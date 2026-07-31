МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ
МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ - репрессии, осуществляемые государственной властью или институтами, выполняющими её функции, в отношении больших групп населения по политическим, социальным, религиозным, идеологическим и иным мотивам.
Применение массовых репрессий фиксируется в разных цивилизациях практически во все исторические эпохи. К ним часто прибегали в Древнем мире: исторические источники оставили массу свидетельств о подобных событиях, происходивших по различным поводам (массовые казни приверженцев конфуцианства в Китае в правление императора Цинь Шихуанди в III веке до н. э., преследования ранних христиан в Римской империи, переселение целых племён в государстве инков Тауантинсуйу и т. д.). Массовые репрессии продолжались в средние века и раннее Новое время как на Востоке, так и на Западе. Они могли выступать орудием укрепления централизаторских тенденций в политике правителей (преследования политических противников, а также буддистов и христиан в Японии в годы правления Тоётоми Хидэёси, карательная деятельность опричнины Ивана IV Васильевича, вытеснение или уничтожение непокорных индейских племён в Новом Свете и др.) или осуществления мер, направленных на достижение конфессионального единства (например, гонения на гугенотов во Франции, на пресвитериан, а позднее и католиков в Англии, на старообрядцев в России).
Ранние буржуазные революции принесли с собой новую волну массовых репрессий, принявших особенный размах во время якобинского террора в период Французской революции XVIII века. Укрепление буржуазного правопорядка и возникновение основ гражданского общества в капиталистических странах сузили масштабы применения массовых репрессий, хотя не исключали их полностью (например, уничтожение индейского поселения Вундед-Ни в США в 1890 году). В то же время колониальные захваты придали массовым репрессиям новый импульс, поскольку они стали обычной практикой европейских держав, силой принуждавших к подчинению огромные массы населения на завоёванных территориях. В XX веке массовые репрессии не только не ушли в прошлое, но охватывали ещё большее число лиц и даже целые народы: в ходе гражданских войн установившаяся на той или иной территории власть широко использовала массовые репрессии для запугивания своих противников и сочувствовавших им групп населения («красный» и «белый» террор), оккупационная администрация применяла жестокие меры на захваченных территориях (например, японская власти в Китае). К массовым репрессиям близки этнические «чистки», которые обычно проводятся не самими властями, но провоцируются или поощряются ими (резня армян в Турции в 1894-1896 годах и 1915 году; события, связанные с этническими конфликтами на территории бывшей Югославии в конце XX века или межплеменными конфликтами в ряде молодых стран Африки). Колоссальный ущерб развитию общества нанесли массовые репрессии 1920-х - начала 1950-х годов в СССР. Массовыми репрессиями сопровождалась «Культурная революция» 1966-1976 годов в Китае, они составили основу внутренней политики «красных кхмеров» в Камбодже. Массовыми репрессиями отмечено установление военных диктаторских режимов в ряде стран Латинской Америки во второй половине XX века. Тотальный характер приняли в нацистской Германии, не только на захваченных территориях, но и внутри самой страны, вырастая до масштабов геноцида.