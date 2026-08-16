МАСТЕР ЛЕГЕНДЫ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА

МАСТЕР ЛЕГЕНДЫ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА - ус­лов­ное име­но­ва­ние итальянского жи­во­пис­ца, ко­то­ро­му ряд ис­сле­до­ва­те­лей при­пи­сы­ва­ют ав­тор­ст­во соз­дан­но­го в конце 1290-х годах фре­ско­во­го жи­тий­но­го цик­ла святого Фран­ци­ска Ас­сиз­ско­го (28 сцен) в ниж­нем ре­ги­ст­ре стен в Верх­ней церкви ба­зи­ли­ки Святого Фран­ци­ска в Ас­си­зи.

Ги­по­те­за о су­ще­ст­во­ва­нии Мастера легенды святого Франциска. вы­дви­ну­та в про­ти­во­вес мне­нию (бы­тую­ще­му до сих пор: Л. Бел­ло­зи, С. Ро­ма­но, Э. Лун­ги) о том, что цикл был вы­пол­нен Джот­то. Ат­ри­бу­ция цик­ла Джот­то ос­но­вы­ва­лась на кос­вен­ных дан­ных: упо­ми­на­нии в хро­ни­ке Рик­ко­баль­до Фер­ра­ре­зе (1312 год) о ра­бо­те Джот­то в Ас­си­зи (без ука­за­ний, над чем имен­но); ут­вер­жде­нии в «Ком­мен­та­ри­ях» Л. Ги­бер­ти о том, Джот­то «рас­пи­сал сте­ны сни­зу» (что мож­но трак­то­вать и как сте­ны в Ниж­ней церкви, и как ниж­нюю часть стен Верх­ней церкви); мне­нии Дж. Ва­за­ри.

Пер­вые со­мне­ния в ав­тор­ст­ве Джот­то воз­ник­ли ещё в 1791 году у Г. дел­ла Вал­ле. Они бы­ли раз­ви­ты ис­сле­до­ва­те­ля­ми XIX века; в XX веке сфор­ми­ро­ва­лась груп­па про­тив­ни­ков дан­ной ат­ри­бу­ции, ко­то­рая вклю­ча­ет, по­ми­мо английских и немкцких учё­ных, так­же итальянских ав­то­ров (Б. Дза­нар­ди, счи­таю­ще­го ав­то­ром это­го цик­ла П. Ка­вал­ли­ни ; Ф. Дзе­ри и др.). Сто­рон­ни­ки дан­ной точ­ки зре­ния рас­смат­ри­ва­ют ав­то­ра цик­ла о святом Фран­ци­ске как са­мо­сто­ятельного ху­дож­ни­ка, пред­по­ло­жи­тель­но римского про­ис­хо­ж­де­ния, зна­ко­мо­го с римской скульп­ту­рой, кос­мат­ски­ми мо­заи­ка­ми и жи­во­пис­ной тех­ни­кой Ка­вал­ли­ни. Раз­ви­вая приё­мы Чи­ма­буэ, рас­пи­сав­ше­го тран­септ и хор в этой же церк­ви, ано­ним­ный мас­тер соз­дал це­ло­ст­ную сис­те­му рос­пи­сей, ко­то­рая пре­вра­ща­ет ил­лю­зор­ное жи­во­пис­ное про­стран­ст­во в ло­гическое про­дол­же­ние про­стран­ст­ва ре­аль­но­го, фор­му­ли­руя тем са­мым но­вый под­ход к мо­нумен­таль­ной жи­во­пи­си. Без­оши­боч­ное чув­ст­во ком­по­зи­ции, спо­соб­ность осоз­нать ме­сто ка­ж­дой де­та­ли в рам­ках об­щей жи­во­пис­ной де­ко­ра­ции де­ла­ют его не­по­средственным пред­ше­ст­вен­ни­ком Джот­то и од­ним из круп­ней­ших жи­во­пис­цев итальянского Про­то­ре­нес­сан­са . Во­прос о то­ж­де­ст­вен­но­сти Джот­то и мастера легенды святого Франциска ос­та­ёт­ся не­ре­шён­ным, но ни­как не влия­ет на по­ни­ма­ние то­го, что фре­ски в Ас­си­зи и рос­пи­си Джот­то в ка­пел­ле де­льи-Скро­ве­ньи в Па­дуе пред­став­ля­ют со­бой два по­сле­до­ва­тель­ных эта­па в раз­ви­тии итальянской мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си, с чем со­глас­ны как про­тив­ни­ки, так и сто­рон­ни­ки ав­тор­ст­ва Джот­то.

Дополнительная литература:

Toesca P. Gli affreschi della vita di San Francesco nella chiesa superiore del santuario di Assisi. Firenze, [1947];

Meiss M. Giotto and Assisi. N. Y., 1960;

Tintori L., Meiss M. The painting of the life of St. Francis in Assisi, with notes on the Arena Chapel. N. Y., 1962;

Smart A. The Assisi problem and the art of Giotto. [S. l.], 1971;

Belting H. Die Oberkirche von San Francesco in Assisi: ihre Dekoration als Aufgabe und die Genese einer neuen Wand­malerei. B., 1977;

Stubblebine J. H. Assisi and the rise of vernacular art. N. Y.; L., 1985;

Bel­losi L. La pecora di Giotto. Torino, 1985;

Lun­ghi E. San Francesco ad Assisi. [Firenze], 1996;

Zanardi B., Zeri F., Frugoni Ch. Il cantiere di Giotto. Mil., 1996;

Romano S. La basilica di San Francesco ad Assisi: pittori, botteghe, stra­tegie narrative. Roma, 2001;

idem. La O di Giot­to. Mil., 2008.