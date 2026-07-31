МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ 1920-х НАЧАЛА 1950-х годов в СССР

МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ 1920-х НАЧАЛА 1950-х ГОДОВ в СССР - меры принуждения в отношении больших групп населения, использовавшиеся советским правительством и Коммунистической партией при решении экономических и политических задач, для подавления инакомыслия и выступлений против власти, внеэкономичического принуждения к труду.

За­тро­ну­ли все со­ци­аль­ные, по­ли­тич., кон­фес­сио­наль­ные и нац. груп­пы. Про­во­ди­лись как в со­от­вет­ст­вии с уго­лов­ным за­ко­но­да­тель­ст­вом, так и по спец. по­ста­нов­ле­ни­ям парт. и сов. ор­га­нов, в фор­ме за­клю­че­ния в тюрь­мы, на­прав­ле­ния в ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вые ла­ге­ря (ИТЛ), ссыл­ки и вы­сыл­ки в от­да­лён­ные рай­оны стра­ны, де­пор­та­ции, вы­сыл­ки за гра­ницу. Боль­шую роль в раз­вёр­ты­ва­нии М. р. сыг­ра­ли по­ли­ти­че­ские про­цес­сы 1920-х – на­ча­ла 1950-х гг. Осу­ще­ст­в­ля­лись су­деб­ны­ми, а так­же вне­су­деб­ны­ми ор­га­на­ми (Кол­ле­ги­ей ГПУ – ОГПУ, Осо­бым со­ве­ща­ни­ем при ОГПУ – НКВД СССР, чрез­вы­чай­ны­ми «трой­ка­ми», «двой­кой» – ко­мис­си­ей НКВД и про­ку­ра­ту­ры).

М. р. при­шли на сме­ну «крас­но­му тер­ро­ру». В пе­ри­од но­вой эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ки (НЭП) пер­во­на­чаль­но бы­ли ог­ра­ни­че­ны гл. обр. идео­ло­гич. сфе­рой, осу­ще­ст­в­ля­лись в рам­ках куль­тур­ной ре­во­лю­ции. С от­ка­зом от НЭПа и пе­ре­хо­дом к кол­лек­ти­ви­за­ции с. х-ва и рас­ку­ла­чи­ва­нию кре­сть­ян­ст­ва, с укреплением личной власти И. В. Сталина М. р. при­ня­ли ши­ро­ко­мас­штаб­ный ха­рак­тер. В 1930 об­ра­зо­ва­но Гл. управ­ле­ние ла­ге­рей (ГУЛАГ). В нач. 1930-х гг. в Сек­рет­но-по­ли­тич. от­де­ле ОГПУ СССР бы­ла раз­ра­бо­та­на ин­ст­рук­ция по учё­ту т. н. ан­ти­со­вет­ских и контр­ре­во­люц. эле­мен­тов в го­ро­де и де­рев­не. В эту ка­те­го­рию по­па­ли быв. чле­ны не­боль­ше­ви­ст­ских по­ли­тич. пар­тий, уча­ст­ни­ки оп­по­зиц. те­че­ний в ВКП(б) [троц­ки­сты, шляп­ни­ков­цы (быв. уча­ст­ни­ки «ра­бо­чей оп­по­зи­ции») и др.], «ан­ти­со­вет­ские эле­мен­ты» сре­ди ра­бо­чих, гор. и сель­ской ин­тел­ли­ген­ции, сту­ден­че­ст­ва, уча­щих­ся школ, уча­ст­ни­ки кре­сть­ян­ских вы­сту­п­ле­ний 1920-х – нач. 1930-х гг., со­слан­ные, пе­ре­се­лён­ные или под­ле­жав­шие рас­ку­ла­чи­ва­нию кре­сть­я­не, кус­та­ри, ре­мес­лен­ни­ки, цер­ков­ные слу­жи­те­ли всех кон­фес­сий, чи­нов­ни­ки цар­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции и Врем. пра­ви­тель­ст­ва, быв. жан­дар­мы, по­ли­цей­ские, фаб­ри­кан­ты, тор­гов­цы. По­во­дом к рез­ко­му уси­ле­нию М. р., пре­ж­де все­го в от­но­ше­нии этих ка­те­го­рий на­се­ле­ния, по­слу­жи­ло убий­ст­во С. М. Ки­ро­ва (1934). В со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ни­ем По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б) и на ос­но­ва­нии цир­ку­ля­ра Управ­ле­ния НКВД по Ле­нин­град­ской обл. от 27.2.1935 толь­ко из Ле­нин­гра­да бы­ло вы­се­ле­но св. 11 тыс. «не­бла­го­на­дёж­ных эле­мен­тов», б. ч. ко­то­рых на­прав­ле­на на спец­по­се­ле­ние в глу­бин­ные об­лас­ти Рос­сии и в со­юз­ные рес­пуб­ли­ки, не­ко­то­рые ли­ца по ре­ше­нию Осо­бо­го со­ве­ща­ния при НКВД СССР за­клю­че­ны в ИТЛ.

С сер. 1930-х гг. на фо­не обо­ст­ре­ния ме­ж­ду­нар. об­ста­нов­ки на­ча­лись пла­но­мер­ные опе­ра­ции по пе­ре­се­ле­нию из при­гра­нич­ных зон пред­ста­ви­те­лей на­цио­наль­но­стей и со­ци­аль­ных сло­ёв, к ко­то­рым власть ис­пы­ты­ва­ла не­до­ве­рие. По рас­по­ря­же­нию НКВД от 25.3.1935 «Об очи­ст­ке по­гра­нич­ной зо­ны Ле­нин­град­ской об­лас­ти и Ка­ре­лии от ку­ла­ков и ан­ти­со­вет­ских эле­мен­тов в по­ряд­ке ре­прес­сии» ок. 30 тыс. ин­гер­ман­ланд­цев де­пор­ти­ро­ва­ны в Тадж. ССР, Ка­зак­скую АССР, Зап. Си­бирь и Во­ло­год­скую обл. В 1936 из при­гра­нич­ных об­лас­тей Ук­раи­ны в Ка­ра­ган­дин­скую и др. об­лас­ти Ка­зах­ста­на де­пор­ти­ро­ва­но св. 41 тыс. чел., из ко­то­рых по­ля­ки и нем­цы со­став­ля­ли св. 60% (по­ста­нов­ле­ния СНК СССР № 111–21сс от 23.1.1936, № 776–120сс от 28.4.1936 и др.). Осо­бо мас­штаб­ные М. р. («боль­шой тер­рор») раз­вер­ну­лись в 1937–38 на ос­но­ва­нии ре­ше­ний Пле­ну­ма ЦК ВКП(б) (февр. – март 1937), идео­ло­ги­че­ским обос­но­ва­ни­ем этих ре­прес­сий слу­жи­ла тео­рия обо­ст­ре­ния клас­со­вой борь­бы по ме­ре при­бли­же­ния к со­циа­лиз­му.

В 1939–41, по­сле на­ча­ла 2-й ми­ро­вой вой­ны , для обес­пе­че­ния безо­пас­но­сти гра­ниц де­пор­та­ци­ям из Зап. Ук­раи­ны, Зап. Бе­ло­рус­сии, Ли­тов., Латв. и Эст. ССР под­верг­лось ок. 400 тыс. чел. [по­ста­нов­ле­ние СНК СССР № 2122–617сс от 29.12.1939 «О де­пор­та­ции поль­ских спец­пе­ре­се­лен­цев-осад­ни­ков из за­пад­ных об­лас­тей Ук­раи­ны и Бе­ло­рус­сии», по­ста­нов­ле­ние СНК УССР и ЦК КП(б)У от 3.4.1940 «Об от­се­ле­нии и пе­ре­се­ле­нии жи­те­лей 800-мет­ро­вой по­гран­по­ло­сы в за­пад­ных об­лас­тях УССР и очи­ще­нии этой по­ло­сы от строе­ний», по­ста­нов­ле­ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 4.6.1940 «О ме­рах по пе­ре­се­ле­нию жи­те­лей из 800-мет­ро­вой по­гра­нич­ной по­ло­сы в за­пад­ных рай­онах БССР», по­ста­нов­ле­ние ЦК ВКП(б) и СНК № 1299–526сс от 14.5.1941 «Об изъ­я­тии контр­ре­во­лю­ци­он­ных ор­га­ни­за­ций в за­пад­ных об­лас­тях УССР» и др.].

К М. р. при­ве­ло ис­пол­не­ние Ука­за Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 26.6.1940 «О пе­ре­хо­де на вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день, на се­ми­днев­ную ра­бо­чую не­де­лю и о за­пре­ще­нии са­мо­воль­но­го ухо­да ра­бо­чих и слу­жа­щих с пред­при­ятий и уч­ре­ж­де­ний» (от­ме­нён в 1956). Он был при­нят для за­кре­п­ле­ния ра­бо­чих кад­ров на пром. и с.-х. пред­при­яти­ях в ус­ло­ви­ях во­ен. дей­ст­вий близ гра­ниц СССР; дей­ст­вие Ука­за рас­про­стра­не­но 17.7.1940 на трак­то­ри­стов и ком­бай­нё­ров, ра­бо­тав­ших на ма­шин­но-трак­тор­ных стан­ци­ях. На­ру­ши­те­ли при­вле­ка­лись к уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти – тю­рем­но­му за­клю­че­нию (2–4 мес) или ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вым ра­бо­там на сво­ём пред­при­ятии (сро­ком до 6 мес) с удер­жа­ни­ем из за­ра­бот­ной пла­ты до 25%. В 1940–56 к при­ну­дит. ра­бо­там при­го­во­ре­ны 11 млн. чел., к тю­рем­но­му за­клю­че­нию – 2,8 млн. чел. Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 28.12.1940 ус­та­нов­ле­на уго­лов­ная от­вет­ст­вен­ность – за­клю­че­ние в тру­до­вые ко­ло­нии за са­мо­воль­ный уход уча­щих­ся из ре­мес­лен­ных, ж.-д. учи­лищ и школ фаб­рич­но-за­во­д­ско­го об­уче­ния (во вре­мя Великой Отечественной вой­ны дей­ст­вие это­го ука­за рас­про­стра­не­но на де­тей, ра­бо­тав­ших на за­во­дах).

В Вел. Отеч. вой­ну осу­ще­ст­в­ле­ны де­пор­та­ции ок. 2 млн. чел., в т. ч. св. 949 тыс. нем­цев, св. 362 тыс. че­чен­цев, св. 228 тыс. крым­ских та­тар, св. 134 тыс. ин­гу­шей, св. 97 тыс. кал­мы­ков, св. 68 тыс. ка­ра­ча­ев­цев, св. 37,4 тыс. бал­кар­цев [по­ста­нов­ле­ние СНК и ЦК ВКП(б) «О пе­ре­се­ле­нии нем­цев из Рес­пуб­ли­ки Нем­цев По­вол­жья, Са­ра­тов­ской и Ста­лин­град­ской об­лас­тей» от 26.8.1941, Ука­зы Пре­зи­диу­ма ВС СССР «О ли­к­ви­да­ции Ка­ра­ча­ев­ской ав­то­ном­ной об­лас­ти и об ад­ми­ни­ст­ра­тив­ном уст­рой­ст­ве её тер­ри­то­рии» от 12.10.1943 и «О ли­к­ви­да­ции Кал­мыц­кой АССР и об­ра­зо­ва­нии Ас­т­ра­хан­ской об­лас­ти в со­ста­ве РСФСР» от 27.12.1943, по­ста­нов­ле­ние ГКО № 5309сс от 5.3.1944 «О вы­се­ле­нии бал­кар­цев из Ка­бар­ди­но-Бал­кар­ской АССР», Указ Пре­зи­диу­ма ВС СССР «О ли­к­ви­да­ции Че­че­но-Ин­гуш­ской АССР и об ад­ми­ни­ст­ра­тив­ном уст­рой­ст­ве её тер­ри­то­рии» от 7.3.1944, при­каз нар­ко­ма НКВД СССР и нар­ко­ма гос. безо­пас­но­сти СССР № 00419/00137 от 13.4.1944 «О ме­ро­прия­ти­ях по очи­ст­ке тер­ри­то­рии Крым­ской АССР от ан­ти­со­вет­ских эле­мен­тов», по­ста­нов­ле­ние ГКО № 5859сс от 11.5.1944 «О крым­ских та­та­рах» и др.].

В пер­вые по­сле­во­ен­ные го­ды в со­от­вет­ст­вии с по­ста­нов­ле­ни­ем СМ СССР № 417–160сс от 21.2.1948, при­ка­зом мин. внутр. дел СССР № 00225 от 12.3.1949, по­ста­нов­ле­ни­ем СМ СССР № 1290–467сс от 6.4.1949 на­ча­лась но­вая вол­на М. р. Из При­бал­ти­ки, Мол­да­вии, зап. об­лас­тей Ук­раи­ны и Бе­ло­рус­сии вы­се­ле­ны с семь­я­ми на спец­по­се­ле­ние «по­ли­ти­че­ски не­бла­го­на­дёж­ные» ка­те­го­рии – «ку­ла­ки», быв. по­ме­щи­ки, круп­ные тор­гов­цы, уча­ст­ни­ки не­ле­галь­но­го воо­руж. нац. под­по­лья и др.

В тот же пе­ри­од, в ус­ло­ви­ях кри­зи­са с.-х. про­из-ва, для при­ну­ж­де­ния к тру­ду (гл. обр. кол­хоз­ни­ков) 2.6.1948 при­ня­ты Указ Пре­зи­диу­ма ВС СССР «О вы­се­ле­нии в от­да­лён­ные рай­оны лиц, зло­ст­но ук­ло­няю­щих­ся от тру­до­вой дея­тель­но­сти в сель­ском хо­зяй­ст­ве и ве­ду­щих ан­ти­об­ще­ст­вен­ный па­ра­зи­ти­че­ский об­раз жиз­ни» и од­но­им. по­ста­нов­ле­ние СМ СССР № 1841–730сс. В со­от­вет­ст­вии с ни­ми в 1948–53 сро­ком на 8 лет из РСФСР и др. рес­пуб­лик СССР в Си­бирь и др. от­да­лён­ные рай­оны стра­ны вы­сла­но св. 33,2 тыс. чел., в осн. кол­хоз­ни­ков, не вы­ра­бо­тав­ших обя­зат. ми­ни­мум тру­до­дней (т. н. указ­ни­ки).

В це­лом М. р. под­верг­лись де­сят­ки мил­лио­нов че­ло­век (точ­ные дан­ные от­сут­ст­ву­ют); толь­ко по об­ви­не­нию в «контр­ре­во­лю­ци­он­ной дея­тель­но­сти и дру­гих тяж­ких пре­сту­п­ле­ни­ях про­тив го­су­дар­ст­ва» в 1921–53 аре­сто­ва­но ок. 4 млн. чел., из них 800 тыс. чел. при­го­во­ре­ны к выс­шей ме­ре на­ка­за­ния и каз­не­ны, ок. 600 тыс. умер­ли в за­клю­че­нии.

По­сте­пен­ный пе­ре­смотр дел лиц, под­верг­ших­ся ре­прес­си­ям, на­чал­ся в свя­зи с из­ме­не­ния­ми в по­ли­ти­ке КПСС по­сле смер­ти И. В. Ста­ли­на, осо­бен­но по­сле док­ла­да Н. С. Хру­щё­ва на 20-м съез­де КПСС «О куль­те лич­но­сти и его по­след­ст­ви­ях» (1956). В 1954 в тюрь­мах и ла­ге­рях на­хо­ди­лось ок. 468 тыс. чел., в ссыл­ке – ок. 62,5 тыс. чел., осу­ж­дён­ных по об­ви­не­нию в контр­ре­во­люц. пре­сту­п­ле­ни­ях. Ре­ше­ния­ми спец. ко­мис­сий Пре­зи­диу­ма ВС СССР, соз­дан­ных по по­ру­че­нию Пре­зи­диу­ма ЦК КПСС от 19.3.1956, б. ч. лиц, от­но­сив­ших­ся к этой ка­те­го­рии, бы­ла дос­роч­но ос­во­бо­ж­де­на и реа­би­ли­ти­ро­ва­на (за ис­клю­че­ни­ем 11 тыс. чел. к нач. 1959). В 1954–61 реа­би­ли­ти­ро­ва­но (в т. ч. по­смерт­но) св. 737,1 тыс. чел., а от­ка­за­но в пе­ре­смот­ре дел ок. 208,5 тыс. осу­ж­дён­ных. В 1956–57 при­ня­ты ре­ше­ния о вос­ста­нов­ле­нии нац. ав­то­но­мии калм., ка­ра­ча­ев­ско­го, балк., чеч. и ин­гуш­ско­го на­ро­дов (по­ста­нов­ле­ние Пре­зи­диу­ма ЦК КПСС от 24.11.1956), пре­ду­смат­ри­вав­шие воз­вра­ще­ние и уст­рой­ст­во этих на­ро­дов в мес­тах преж­не­го про­жи­ва­ния.

На ос­но­ва­нии Ука­за Пре­зи­диу­ма ВС СССР «О до­пол­ни­тель­ных ме­рах по вос­ста­нов­ле­нию спра­вед­ли­во­сти в от­но­ше­нии жертв ре­прес­сий, имев­ших ме­сто в пе­ри­од 30–40-х и на­ча­ла 50-х го­дов» от 16.1.1989 при­зна­ны ан­ти­кон­сти­ту­ци­он­ны­ми «трой­ки» НКВД – УНКВД, кол­ле­гии ОГПУ и Осо­бое со­ве­ща­ние при ОГПУ – НКВД СССР, от­ме­не­ны вы­не­сен­ные ими вне­су­деб­ные ре­ше­ния, не от­ме­нён­ные к мо­мен­ту из­да­ния Ука­за. Все гра­ж­да­не, ко­то­рые бы­ли ре­прес­си­ро­ва­ны ре­ше­ния­ми ука­зан­ных ор­га­нов, вклю­чая лиц, осу­ж­дён­ных впо­след­ст­вии за по­бег из мест спец­по­се­ле­ния, при­зна­ны реа­би­ли­ти­ро­ван­ны­ми. Это пра­ви­ло не рас­про­стра­ня­лось на из­мен­ни­ков Ро­ди­ны и ка­ра­те­лей пе­рио­да Вел. Отеч. вой­ны, на­ци­ст­ских пре­ступ­ни­ков, уча­ст­ни­ков банд­фор­ми­ро­ва­ний и их по­соб­ни­ков, ра­бот­ни­ков, за­ни­мав­ших­ся фаль­си­фи­ка­ци­ей уго­лов­ных дел, а так­же лиц, со­вер­шив­ших уго­лов­ные пре­сту­п­ле­ния. ВС РСФСР при­нял За­кон «О реа­би­ли­та­ции ре­прес­си­ро­ван­ных на­ро­дов» от 26.4.1991. В со­от­вет­ст­вии с За­ко­ном РСФСР «О реа­би­ли­та­ции жертв по­ли­ти­че­ских ре­прес­сий» от 18.10.1991, все ли­ца, под­верг­шие­ся по­ли­тич. ре­прес­си­ям или по­стра­дав­шие от них (вклю­чая де­тей и суп­ру­гов ре­прес­си­ро­ван­ных) на тер­ри­то­рии РСФСР с 25.10(7.11).1917, ко­гда к вла­сти при­шли боль­ше­ви­ки, под­ле­жа­ли реа­би­ли­та­ции. Она трак­то­ва­лась как вос­ста­нов­ле­ние в гражд. пра­вах, уст­ра­не­ние иных по­след­ст­вий про­из­во­ла, обес­пе­че­ние «по­силь­ной» ком­пен­са­ции ма­те­ри­аль­но­го и мо­раль­но­го ущер­ба. По­ста­нов­ле­ни­ем Пра­ви­тель­ст­ва РФ от 16.3.1992 для ре­а­би­ли­ти­ро­ван­ных ус­та­нов­ле­ны де­неж­ная ком­пен­са­ция и льго­ты.

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