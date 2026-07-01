МАСЮТИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
МАСЮТИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российски график, скульптор, историк искусства, писатель.
Сын генерала Н. К. Масютина. Окончил Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге; выйдя в отставку (1907 год), обучался в МУЖВЗ (1908-1914 годы) у С. В. Иванова и др. Участвовал в выставках «Венок» (1908 год, Санкт-Петербург), Московского товарищества художников (1908-1910 годы, 1918 год), Союза русских художников (1911-1918 годы; член СРХ с 1914 года), в Международной выставке графики и печатного дела в Лейпциге (1914 год) и др. В 1914-1916 годах был на действующем фронте. После Октябрьской революции 1917 года участвовал в работе Комиссии по охране памятников искусства и старины, преподавал в ГСХМ (профессор 1918 год).
Творчество Масютина, складывавшееся под влиянием западно-европейских мастеров (от И. Босха и П. Брейгеля Старшего до Ф. Гойи, Ф. фон Штука, А. Бёклина, Ф. Ропса, А. Кубина), стоит особняком в русском искусстве. В его работах, особенно в ранних, исполненных в духе символизма, проявился интерес к изображению кошмаров, «бездны», населённой чудовищами, - в циклах офортов «Семь смертных грехов» (1907-1908 годы; новые варианты - 1917-1918 годы и 1923 год), «Грех» (1909 год), «12 офортов» (1909-1911 годы). Создал серии, посвящённые обитателям трущоб и притонов (1913-1914 годы), «Вино, карты и женщины» и «В городе», ряд офортов на темы войны и революции («Победители», «1917-й год», «Манифестация» и др., 1917-1918 годы); работал в области книжной иллюстрации («Дон Жуан» Э. Т. А. Гофмана и др.) и портрета (А. С. Пушкин, автопортреты - 1910, 1912 годы, и др., все - ксилографии).
В конце 1920 года эмигрировал в Ригу, с 1921 года жил в Берлине, где сотрудничал с русскими издательствами. Его иллюстрации к изданиям русских писателей (А. А. Блока, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, А. С. Пушкина, А. К. Толстого и др.), исполненные в технике ксилографии или литографии, отражают влияния кубизма и экспрессионизма. Занимался также прикладной графикой, живописью (портреты и натюрморты); оформил спектакль «Дворец пробуждается» по мотивам народных сказок в труппе М. А. Чехова в Париже (1931 год). В июне 1945 года арестован советскими властями и освобождён после 13 месяцев заключения в лагере Заксенхаузен. Среди последних работ - памятник М. И. Глинке на Русском кладбище и скульптурное оформление здания посольства СССР (оба - в Берлине).
Сочинения:
Гравюра и литография. М.; Берлин, 1922;
Т. Бьюик художник-гравер: опыт характеристики мастерства гравюры и критический обзор произведений Т. Бьюика. Берлин, 1923 (сост.).