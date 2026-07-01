МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ
МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ - в уголовном праве преступление против общественной безопасности.
Общественная опасность массовых беспорядков определяется тем, что преступление совершается толпой с неопределённо большим числом участников. Массовые беспорядки вызваны обычно провокационными призывами зачинщиков к насильственным действиям, способным повлечь человеческие жертвы, нарушить работу органов власти и управления, учреждений, организаций, транспорта, связи, причинить серьёзный экономический ущерб и моральный вред.
Массовые беспорядки признаются преступлением в уголовном законодательстве большинства стран. В некоторых странах существует дифференциация уголовной ответственности в зависимости от вида массовых беспорядков (беспорядки с участием заключённых, военнослужащих и др.). В России ответственность за массовые беспорядки была предусмотрена в уголовных кодексах РСФСР 1922, 1926 и 1960 годов, установлена она и действующим УК РФ. Уголовно наказуемыми являются массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти. Наиболее строго по закону наказываются организаторы массовых беспорядков. Самостоятельное преступление образуют призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а также к насилию над гражданами.