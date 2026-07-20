«МАСТЕРА АНАЛИТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА»

«МАСТЕРА АНАЛИТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА» - объ­е­ди­не­ние российских ху­дож­ни­ков в Ле­нин­гра­де (ны­не Санкт-Пе­тер­бург ).

Кол­лек­тив МАИ ор­га­ни­за­ци­он­но су­ще­ст­во­вал с 1923 года во­круг мас­тер­ской П. Н. Фи­ло­но­ва во Вху­теи­не и при­дер­жи­вал­ся прин­ци­пов раз­ра­бо­тан­ной им тео­рии ана­ли­ти­че­ско­го ис­кус­ст­ва - од­но­го из на­прав­ле­ний позд­не­го русского аван­гар­диз­ма. Яд­ро кол­лек­ти­ва со­став­ля­ли жи­во­пис­цы и гра­фи­ки Т. Н. Гле­бо­ва , Б. И. Гур­вич, С. Л. За­кли­ков­ская, М. П. Цы­ба­сов, А. И. По­рет, скульп­тор И. И. Су­во­ров; позд­нее при­сое­ди­ни­лись жи­во­пис­цы Е. А. Киб­рик, Д. П. Кра­пив­ный, В. К. Луп­пи­ан, А. Е. Морд­ви­но­ва, В. А. Су­ли­мо-Са­муйл­ло, Ю. Б. Хржа­нов­ский, И. А. Шванг и др. (в раз­ные го­ды в со­став МАИ вхо­ди­ло до 70 ху­дож­ни­ков). Ус­тав объ­е­ди­не­ния, ве­ро­ят­но, при­нят осе­нью 1925 года (со­хра­нил­ся в чер­но­ви­ках) и пред­по­ла­гал вер­ность «плат­фор­ме ВКП(б)» и сле­до­ва­ние «прин­ци­пу ана­ли­ти­че­ской сде­лан­но­сти».

Круп­ней­шее со­бы­тие в дея­тель­но­сти МАИ - вы­став­ка 1927 года в До­ме пе­ча­ти (быв. двор­це Шу­ва­ло­вых на Фон­тан­ке) пре­имущественно мо­ну­мен­таль­ных ра­бот на те­мы «ги­бе­ли ка­пи­та­лиз­ма», ста­ро­го и но­во­го бы­та, Гражданской вой­ны 1917-1922 годов , но­вой ре­во­люционной дей­ст­ви­тель­но­сти; все ра­бо­ты бы­ли свя­за­ны един­ст­вом ме­то­да и сти­ля. Сре­ди уча­ст­ни­ков вы­став­ки: К. И. Вах­ра­ме­ев, А. Ф. Го­ре­ва, П. М. Кон­д­рать­ев, Я. К. Лук­стынь, А. Е. Морд­ви­но­ва, М. М. По­ло­зов, А. Д. и В. А. Фё­до­ро­вы, Э. А. Тэ­нис­ман. Ряд чле­нов МАИ (А. Т. Са­шин, Н. И. Ев­гра­фов, А. М. Ляндс­берг, М. П. Цы­ба­сов, Р. М. Ле­ви­тон) за­ни­ма­лись оформ­ле­ни­ем по­ста­нов­ки «Ре­ви­зо­ра» Н. В. Го­го­ля в Бе­ло­ко­лон­ном за­ле двор­ца (1927 год, режиссер И. Г. Те­рен­ть­ев). По­сле вы­став­ки объ­е­ди­не­ние за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но в от­де­ле ИЗО Нар­ком­про­са. Чле­ны МАИ при­ни­ма­ли уча­стие в ле­нинградских вы­став­ках - по­свя­щён­ной 10-ле­тию Ок­тяб­ря (в за­лах Академии художеств, 1927 год), «Современные ле­нинградские ху­дожественные груп­пи­ров­ки» в Мо­с­ков­ско-Нарв­ском До­ме куль­ту­ры (1928-1929 годы) и в 1-й об­ще­го­род­ской вы­став­ке ле­нинградских ху­дож­ни­ков (в за­лах Академии художеств, 1930 год). По­сле рас­ко­ла в кол­лек­ти­ве (вес­ной 1930 года) объ­е­ди­не­ние офи­ци­аль­но су­ще­ст­во­ва­ло до 1932 года; по­след­ней кол­лек­тив­ной ра­бо­той (13 ху­дож­ни­ков МАИ) бы­ло ил­лю­ст­ри­ро­ва­ние ка­ре­ло-финского эпо­са «Ка­ле­ва­ла» (издано в 1933 году). Од­на­ко груп­па уче­ни­ков и по­сле­до­ва­те­лей Фи­ло­но­ва рас­па­лась лишь в 1941 году.

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