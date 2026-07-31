МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ 1920-х НАЧАЛА 1950-х годов в СССР
МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ 1920-х НАЧАЛА 1950-х ГОДОВ в СССР - меры принуждения в отношении больших групп населения, использовавшиеся советским правительством и Коммунистической партией при решении экономических и политических задач, для подавления инакомыслия и выступлений против власти, внеэкономичического принуждения к труду.
Затронули все социальные, политич., конфессиональные и нац. группы. Проводились как в соответствии с уголовным законодательством, так и по спец. постановлениям парт. и сов. органов, в форме заключения в тюрьмы, направления в исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ), ссылки и высылки в отдалённые районы страны, депортации, высылки за границу. Большую роль в развёртывании М. р. сыграли политические процессы 1920-х – начала 1950-х гг. Осуществлялись судебными, а также внесудебными органами (Коллегией ГПУ – ОГПУ, Особым совещанием при ОГПУ – НКВД СССР, чрезвычайными «тройками», «двойкой» – комиссией НКВД и прокуратуры).
М. р. пришли на смену «красному террору». В период новой экономической политики (НЭП) первоначально были ограничены гл. обр. идеологич. сферой, осуществлялись в рамках культурной революции. С отказом от НЭПа и переходом к коллективизации с. х-ва и раскулачиванию крестьянства, с укреплением личной власти И. В. Сталина М. р. приняли широкомасштабный характер. В 1930 образовано Гл. управление лагерей (ГУЛАГ). В нач. 1930-х гг. в Секретно-политич. отделе ОГПУ СССР была разработана инструкция по учёту т. н. антисоветских и контрреволюц. элементов в городе и деревне. В эту категорию попали быв. члены небольшевистских политич. партий, участники оппозиц. течений в ВКП(б) [троцкисты, шляпниковцы (быв. участники «рабочей оппозиции») и др.], «антисоветские элементы» среди рабочих, гор. и сельской интеллигенции, студенчества, учащихся школ, участники крестьянских выступлений 1920-х – нач. 1930-х гг., сосланные, переселённые или подлежавшие раскулачиванию крестьяне, кустари, ремесленники, церковные служители всех конфессий, чиновники царской администрации и Врем. правительства, быв. жандармы, полицейские, фабриканты, торговцы. Поводом к резкому усилению М. р., прежде всего в отношении этих категорий населения, послужило убийство С. М. Кирова (1934). В соответствии с решением Политбюро ЦК ВКП(б) и на основании циркуляра Управления НКВД по Ленинградской обл. от 27.2.1935 только из Ленинграда было выселено св. 11 тыс. «неблагонадёжных элементов», б. ч. которых направлена на спецпоселение в глубинные области России и в союзные республики, некоторые лица по решению Особого совещания при НКВД СССР заключены в ИТЛ.
С сер. 1930-х гг. на фоне обострения междунар. обстановки начались планомерные операции по переселению из приграничных зон представителей национальностей и социальных слоёв, к которым власть испытывала недоверие. По распоряжению НКВД от 25.3.1935 «Об очистке пограничной зоны Ленинградской области и Карелии от кулаков и антисоветских элементов в порядке репрессии» ок. 30 тыс. ингерманландцев депортированы в Тадж. ССР, Казакскую АССР, Зап. Сибирь и Вологодскую обл. В 1936 из приграничных областей Украины в Карагандинскую и др. области Казахстана депортировано св. 41 тыс. чел., из которых поляки и немцы составляли св. 60% (постановления СНК СССР № 111–21сс от 23.1.1936, № 776–120сс от 28.4.1936 и др.). Особо масштабные М. р. («большой террор») развернулись в 1937–38 на основании решений Пленума ЦК ВКП(б) (февр. – март 1937), идеологическим обоснованием этих репрессий служила теория обострения классовой борьбы по мере приближения к социализму.
В 1939–41, после начала 2-й мировой войны, для обеспечения безопасности границ депортациям из Зап. Украины, Зап. Белоруссии, Литов., Латв. и Эст. ССР подверглось ок. 400 тыс. чел. [постановление СНК СССР № 2122–617сс от 29.12.1939 «О депортации польских спецпереселенцев-осадников из западных областей Украины и Белоруссии», постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У от 3.4.1940 «Об отселении и переселении жителей 800-метровой погранполосы в западных областях УССР и очищении этой полосы от строений», постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 4.6.1940 «О мерах по переселению жителей из 800-метровой пограничной полосы в западных районах БССР», постановление ЦК ВКП(б) и СНК № 1299–526сс от 14.5.1941 «Об изъятии контрреволюционных организаций в западных областях УССР» и др.].
К М. р. привело исполнение Указа Президиума ВС СССР от 26.6.1940 «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» (отменён в 1956). Он был принят для закрепления рабочих кадров на пром. и с.-х. предприятиях в условиях воен. действий близ границ СССР; действие Указа распространено 17.7.1940 на трактористов и комбайнёров, работавших на машинно-тракторных станциях. Нарушители привлекались к уголовной ответственности – тюремному заключению (2–4 мес) или исправительно-трудовым работам на своём предприятии (сроком до 6 мес) с удержанием из заработной платы до 25%. В 1940–56 к принудит. работам приговорены 11 млн. чел., к тюремному заключению – 2,8 млн. чел. Указом Президиума ВС СССР от 28.12.1940 установлена уголовная ответственность – заключение в трудовые колонии за самовольный уход учащихся из ремесленных, ж.-д. училищ и школ фабрично-заводского обучения (во время Великой Отечественной войны действие этого указа распространено на детей, работавших на заводах).
В Вел. Отеч. войну осуществлены депортации ок. 2 млн. чел., в т. ч. св. 949 тыс. немцев, св. 362 тыс. чеченцев, св. 228 тыс. крымских татар, св. 134 тыс. ингушей, св. 97 тыс. калмыков, св. 68 тыс. карачаевцев, св. 37,4 тыс. балкарцев [постановление СНК и ЦК ВКП(б) «О переселении немцев из Республики Немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей» от 26.8.1941, Указы Президиума ВС СССР «О ликвидации Карачаевской автономной области и об административном устройстве её территории» от 12.10.1943 и «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР» от 27.12.1943, постановление ГКО № 5309сс от 5.3.1944 «О выселении балкарцев из Кабардино-Балкарской АССР», Указ Президиума ВС СССР «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном устройстве её территории» от 7.3.1944, приказ наркома НКВД СССР и наркома гос. безопасности СССР № 00419/00137 от 13.4.1944 «О мероприятиях по очистке территории Крымской АССР от антисоветских элементов», постановление ГКО № 5859сс от 11.5.1944 «О крымских татарах» и др.].
В первые послевоенные годы в соответствии с постановлением СМ СССР № 417–160сс от 21.2.1948, приказом мин. внутр. дел СССР № 00225 от 12.3.1949, постановлением СМ СССР № 1290–467сс от 6.4.1949 началась новая волна М. р. Из Прибалтики, Молдавии, зап. областей Украины и Белоруссии выселены с семьями на спецпоселение «политически неблагонадёжные» категории – «кулаки», быв. помещики, крупные торговцы, участники нелегального вооруж. нац. подполья и др.
В тот же период, в условиях кризиса с.-х. произ-ва, для принуждения к труду (гл. обр. колхозников) 2.6.1948 приняты Указ Президиума ВС СССР «О выселении в отдалённые районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный паразитический образ жизни» и одноим. постановление СМ СССР № 1841–730сс. В соответствии с ними в 1948–53 сроком на 8 лет из РСФСР и др. республик СССР в Сибирь и др. отдалённые районы страны выслано св. 33,2 тыс. чел., в осн. колхозников, не выработавших обязат. минимум трудодней (т. н. указники).
В целом М. р. подверглись десятки миллионов человек (точные данные отсутствуют); только по обвинению в «контрреволюционной деятельности и других тяжких преступлениях против государства» в 1921–53 арестовано ок. 4 млн. чел., из них 800 тыс. чел. приговорены к высшей мере наказания и казнены, ок. 600 тыс. умерли в заключении.
Постепенный пересмотр дел лиц, подвергшихся репрессиям, начался в связи с изменениями в политике КПСС после смерти И. В. Сталина, особенно после доклада Н. С. Хрущёва на 20-м съезде КПСС «О культе личности и его последствиях» (1956). В 1954 в тюрьмах и лагерях находилось ок. 468 тыс. чел., в ссылке – ок. 62,5 тыс. чел., осуждённых по обвинению в контрреволюц. преступлениях. Решениями спец. комиссий Президиума ВС СССР, созданных по поручению Президиума ЦК КПСС от 19.3.1956, б. ч. лиц, относившихся к этой категории, была досрочно освобождена и реабилитирована (за исключением 11 тыс. чел. к нач. 1959). В 1954–61 реабилитировано (в т. ч. посмертно) св. 737,1 тыс. чел., а отказано в пересмотре дел ок. 208,5 тыс. осуждённых. В 1956–57 приняты решения о восстановлении нац. автономии калм., карачаевского, балк., чеч. и ингушского народов (постановление Президиума ЦК КПСС от 24.11.1956), предусматривавшие возвращение и устройство этих народов в местах прежнего проживания.
На основании Указа Президиума ВС СССР «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов» от 16.1.1989 признаны антиконституционными «тройки» НКВД – УНКВД, коллегии ОГПУ и Особое совещание при ОГПУ – НКВД СССР, отменены вынесенные ими внесудебные решения, не отменённые к моменту издания Указа. Все граждане, которые были репрессированы решениями указанных органов, включая лиц, осуждённых впоследствии за побег из мест спецпоселения, признаны реабилитированными. Это правило не распространялось на изменников Родины и карателей периода Вел. Отеч. войны, нацистских преступников, участников бандформирований и их пособников, работников, занимавшихся фальсификацией уголовных дел, а также лиц, совершивших уголовные преступления. ВС РСФСР принял Закон «О реабилитации репрессированных народов» от 26.4.1991. В соответствии с Законом РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18.10.1991, все лица, подвергшиеся политич. репрессиям или пострадавшие от них (включая детей и супругов репрессированных) на территории РСФСР с 25.10(7.11).1917, когда к власти пришли большевики, подлежали реабилитации. Она трактовалась как восстановление в гражд. правах, устранение иных последствий произвола, обеспечение «посильной» компенсации материального и морального ущерба. Постановлением Правительства РФ от 16.3.1992 для реабилитированных установлены денежная компенсация и льготы.