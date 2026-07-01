МАСТЕР ТЕОДОРИК
МАСТЕР ТЕОДОРИК - чешский живописец.
Работал в Праге в 1340-1370-х годах. В 1348 году и 1365 году упоминается как глава пражской гильдии живописцев; с 1359 года придворный мастер императора Карла IV. В свите императора совершил поездку в Венецию и Рим. Согласно документам, принимал участие в украшении замка Карлштейн. Помимо плохо сохранившейся росписи церкви Вознесения Девы Марии на тему жития святого Вацлава, ему принадлежат планировка, архитектурный декор и живописное убранство капеллы Святого Креста замка (освящена в 1357 году, фрески - 1359-1365 годы), созданной для хранения реликвий и имперских регалий. Для этой капеллы Мастер Теодорик с помощниками исполнил 129 живописных панно на дереве, покрывающих стены в несколько ярусов; на них представлены погрудные изображения евангелистов, святых, отцов Церкви, епископов, аббатов. Написанные на золотом фоне, они отличаются индивидуализацией облика, энергичностью поз, телесностью, которую им придаёт мощная светотень. Истоками творчества Мастера Теодорика - наиболее значительного чешского художника второй трети XIV века - можно считать местные и итальянские влияния (художники круга Джотто, мастер Томмазо да Модена); он является предшественником Мастера Тршебоньского алтаря.