МАСУД САД САЛЬМАН
МАСУД САД САЛЬМАН - персидский поэт, один из первых представителей индийской литературы на фарси.
Родился в семье выходцев из Хамадана (Ирана). Был придворным поэтом газневидского принца-наместника в Северной Индии Махмуда Газневи; попал в немилость, провёл в заточении около 18 лет. После освобождения (около 1106 года) служил хранителем библиотеки Газневидов.
Вошёл в историю персидской литературы как основоположник особого типа панегирические касыды - хабсийат («тюремные элегии»). Сочетание в одном стихотворении панегирических мотивов и тюремных жалоб, включавших размышления о превратностях судьбы и несправедливости мира, обращало его в скрытое поучение либо прошение о помиловании. Масуд Сад Сальман переосмыслил традиционные для касыды пейзажные и любовные зачины, которые стали метафорическим отражением состояния страдающего героя. Касыды Масуда Сад Сальмана изобилуют сложными риторическими фигурами и этикетной придворной лексикой. Создавал также чисто панегирические касыды, отличавшиеся виртуозностью поэтической техники. Составил первую антологическую выборку из эпичной поэмы «Шахнаме» Фирдоуси - «Избранное из "Шахнаме"» («Ихтийарат-и "Шахнама"»). Творчество оказало влияние на поэтов XII века Хакани и Фалаки, суфийскую поэзию.
Сочинения:
Диван. Тегеран, 1996 (на фарси).