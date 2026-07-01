МАСТЕРС ЭДГАР ЛИ

МАСТЕРС ЭДГАР ЛИ - американский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье про­винциального ад­во­ка­та. За­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем; по­сле сда­чи эк­за­ме­на до­пу­щен к ад­во­кат­ской прак­ти­ке (1891 год); от­крыл в Чи­ка­го ад­во­кат­скую кон­то­ру. Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1898 году. В пер­вых по­этических сборниках за­мет­на ори­ен­та­ция на твор­че­ст­во П. Б. Шел­ли, Р. Брау­нин­га и Э. А. По. Бли­зость по­эзии У. Уит­ме­на, тра­ди­ци­ям ев­ропейского и американского реа­лиз­ма про­яви­лась в главных про­из­ве­де­нии Мастерса - при­нёс­шем ему ши­ро­кую из­вест­ность сборнике эпи­та­фий «Ан­то­ло­гия Спун-Ри­вер» («Spoon River anthology», 1915 год; инс­це­ни­ро­ван в 1963 году), где в фор­ме мо­но­ло­гов умер­ших соз­да­ны вы­ра­зительные и пси­хо­ло­ги­че­ски дос­то­вер­ные порт­ре­ты жи­те­лей американской глу­бин­ки. В 1924 году опуб­ли­ко­вал сборник «Но­вый Спун-Ри­вер» («New Spoon River»). Сре­ди других со­чи­не­ний: дра­ма­тические про­из­ве­де­ния, ро­ма­ны, бел­лет­ри­зованные био­гра­фии А. Лин­коль­на , М. Тве­на, У. Уит­ме­на и др., книги вос­по­ми­на­ний «По дру­гую сто­ро­ну Спун-Ри­вер» («Across Spoon River», 1936 год).

Сочинения:

Selected poems. N. Y., 1925;

Illinois poems. N. Y., 1941;

Ан­то­ло­гия Спун-Ри­вер;

Новый Спун-Ри­вер. М., 1990.