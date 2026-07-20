«МАСТЕРА АНАЛИТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА»
«МАСТЕРА АНАЛИТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА» - объединение российских художников в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
Коллектив МАИ организационно существовал с 1923 года вокруг мастерской П. Н. Филонова во Вхутеине и придерживался принципов разработанной им теории аналитического искусства - одного из направлений позднего русского авангардизма. Ядро коллектива составляли живописцы и графики Т. Н. Глебова, Б. И. Гурвич, С. Л. Закликовская, М. П. Цыбасов, А. И. Порет, скульптор И. И. Суворов; позднее присоединились живописцы Е. А. Кибрик, Д. П. Крапивный, В. К. Луппиан, А. Е. Мордвинова, В. А. Сулимо-Самуйлло, Ю. Б. Хржановский, И. А. Шванг и др. (в разные годы в состав МАИ входило до 70 художников). Устав объединения, вероятно, принят осенью 1925 года (сохранился в черновиках) и предполагал верность «платформе ВКП(б)» и следование «принципу аналитической сделанности».
Крупнейшее событие в деятельности МАИ - выставка 1927 года в Доме печати (быв. дворце Шуваловых на Фонтанке) преимущественно монументальных работ на темы «гибели капитализма», старого и нового быта, Гражданской войны 1917-1922 годов, новой революционной действительности; все работы были связаны единством метода и стиля. Среди участников выставки: К. И. Вахрамеев, А. Ф. Горева, П. М. Кондратьев, Я. К. Лукстынь, А. Е. Мордвинова, М. М. Полозов, А. Д. и В. А. Фёдоровы, Э. А. Тэнисман. Ряд членов МАИ (А. Т. Сашин, Н. И. Евграфов, А. М. Ляндсберг, М. П. Цыбасов, Р. М. Левитон) занимались оформлением постановки «Ревизора» Н. В. Гоголя в Белоколонном зале дворца (1927 год, режиссер И. Г. Терентьев). После выставки объединение зарегистрировано в отделе ИЗО Наркомпроса. Члены МАИ принимали участие в ленинградских выставках - посвящённой 10-летию Октября (в залах Академии художеств, 1927 год), «Современные ленинградские художественные группировки» в Московско-Нарвском Доме культуры (1928-1929 годы) и в 1-й общегородской выставке ленинградских художников (в залах Академии художеств, 1930 год). После раскола в коллективе (весной 1930 года) объединение официально существовало до 1932 года; последней коллективной работой (13 художников МАИ) было иллюстрирование карело-финского эпоса «Калевала» (издано в 1933 году). Однако группа учеников и последователей Филонова распалась лишь в 1941 году.