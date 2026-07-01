МАСТЕР ТЕОДОРИК

МАСТЕР ТЕОДОРИК - чешский жи­во­пи­сец.

Ра­бо­тал в Пра­ге в 1340-1370-х годах. В 1348 году и 1365 году упо­ми­на­ет­ся как гла­ва праж­ской гиль­дии жи­во­пис­цев; с 1359 года при­двор­ный мас­тер императора Кар­ла IV. В сви­те им­пе­ра­то­ра со­вер­шил по­езд­ку в Ве­не­цию и Рим. Со­глас­но до­ку­мен­там, при­ни­мал уча­стие в ук­ра­ше­нии зам­ка Карл­штейн. По­ми­мо пло­хо со­хра­нив­шей­ся рос­пи­си церкви Воз­не­се­ния Де­вы Ма­рии на те­му жи­тия святого Вац­ла­ва, ему при­над­ле­жат пла­ни­ров­ка, ар­хитектурный де­кор и жи­во­пис­ное уб­ран­ст­во ка­пел­лы Святого Кре­ста зам­ка (ос­вя­ще­на в 1357 году, фре­ски - 1359-1365 годы), соз­дан­ной для хра­не­ния ре­ли­к­вий и им­пер­ских ре­га­лий. Для этой ка­пел­лы Мастер Теодорик с по­мощ­ни­ка­ми ис­пол­нил 129 жи­во­пис­ных пан­но на де­ре­ве, по­кры­ваю­щих сте­ны в несколько яру­сов; на них пред­став­ле­ны по­груд­ные изо­бра­же­ния еван­ге­ли­стов , свя­тых, от­цов Церк­ви, епи­ско­пов, аб­ба­тов. На­пи­сан­ные на зо­ло­том фо­не, они от­ли­ча­ют­ся ин­ди­ви­дуа­ли­за­ци­ей об­ли­ка, энер­гич­но­стью поз, те­лес­но­стью, ко­то­рую им при­да­ёт мощ­ная све­то­тень. Ис­то­ка­ми твор­че­ст­ва Мастера Теодорика - наи­бо­лее зна­чительного чешского ху­дож­ни­ка второй трети XIV века - мож­но счи­тать ме­ст­ные и итальянские влия­ния (ху­дож­ни­ки кру­га Джот­то, мас­тер Том­ма­зо да Мо­де­на); он яв­ля­ет­ся пред­ше­ст­вен­ни­ком Мас­те­ра Трше­бонь­ско­го ал­та­ря .