МАСТЕР ТРШЕБОНЬСКОГО АЛТАРЯ
МАСТЕР ТРШЕБОНЬСКОГО АЛТАРЯ - условное именование чешского живописца, работавшего при императорском дворе в Праге в 1380-1400 годах.
Главным произведением этого художника, одного из крупнейших мастеров интернациональной готики, является Тршебоньский алтарь. (немецкий - Алтарь из Виттингау, около 1380-1390 годов) - полиптих из церкви Святого Ильи августинского монастыря города Тршебонь (Виттингау) в Южной Чехии.
На сохранившихся створках (3 из предполагаемых 4 или 5) изображены «Моление о чаше», «Положение во гроб» и «Воскресение» (все - Национальная галерея, Прага); на оборотной стороне досок представлены фигуры святых. Этому мастеру приписывается также несколько образов Богоматери, самым известным из которых является «Роудницкая Мадонна» (после 1380 года, там же). В искусстве мастера различимы влияния Мастера Теодорика, французской готики и, возможно, североитальянского искусства. Его считают одним из родоначальников мягкого стиля. Лёгкие, тонкие, удлинённые фигуры Тршебоньского алтаря, имеющие характерный S-образный изгиб, кажутся бесплотными и выражают спиритуалистический накал. Композиции строятся на мощных диагоналях, которые вместе с яркими цветовыми контрастами создают атмосферу внутренней напряжённости. Отказавшись от традиционного золотого фона, мастер вводит пейзажные мотивы; условность пространства компенсируется интересом к множеству тонко прописанных разнообразных деталей.