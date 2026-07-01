МАСТЕРС ЭДГАР ЛИ
МАСТЕРС ЭДГАР ЛИ - американский писатель.
Родился в семье провинциального адвоката. Занимался самообразованием; после сдачи экзамена допущен к адвокатской практике (1891 год); открыл в Чикаго адвокатскую контору. Дебютировал как поэт в 1898 году. В первых поэтических сборниках заметна ориентация на творчество П. Б. Шелли, Р. Браунинга и Э. А. По. Близость поэзии У. Уитмена, традициям европейского и американского реализма проявилась в главных произведении Мастерса - принёсшем ему широкую известность сборнике эпитафий «Антология Спун-Ривер» («Spoon River anthology», 1915 год; инсценирован в 1963 году), где в форме монологов умерших созданы выразительные и психологически достоверные портреты жителей американской глубинки. В 1924 году опубликовал сборник «Новый Спун-Ривер» («New Spoon River»). Среди других сочинений: драматические произведения, романы, беллетризованные биографии А. Линкольна, М. Твена, У. Уитмена и др., книги воспоминаний «По другую сторону Спун-Ривер» («Across Spoon River», 1936 год).
Сочинения:
Selected poems. N. Y., 1925;
Illinois poems. N. Y., 1941;
Антология Спун-Ривер;
Новый Спун-Ривер. М., 1990.