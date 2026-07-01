МАСТАРА

МАСТАРА - се­ло на за­па­де Ар­ме­нии, в об­лас­ти Ара­га­цотн.

Рас­по­ло­же­но у под­но­жия го­ры Ара­гац. Со­хра­нил­ся па­мят­ник армянской средневековой ар­хи­тек­ту­ры - церкви Святого Ова­не­са. От­ли­чаю­щая­ся при­зе­ми­сты­ми про­пор­ция­ми и тя­же­ло­вес­но­стью форм цер­ковь бы­ла воз­ве­де­на в 2 эта­па (т. н. М. I - 620-630-е годы, М. II - 640-е годы). Ва­ри­ант хра­ма кре­сто­во-ку­поль­ной сис­те­мы , в пла­не - тет­ра­конх с уз­ки­ми ап­си­да­ми. Ши­ро­кий под­ку­поль­ный квад­рат ук­ре­п­лён по сто­ро­нам ни­ша­ми, пе­ре­ход арок к ку­по­лу осу­ще­ст­в­лён с по­мо­щью 3-сту­пен­ча­той тром­по­вой кон­ст­рук­ции. Сна­ру­жи ап­си­ды име­ют 3-гран­ную фор­му. 8-гран­ный в пла­не ба­ра­бан про­ре­зан 8 ок­на­ми и ук­ра­шен лёг­ки­ми тре­уголь­ны­ми ни­ша­ми в мес­тах пе­ре­се­че­ния гра­ней.

Со­глас­но А. Ю. Ка­за­ря­ну, су­ще­ст­вую­щая кон­ст­рук­ция - ре­зуль­тат из­ме­не­ния про­ек­та в хо­де строи­тель­ст­ва (от­каз от внутренних опор и по­ста­нов­ки ку­по­ла не­по­сред­ст­вен­но на сте­ны), вы­зван­но­го опа­се­ния­ми в не­проч­но­сти со­ору­же­ния (срав­ни­тель­но тон­кие сте­ны тол­щи­ной 1,1 м). При этом был умень­шен диа­метр ку­по­ла и ук­ре­п­ле­но его ос­но­ва­ние. Де­ко­ра­тив­ные рель­еф­ные де­та­ли ук­ра­ша­ют ин­терь­ер и фа­са­ды церк­ви. На её сте­нах на­счи­ты­ва­ет­ся до 16 зна­ков мас­те­ров, что сви­де­тель­ст­ву­ет о су­ще­ст­во­ва­нии ме­ст­ной ар­хитектурной шко­лы. Цер­ковь Мастара II яви­лась не­по­сред­ст­вен­ным ис­точ­ни­ком даль­ней­ше­го раз­ви­тия фа­сад­ной де­ко­ра­ции тет­ра­кон­хов с уг­ло­вы­ми ни­ша­ми как в Ар­ме­нии, так и в Гру­зии. Так­же в Мастара - хач­ка­ры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)