­ты и на­тюр­мор­ты); офор­мил спек­такль «Дво­рец про­бу­ж­да­ет­ся» по мо­ти­вам народных ска­зок в труп­пе М. А. Че­хо­ва в Па­ри­же (1931 год). В ию­не 1945 года аре­сто­ван советскими вла­стя­ми и ос­во­бо­ж­дён по­сле 13 месяцев за­клю­че­ния в ла­ге­ре За­ксен­хау­зен. Сре­ди по­след­них ра­бот - па­мят­ник М. И. Глин­ке на Русском клад­би­ще и скульп­тур­ное оформ­ле­ние зда­ния по­соль­ст­ва СССР (оба - в Бер­ли­не).

Сочинения:

Гра­вю­ра и ли­то­гра­фия. М.; Бер­лин, 1922;

Т. Бьюик ху­дож­ник-гра­вер: опыт ха­рак­те­ри­сти­ки мас­тер­ст­ва гра­вю­ры и кри­ти­че­ский об­зор про­из­ве­де­ний Т. Бьюи­ка. Бер­лин, 1923 (сост.).