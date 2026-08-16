МАСТЕР ЛЕГЕНДЫ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА
МАСТЕР ЛЕГЕНДЫ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА - условное именование итальянского живописца, которому ряд исследователей приписывают авторство созданного в конце 1290-х годах фрескового житийного цикла святого Франциска Ассизского (28 сцен) в нижнем регистре стен в Верхней церкви базилики Святого Франциска в Ассизи.
Гипотеза о существовании Мастера легенды святого Франциска. выдвинута в противовес мнению (бытующему до сих пор: Л. Беллози, С. Романо, Э. Лунги) о том, что цикл был выполнен Джотто. Атрибуция цикла Джотто основывалась на косвенных данных: упоминании в хронике Риккобальдо Феррарезе (1312 год) о работе Джотто в Ассизи (без указаний, над чем именно); утверждении в «Комментариях» Л. Гиберти о том, Джотто «расписал стены снизу» (что можно трактовать и как стены в Нижней церкви, и как нижнюю часть стен Верхней церкви); мнении Дж. Вазари.
Первые сомнения в авторстве Джотто возникли ещё в 1791 году у Г. делла Валле. Они были развиты исследователями XIX века; в XX веке сформировалась группа противников данной атрибуции, которая включает, помимо английских и немкцких учёных, также итальянских авторов (Б. Дзанарди, считающего автором этого цикла П. Каваллини; Ф. Дзери и др.). Сторонники данной точки зрения рассматривают автора цикла о святом Франциске как самостоятельного художника, предположительно римского происхождения, знакомого с римской скульптурой, косматскими мозаиками и живописной техникой Каваллини. Развивая приёмы Чимабуэ, расписавшего трансепт и хор в этой же церкви, анонимный мастер создал целостную систему росписей, которая превращает иллюзорное живописное пространство в логическое продолжение пространства реального, формулируя тем самым новый подход к монументальной живописи. Безошибочное чувство композиции, способность осознать место каждой детали в рамках общей живописной декорации делают его непосредственным предшественником Джотто и одним из крупнейших живописцев итальянского Проторенессанса. Вопрос о тождественности Джотто и мастера легенды святого Франциска остаётся нерешённым, но никак не влияет на понимание того, что фрески в Ассизи и росписи Джотто в капелле дельи-Скровеньи в Падуе представляют собой два последовательных этапа в развитии итальянской монументальной живописи, с чем согласны как противники, так и сторонники авторства Джотто.
Дополнительная литература:
Toesca P. Gli affreschi della vita di San Francesco nella chiesa superiore del santuario di Assisi. Firenze, [1947];
Meiss M. Giotto and Assisi. N. Y., 1960;
Tintori L., Meiss M. The painting of the life of St. Francis in Assisi, with notes on the Arena Chapel. N. Y., 1962;
Smart A. The Assisi problem and the art of Giotto. [S. l.], 1971;
Belting H. Die Oberkirche von San Francesco in Assisi: ihre Dekoration als Aufgabe und die Genese einer neuen Wandmalerei. B., 1977;
Stubblebine J. H. Assisi and the rise of vernacular art. N. Y.; L., 1985;
Bellosi L. La pecora di Giotto. Torino, 1985;
Lunghi E. San Francesco ad Assisi. [Firenze], 1996;
Zanardi B., Zeri F., Frugoni Ch. Il cantiere di Giotto. Mil., 1996;
Romano S. La basilica di San Francesco ad Assisi: pittori, botteghe, strategie narrative. Roma, 2001;
idem. La O di Giotto. Mil., 2008.