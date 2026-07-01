МАСТАРА
МАСТАРА - село на западе Армении, в области Арагацотн.
Расположено у подножия горы Арагац. Сохранился памятник армянской средневековой архитектуры - церкви Святого Ованеса. Отличающаяся приземистыми пропорциями и тяжеловесностью форм церковь была возведена в 2 этапа (т. н. М. I - 620-630-е годы, М. II - 640-е годы). Вариант храма крестово-купольной системы, в плане - тетраконх с узкими апсидами. Широкий подкупольный квадрат укреплён по сторонам нишами, переход арок к куполу осуществлён с помощью 3-ступенчатой тромповой конструкции. Снаружи апсиды имеют 3-гранную форму. 8-гранный в плане барабан прорезан 8 окнами и украшен лёгкими треугольными нишами в местах пересечения граней.
Согласно А. Ю. Казаряну, существующая конструкция - результат изменения проекта в ходе строительства (отказ от внутренних опор и постановки купола непосредственно на стены), вызванного опасениями в непрочности сооружения (сравнительно тонкие стены толщиной 1,1 м). При этом был уменьшен диаметр купола и укреплено его основание. Декоративные рельефные детали украшают интерьер и фасады церкви. На её стенах насчитывается до 16 знаков мастеров, что свидетельствует о существовании местной архитектурной школы. Церковь Мастара II явилась непосредственным источником дальнейшего развития фасадной декорации тетраконхов с угловыми нишами как в Армении, так и в Грузии. Также в Мастара - хачкары.