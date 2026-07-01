МАСУДИ

МАСУДИ (аль-Масуди Абу-ль-Хасан Али ибн аль-Хусейн) - арабский историк, географ, путешественник.

Из ро­да по­том­ков Аб­дал­ла­ха ибн аль-Ма­су­да, спод­виж­ни­ка про­ро­ка Му­хам­ме­да . Боль­шую часть жиз­ни про­вёл в пу­те­ше­ст­ви­ях; в 915-945 годах по­се­тил Иран, Ин­дию, Цей­лон, Северную Аф­ри­ку, Ар­ме­нию, при­кас­пий­ские зем­ли, Среднюю Азию, за­тем жил в Си­рии и Егип­те. Из бо­лее чем 20 тру­дов Масуди по различным от­рас­лям зна­ния (гео­гра­фии, ис­то­рии, фи­ло­со­фии, му­сульманскому бо­го­сло­вию, пра­ву) поч­ти все ут­ра­че­ны, в т. ч. наи­бо­лее зна­чи­тель­ные ис­то­ри­ко-гео­гра­фические ра­бо­ты - «Из­вес­тия вре­ме­ни» («Ах­бар-аз-за­ман») и «Сред­няя кни­га» («Ки­таб аль-ау­сат»).

Со­хра­ни­лись два со­чине­ния Масуди: «Зо­ло­тые ко­пи и рос­сы­пи са­мо­цве­тов» («Му­рудж аз-за­хаб ва маа­дин аль-джа­ва­хир»), со­дер­жа­щее гео­гра­фические све­де­ния, опи­са­ния различных на­ро­дов (в т. ч. сла­вян ), по­лу­ле­ген­дар­ные рас­ска­зы о древ­них гре­ках, рим­ля­нах, ис­то­рию ара­бов до 940-х годов, а так­же «Кни­га пре­ду­пре­ж­де­ния и пе­ре­смот­ра» («Ки­таб ат-тан­бих ва-л-иш­раф»), уточ­няю­щая гео­гра­фические и ис­то­рические дан­ные, при­во­див­шие­ся Масуди в бо­лее ран­них ра­бо­тах. Тру­ды Масуди - важ­ный ис­точ­ник по ис­то­рии Ха­ли­фа­та, на­ро­дов Восточной Ев­ро­пы X века, Кав­ка­за и Средней Азии.

Сочинения:

Les prairies d’or / Texte et trad. par C. Barbier de Meynard, P. de Courteille. P., 1861–1877. Vol. 1–9. P., 1962–1997. Vol. 1–7;

Kitâb at-tanbîh wa’l-ischrâf. Lugdunum Ba­ta­vorum, 1894. Fr./M., 1992;

Зо­ло­тые ко­пи и рос­сы­пи са­мо­цве­тов: Ис­то­рия Аб­ба­сид­ской ди­на­стии (749–947 гг.). М., 2002.