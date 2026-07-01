МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА

МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА - обозначение литературной продукции, которую отличают ориентация на читательский спрос и получение коммерческой выгоды, вторичность, обусловленная использованием готовых литературных и культурных моделей.

Массовая литература про­ти­во­пос­тав­ля­ет­ся той литературе, ко­то­рая на дан­ном ис­то­рическом эта­пе при­зна­ёт­ся клас­си­че­ской или ин­но­ва­ци­он­ной. Про­из­ве­де­ния Массовой литературы как важ­ной со­став­ляю­щей мас­со­вой куль­ту­ры ре­пре­зен­ти­ру­ют зна­чи­мые для тех или иных групп об­ще­ст­ва сим­во­лы и смыс­лы и вы­пол­ня­ют функ­цию со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гической адап­та­ции их по­тре­би­те­ля к про­бле­мам со­вре­мен­но­сти. Гра­ни­ца ме­ж­ду Массовой литературой, с од­ной сто­ро­ны, и «вы­со­кой» литературой, а так­же «литературой вто­ро­го ря­да» (твор­че­ст­во ма­ло­из­ве­ст­ных пи­са­те­лей той или иной эпо­хи) - с дру­гой, не­ред­ко ока­зы­ва­ет­ся раз­мы­той и в ис­то­рическом пла­не под­виж­ной (так, ран­нее твор­че­ство О. де Баль­за­ка и Э. Зо­ля , отдельные со­чи­не­ния Г. Д’Аннунцио впи­сы­ва­ют­ся в тра­ди­цию Массовой литературы), по­это­му не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли во­об­ще воз­дер­жи­ва­ют­ся от упот­реб­ле­ния дан­но­го тер­ми­на. С Массовой литературой свя­за­на осо­бая из­дательская стра­те­гия, на­це­лен­ная на мас­со­вое по­треб­ле­ние (се­рий­ность, боль­шие ти­ра­жи, ком­пакт­ный объ­ём, низ­кая се­бе­стои­мость). До 20 в. ли­ди­рую­щую роль в раз­ви­тии М. л. иг­ра­ла Фран­ция; в даль­ней­шем эта роль пе­ре­шла к США. Рас­цвет М. л. в 20 в. был под­го­тов­лен на­сту­п­ле­ни­ем «эпо­хи тех­ни­че­ской вос­про­из­во­ди­мо­сти» (В. Бень­я­мин), ин­ду­ст­риа­ли­за­ци­ей лит. тру­да.

Пре­дыс­то­рию М. л. сле­ду­ет от­счи­ты­вать с позд­нес­ред­не­ве­ко­вых и ре­нес­санс­ных на­род­ных книг и лу­боч­ной ли­те­ра­ту­ры, осо­бен­но­сти цир­ку­ля­ции и по­ли­гра­фич. па­ра­мет­ры ко­то­рых бы­ли ори­ен­ти­ро­ва­ны на от­но­си­тель­но мас­со­вое по­треб­ле­ние. Важ­ную роль в её ста­нов­ле­ние сыг­ра­ли соз­дан­ные в тот же пе­ри­од про­за­ич. пе­ре­ра­бот­ки и ком­пи­ля­ции ры­цар­ских ро­ма­нов («Мели­а­дор» Ж. Фру­ас­са­ра, «Ама­дис Галль­ский» Г. О. де Мон­таль­во), а так­же ро­ма­ны ба­рок­ко (в осо­бен­но­сти италь­ян­ско­го), от­ме­чен­ные вы­со­кой сте­пе­нью сте­рео­ти­пи­за­ции сю­же­тов и пер­со­на­жей и ус­та­нов­кой на раз­вле­ка­тель­ность. Су­ще­ст­вен­ный этап фор­ми­ро­ва­ния М. л. – про­за 18 в., в ко­то­рой за­ро­ж­да­ют­ся мн. её жан­ры: эро­ти­че­ский (англ. пи­са­тель Дж. Кле­ланд, франц. пи­са­те­ли Ж. Б. Д’Аржан и Д. А. Ф. де Сад), «чёр­ный» (А. Ф. Пре­во, Ф. Т. М. де Ба­кю­лар д’Арно), го­ти­че­ский (Х. Уол­пол, А. Радк­лиф) и раз­бой­ни­чий («Ри­наль­до Ри­наль­ди­ни» нем. пи­са­те­ля К. А. Вуль­пиу­са, 1798) ро­ма­ны. Зна­чит. вклад в ста­нов­ле­ние М. л. вне­сла дра­ма­тур­гия (разл. мо­ди­фи­ка­ции ме­ло­дра­мы). В Рос­сии 17–18 вв. про­из­ве­де­ния М. л. не­ред­ко пред­став­ля­ли со­бой пе­ре­ра­бот­ки иностр. об­раз­цов («По­весть о при­клю­че­нии аг­лин­ско­го ми­лор­да Ге­ор­га…» М. Ко­ма­ро­ва, 1782) или со­че­та­ли сле­до­ва­ние этим об­раз­цам с фольк­лор­но-лу­боч­ны­ми эле­мен­та­ми (лу­боч­ная кн. «Бо­ва Ко­ро­ле­вич»; по­весть Ко­ма­ро­ва о Вань­ке-Каи­не, 1779; ро­ма­ны Ф. А. Эми­на, М. Д. Чул­ко­ва); в 1830-х гг. боль­шую роль в раз­ра­бот­ке нац. ва­ри­ан­тов М. л. сыг­рал Ф. В. Бул­га­рин.

Осн. жан­ро­вые мо­де­ли М. л. скла­ды­ва­ют­ся в рус­ле лит-ры ро­ман­тиз­ма: де­тек­тив (Э. Т. А. Гоф­ман, Э. А. По, Э. Га­бо­рио), фан­та­стич. ро­ман (М. Шел­ли), вес­терн (Дж. Ф. Ку­пер), мор­ской ро­ман ( Ф. Мар­ри­е т, Э. Саль­га­ри, Р. Са­ба­ти­ни). Ро­ман­тич. ис­то­рич. ро­ман (В. Скотт, А. де Ви­ньи) в 19–20 вв. под­вер­га­ет­ся по­сте­пен­ной три­виа­ли­за­ции – от лю­бов­но-аван­тюр­ных ро­ма­нов А. Дю­ма к ро­ма­нам «пла­ща и шпа­ги» (франц. пи­са­те­ли М. Зе­ва­ко и П. Фе­валь) и «ро­ма­нам об ин­дей­цах» Г. Эма­ра и К. Ф. Мая, зре­лищ­ным ква­зи­ан­тич­ным ро­ма­нам Р. Джо­вань­о­ли, аль­ков­ным ро­ма­нам об Ан­же­ли­ке (франц. пи­са­те­ли, суп­ру­ги А. и С. Го­лон), псев­до­ис­то­рич. ро­ма­нам В. С. Пи­ку­ля. Не­ко­то­рые соз­дан­ные для мас­со­во­го чи­та­те­ля про­из­ве­де­ния при­клю­чен­че­ской ли­те­ра­ту­ры впо­след­ст­вии ут­вер­ди­лись как клас­си­ка дет­ской ли­те­ра­ту­ры (Т. М. Рид, Ж. Верн, Р. Л. Сти­вен­сон и др.). Ог­ром­ной по­пу­ляр­но­стью на­чи­ная с 1838 (и осо­бен­но в сер. 1840-х гг.) поль­зо­ва­лись пуб­ли­ко­вав­шие­ся в пе­рио­дич. пе­ча­ти ро­ма­ны с про­дол­же­ни­ем, или ро­ма­ны-фель­е­то­ны (Э. Сю, Ш. П. де Кок, Ф. Су­лье, В. В. Кре­стов­ский ), хо­тя в ви­де фель­е­то­на пе­ча­та­лись пер­во­на­чаль­но и не­ко­то­рые став­шие лит. клас­си­кой со­чи­не­ния («Гос­по­жа Бо­ва­ри» Г. Фло­бе­ра, «Бра­тья Ка­ра­ма­зо­вы» Ф. М. Дос­то­ев­ско­го). Осо­бую, мно­го­об­раз­ную и мно­го­жан­ро­вую сфе­ру сло­вес­но­сти со­став­ля­ет на­уч­ная фан­та­сти­ка, пол­но­стью не­сво­ди­мая к М. л., но в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев пред­на­зна­чен­ная для мас­со­вой ау­ди­то­рии. Во мно­гих про­из­ве­де­ни­ях М. л. фан­та­стич. ха­рак­те­ра, соз­дан­ных в 19 – нач. 20 вв., про­смат­ри­ва­ет­ся влия­ние ок­куль­тиз­ма (Э. Д. Бул­вер-Лит­тон, Г. Ле­руж, Г. Р. Хаг­гард, Х. Ф. Лав­крафт).

Для боль­шин­ст­ва об­раз­цов М. л. ха­рак­тер­ны идео­ло­гич. кон­сер­ва­тизм; со­че­та­ние на­зи­да­тель­но­сти с эти­че­ским ре­ля­ти­виз­мом; схе­ма­тич­ные сю­же­ты, ос­но­ван­ные на кон­тра­ст­ном про­ти­во­пос­тав­ле­нии до­б­ра и зла (в этом и др. от­но­ше­ни­ях М. л. об­на­ру­жи­ва­ет связь с лит. сказ­кой); од­но­об­ра­зие раз­вя­зок; вы­дви­же­ние «куль­то­вых» пер­со­на­жей, в ря­де слу­ча­ев имею­щих ре­аль­ные про­то­ти­пы и не­ред­ко по сво­ей по­пу­ляр­но­сти за­тме­ваю­щих ав­то­ров со­от­вет­ст­вую­щих со­чи­не­ний: ве­ли­кие сы­щи­ки – Шер­лок Холмс ( А. К. Дойл ), Руль­та­бий (Г. Ле­ру), Эр­кюль Пуа­ро (А. Кри­сти), Мег­рэ (Ж. Си­ме­нон), май­ор Про­нин (Л. С. Ова­лов), Нил Кру­чи­нин (Н. Н. Шпа­нов); пре­ступ­ни­ки и «бла­го­род­ные раз­бой­ни­ки» – граф Мон­те-Кри­сто (Дю­ма), Ро­кам­боль (П. А. Пон­сон дю Тер­райль), Ар­сен Лю­пен (М. Леб­лан), Фан­то­мас (франц. пи­са­те­ли М. Ал­лен и П. Су­вестр); по­лу­фан­та­стич. или на­де­лён­ные сверхъ­ес­те­ст­вен­ны­ми спо­соб­но­стя­ми су­ще­ст­ва – Дра­ку­ла (Б. Сто­кер), Тар­зан (Э. Р. Бер­ро­уз); шпио­ны – Дж. Бонд (англ. пи­са­тель Я. Фле­минг). В 20 в. про­ис­хо­дит тес­ное взаи­мо­дей­ст­вие М. л. с ко­мик­са­ми и ки­не­ма­то­гра­фом: в «чёр­ном» и шпи­он­ском де­тек­ти­ве (амер. писа­те­ли Д. Хам­метт, Р. Чанд­лер, Дж. Кейн, франц. пи­са­тель Ф. Дар, бо­лее из­вест­ный как Сан-Ан­то­нио; англ. пи­са­тель и сце­на­рист Э. Уол­лес, реж. А. Хич­кок), в про­из­ве­де­ни­ях на те­му Бэт­ме­на (пи­са­тель Б. Фин­гер, худ. Б. Кейн, ре­жис­сё­ры Т. Бёр­тон, Дж. Шу­махер; все – США). В тек­стах по­стмо­дер­низ­ма не­ред­ко встре­ча­ет­ся соз­на­тель­ное ис­поль­зо­ва­ние об­ра­зов и сю­же­тов М. л., а так­же их иро­нич. сти­ли­за­ция (Т. Пин­чон, У. Эко), под­час пре­сле­дую­щая ком­мерч. це­ли и тем са­мым пол­но­стью впи­сы­ваю­щая­ся в М. л. (Б. Аку­нин). По­ли­ти­зи­ро­ван­ность, при­су­щая мн. про­из­ве­де­ни­ям М. л. (Фле­минг, Дж.Ле Кар­ре и Ф. Фор­сайт), урав­но­ве­ши­ва­ет­ся прин­ци­пи­аль­ной апо­ли­тич­но­стью т. н. жен­ско­го ро­ма­на. Наи­боль­шим чи­тательским спро­сом на ру­бе­же 20–21 вв. поль­зу­ют­ся все­воз­мож­ные мо­ди­фи­ка­ции де­тек­ти­ва (по­ли­тич., иро­нич., жен­ский, ис­то­ри­че­ский, бое­вик), жен­ский ро­ман, тех­но­трил­лер (со­еди­няю­щий эле­мен­ты на­уч. фан­та­сти­ки и шпи­он­ско­го ро­ма­на), гла­мур­ный ро­ман.

Дополнительная литература:

Beaujean M. Der Trivialroman in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Bonn, 1969

Angenot M. Le roman populaire. Mon­t­réal, 1975

Cawelti J. G. Adventure, mystery and romance. Chi.; L., 1976

Romano M. Mi­to­logia romantica e letteratura popolare. Ra­venna, 1977

Letteratura di massa, letteratura di consumo. Roma, 1979;

Queffélec L. Le ro­man-feuilleton franç ais au XIXe si ̀ecle. P., 1989;

Рейт­бл ат А.И. От Бо­вы к Баль­мон­ту. М., 1991;

Ли­ки мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры США. М., 1991;

Couégnas D. Introduction а̀ la paralittérature. P., 1992;

Bo­yer A.-M. La paralittérature. P., 1992;

Nus­ser P. Der Kriminalroman. Stuttg., 1992;

Лот­ман Ю.М. Мас­со­вая ли­те­ра­ту­ра как ис­то­ри­ко-куль­тур­ная про­бле­ма // Лот­ман Ю. М. Избр. ст. Тал., 1993. Т. 3;

Bordoni C. Il ro­man­zo di consumo. Napoli, 1996;

Но­вое ли­те­ра­тур­ное обо­зре­ние. 1996. № 22;

Thoveron G. Deux siècles de paralittératures. Liège, 1996;

Con­stans E. Parlez-moi d’amour: le roman sentimen­tal. Limoges, 1999;

Гриц Т. С., Тре­нин В.В., Ни­ки­тин М. М. Сло­вес­ность и ком­мер­ция. М., 2001.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)