МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ

МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ - репрессии, осуществляемые государственной властью или институтами, выполняющими её функции, в отношении больших групп населения по политическим, социальным, религиозным, идеологическим и иным мотивам.

При­ме­не­ние массовых репрессий фик­си­ру­ет­ся в раз­ных ци­ви­ли­за­ци­ях прак­ти­че­ски во все ис­то­рические эпо­хи. К ним час­то при­бе­га­ли в Древ­нем ми­ре : ис­то­рические ис­точ­ни­ки ос­та­ви­ли мас­су сви­де­тельств о по­доб­ных со­бы­ти­ях, про­ис­хо­див­ших по различным по­во­дам (мас­со­вые каз­ни при­вер­жен­цев кон­фу­ци­ан­ст­ва в Ки­тае в прав­ле­ние императора Цинь Шиху­ан­ди в III веке до н. э., пре­сле­до­ва­ния ран­них хри­сти­ан в Римской им­пе­рии , пе­ре­се­ле­ние це­лых пле­мён в государстве ин­ков Тау­ан­тин­суйу и т. д.). Массовые репрессии про­дол­жа­лись в сред­ние ве­ка и ран­нее Но­вое вре­мя как на Вос­то­ке, так и на За­па­де. Они мог­ли вы­сту­пать ору­ди­ем ук­ре­п­ле­ния цен­тра­ли­за­тор­ских тен­ден­ций в по­ли­ти­ке пра­ви­те­лей (пре­сле­до­ва­ния по­ли­тических про­тив­ни­ков, а так­же буд­ди­стов и хри­сти­ан в Япо­нии в го­ды прав­ле­ния Тоё­то­ми Хи­дэё­си, ка­ра­тель­ная дея­тель­ность оп­рич­ни­ны Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча, вы­тес­не­ние или унич­то­же­ние не­по­кор­ных ин­дей­ских пле­мён в Но­вом Све­те и др.) или осу­ще­ст­в­ле­ния мер, на­прав­лен­ных на дос­ти­же­ние кон­фес­сио­наль­но­го един­ст­ва (например, го­не­ния на гу­ге­но­тов во Фран­ции, на пре­сви­те­ри­ан, а позд­нее и ка­то­ли­ков в Анг­лии, на ста­ро­об­ряд­цев в Рос­сии).

Ран­ние бур­жу­аз­ные ре­во­лю­ции при­нес­ли с со­бой но­вую вол­ну массовых репрессий, при­няв­ших осо­бен­ный раз­мах во вре­мя яко­бин­ско­го тер­ро­ра в пе­ри­од Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века . Ук­ре­п­ле­ние бур­жу­аз­но­го пра­во­по­ряд­ка и воз­ник­но­ве­ние ос­нов гра­ж­дан­ско­го об­ще­ст­ва в ка­пи­та­ли­стических стра­нах су­зи­ли мас­шта­бы при­ме­не­ния массовых репрессий, хо­тя не ис­клю­ча­ли их пол­но­стью (например, унич­то­же­ние ин­дей­ско­го по­се­ле­ния Вун­дед-Ни в США в 1890 году). В то же вре­мя ко­ло­ни­аль­ные за­хва­ты при­да­ли массовым репрессиям но­вый им­пульс, по­сколь­ку они ста­ли обыч­ной прак­ти­кой ев­ропейских дер­жав, си­лой при­ну­ж­дав­ших к под­чи­не­нию ог­ром­ные мас­сы на­се­ле­ния на за­воё­ван­ных тер­ри­то­ри­ях. В XX веке массовые репрессии не толь­ко не уш­ли в про­шлое, но ох­ва­ты­ва­ли ещё боль­шее чис­ло лиц и да­же це­лые на­ро­ды: в хо­де гражданских войн ус­та­но­вив­шая­ся на той или иной тер­ри­то­рии власть ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ла массовые репрессии для за­пу­ги­ва­ния сво­их про­тив­ни­ков и со­чув­ст­во­вав­ших им групп на­се­ле­ния ( «крас­ный» и «бе­лый» тер­рор), ок­ку­пационная ад­ми­ни­ст­ра­ция при­ме­ня­ла жес­то­кие ме­ры на за­хва­чен­ных тер­ри­то­ри­ях (например, японская вла­сти в Ки­тае). К массовым репрессиям близ­ки эт­нические «чи­ст­ки», ко­то­рые обыч­но про­во­дят­ся не са­ми­ми вла­стя­ми, но про­во­ци­ру­ют­ся или по­ощ­ря­ют­ся ими (рез­ня ар­мян в Тур­ции в 1894-1896 годах и 1915 году; со­бы­тия, свя­зан­ные с эт­ническими кон­флик­та­ми на тер­ри­то­рии бывшей Юго­сла­вии в конце XX века или меж­пле­мен­ны­ми кон­флик­та­ми в ря­де мо­ло­дых стран Аф­ри­ки). Ко­лос­саль­ный ущерб раз­ви­тию об­ще­ст­ва на­нес­ли мас­со­вые ре­прес­сии 1920-х - на­ча­ла 1950-х годов в СССР. Массовыми репрессиями со­про­во­ж­да­лась «Куль­тур­ная ре­во­лю­ция» 1966-1976 годов в Ки­тае, они со­ста­ви­ли ос­но­ву внутренней по­ли­ти­ки «крас­ных кхме­ров» в Кам­бод­же. Массовыми репрессиями от­ме­че­но ус­та­нов­ле­ние во­енных дик­та­тор­ских ре­жи­мов в ря­де стран Латинской Аме­ри­ки во второй половине XX века. То­таль­ный ха­рак­тер при­ня­ли в на­ци­ст­ской Гер­ма­нии, не толь­ко на за­хва­чен­ных тер­ри­то­ри­ях, но и внут­ри са­мой стра­ны, вы­рас­тая до мас­шта­бов ге­но­ци­да.

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