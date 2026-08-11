МАСТЕРСКАЯ ПРЕДКОВ, МУЗЕЙ

Детский археолого-краеведческий музей «Мастерская предков».

Археолого -краеведческий музей для детей «Мастерская предков» открылся в 1994 году. Он размещен в жилом массиве на правом берегу р.Обь . Музей был создан благодаря инициативным участникам одного из клубов юных археологов.

Экспозиция музея - имитация обстановки древней мастерской, в таких трудились наши предки. Во время экскурсии вам предоставится возможность узнать подробности из жизни предков и переместиться в прошлое, чтобы представить себя древними ремесленниками. Вы сможете попробовать плести нити из волокна крапивы, наглядно ознакомиться с ткачеством на настоящих станках. Также можно потренироваться обрабатывать камни и заняться изготовлением изделий на гончарном круге. Здание музея реалистическим образом воссоздает обстановку мастерской в древности. Поэтому все посетители музея при желании могут перевоплощаться в мастеров и учиться ткать, лепить, обрабатывать различные твердые материалы, скручивать волоконные нити и так далее.

Иллюстрации:

Детский археолого-краеведческий музей «Мастерская предков».