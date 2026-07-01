МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ

МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ - в уголовном праве преступление против общественной безопасности.

Об­щественная опас­ность массовых беспорядков оп­ре­де­ля­ет­ся тем, что пре­сту­п­ле­ние со­вер­ша­ет­ся тол­пой с не­оп­ре­де­лён­но боль­шим чис­лом уча­ст­ни­ков. Массовые беспорядки вы­зва­ны обыч­но про­во­ка­ци­он­ны­ми при­зы­ва­ми за­чин­щи­ков к на­сильственным дей­ст­ви­ям, спо­соб­ным по­влечь че­ло­ве­че­ские жерт­вы, на­ру­шить ра­бо­ту ор­га­нов вла­сти и уп­рав­ле­ния, уч­ре­ж­де­ний, ор­га­ни­за­ций, транс­пор­та, свя­зи, при­чи­нить серь­ёз­ный эко­но­мический ущерб и мо­раль­ный вред.

Массовые беспорядки при­зна­ют­ся пре­сту­п­ле­ни­ем в уго­лов­ном за­ко­но­да­тель­ст­ве боль­шин­ст­ва стран. В не­ко­то­рых стра­нах су­ще­ст­ву­ет диф­фе­рен­циа­ция уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти в за­ви­си­мо­сти от ви­да массовых беспорядков (бес­по­ряд­ки с уча­сти­ем за­клю­чён­ных, во­ен­но­слу­жа­щих и др.). В Рос­сии от­вет­ст­вен­ность за массовые беспорядки бы­ла пре­ду­смот­ре­на в уго­лов­ных ко­дек­сах РСФСР 1922, 1926 и 1960 годов, ус­та­нов­ле­на она и дей­ст­вую­щим УК РФ. Уго­лов­но на­ка­зуе­мы­ми яв­ля­ют­ся массовые беспорядки, со­про­во­ж­даю­щие­ся на­си­ли­ем, по­гро­ма­ми, под­жо­га­ми, унич­то­же­ни­ем иму­ще­ст­ва , при­ме­не­ни­ем ог­не­стрель­но­го ору­жия, взрыв­ча­тых ве­ществ или взрыв­ных уст­ройств, а так­же ока­за­ни­ем воо­руженного со­про­тив­ле­ния пред­ста­ви­те­лю вла­сти. Наи­бо­лее стро­го по за­ко­ну на­ка­зы­ва­ют­ся ор­га­ни­за­то­ры массовых беспорядков. Са­мо­сто­ятельное пре­сту­п­ле­ние об­ра­зу­ют при­зы­вы к ак­тив­но­му не­под­чи­не­нию за­кон­ным тре­бо­ва­ни­ям пред­ста­ви­те­лей вла­сти и к массовым беспорядкам, а так­же к на­си­лию над гра­ж­да­на­ми .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)