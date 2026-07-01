МАСУДИ
МАСУДИ (аль-Масуди Абу-ль-Хасан Али ибн аль-Хусейн) - арабский историк, географ, путешественник.
Из рода потомков Абдаллаха ибн аль-Масуда, сподвижника пророка Мухаммеда. Большую часть жизни провёл в путешествиях; в 915-945 годах посетил Иран, Индию, Цейлон, Северную Африку, Армению, прикаспийские земли, Среднюю Азию, затем жил в Сирии и Египте. Из более чем 20 трудов Масуди по различным отраслям знания (географии, истории, философии, мусульманскому богословию, праву) почти все утрачены, в т. ч. наиболее значительные историко-географические работы - «Известия времени» («Ахбар-аз-заман») и «Средняя книга» («Китаб аль-аусат»).
Сохранились два сочинения Масуди: «Золотые копи и россыпи самоцветов» («Мурудж аз-захаб ва маадин аль-джавахир»), содержащее географические сведения, описания различных народов (в т. ч. славян), полулегендарные рассказы о древних греках, римлянах, историю арабов до 940-х годов, а также «Книга предупреждения и пересмотра» («Китаб ат-танбих ва-л-ишраф»), уточняющая географические и исторические данные, приводившиеся Масуди в более ранних работах. Труды Масуди - важный источник по истории Халифата, народов Восточной Европы X века, Кавказа и Средней Азии.
Сочинения:
Les prairies d’or / Texte et trad. par C. Barbier de Meynard, P. de Courteille. P., 1861–1877. Vol. 1–9. P., 1962–1997. Vol. 1–7;
Kitâb at-tanbîh wa’l-ischrâf. Lugdunum Batavorum, 1894. Fr./M., 1992;
Золотые копи и россыпи самоцветов: История Аббасидской династии (749–947 гг.). М., 2002.