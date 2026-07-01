МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА - обозначение литературной продукции, которую отличают ориентация на читательский спрос и получение коммерческой выгоды, вторичность, обусловленная использованием готовых литературных и культурных моделей.
Массовая литература противопоставляется той литературе, которая на данном историческом этапе признаётся классической или инновационной. Произведения Массовой литературы как важной составляющей массовой культуры репрезентируют значимые для тех или иных групп общества символы и смыслы и выполняют функцию социально-психологической адаптации их потребителя к проблемам современности. Граница между Массовой литературой, с одной стороны, и «высокой» литературой, а также «литературой второго ряда» (творчество малоизвестных писателей той или иной эпохи) - с другой, нередко оказывается размытой и в историческом плане подвижной (так, раннее творчество О. де Бальзака и Э. Золя, отдельные сочинения Г. Д’Аннунцио вписываются в традицию Массовой литературы), поэтому некоторые исследователи вообще воздерживаются от употребления данного термина. С Массовой литературой связана особая издательская стратегия, нацеленная на массовое потребление (серийность, большие тиражи, компактный объём, низкая себестоимость). До 20 в. лидирующую роль в развитии М. л. играла Франция; в дальнейшем эта роль перешла к США. Расцвет М. л. в 20 в. был подготовлен наступлением «эпохи технической воспроизводимости» (В. Беньямин), индустриализацией лит. труда.
Предысторию М. л. следует отсчитывать с позднесредневековых и ренессансных народных книг и лубочной литературы, особенности циркуляции и полиграфич. параметры которых были ориентированы на относительно массовое потребление. Важную роль в её становление сыграли созданные в тот же период прозаич. переработки и компиляции рыцарских романов («Мелиадор» Ж. Фруассара, «Амадис Галльский» Г. О. де Монтальво), а также романы барокко (в особенности итальянского), отмеченные высокой степенью стереотипизации сюжетов и персонажей и установкой на развлекательность. Существенный этап формирования М. л. – проза 18 в., в которой зарождаются мн. её жанры: эротический (англ. писатель Дж. Клеланд, франц. писатели Ж. Б. Д’Аржан и Д. А. Ф. де Сад), «чёрный» (А. Ф. Прево, Ф. Т. М. де Бакюлар д’Арно), готический (Х. Уолпол, А. Радклиф) и разбойничий («Ринальдо Ринальдини» нем. писателя К. А. Вульпиуса, 1798) романы. Значит. вклад в становление М. л. внесла драматургия (разл. модификации мелодрамы). В России 17–18 вв. произведения М. л. нередко представляли собой переработки иностр. образцов («Повесть о приключении аглинского милорда Георга…» М. Комарова, 1782) или сочетали следование этим образцам с фольклорно-лубочными элементами (лубочная кн. «Бова Королевич»; повесть Комарова о Ваньке-Каине, 1779; романы Ф. А. Эмина, М. Д. Чулкова); в 1830-х гг. большую роль в разработке нац. вариантов М. л. сыграл Ф. В. Булгарин.
Осн. жанровые модели М. л. складываются в русле лит-ры романтизма: детектив (Э. Т. А. Гофман, Э. А. По, Э. Габорио), фантастич. роман (М. Шелли), вестерн (Дж. Ф. Купер), морской роман (Ф. Марриет, Э. Сальгари, Р. Сабатини). Романтич. историч. роман (В. Скотт, А. де Виньи) в 19–20 вв. подвергается постепенной тривиализации – от любовно-авантюрных романов А. Дюма к романам «плаща и шпаги» (франц. писатели М. Зевако и П. Феваль) и «романам об индейцах» Г. Эмара и К. Ф. Мая, зрелищным квазиантичным романам Р. Джованьоли, альковным романам об Анжелике (франц. писатели, супруги А. и С. Голон), псевдоисторич. романам В. С. Пикуля. Некоторые созданные для массового читателя произведения приключенческой литературы впоследствии утвердились как классика детской литературы (Т. М. Рид, Ж. Верн, Р. Л. Стивенсон и др.). Огромной популярностью начиная с 1838 (и особенно в сер. 1840-х гг.) пользовались публиковавшиеся в периодич. печати романы с продолжением, или романы-фельетоны (Э. Сю, Ш. П. де Кок, Ф. Сулье, В. В. Крестовский), хотя в виде фельетона печатались первоначально и некоторые ставшие лит. классикой сочинения («Госпожа Бовари» Г. Флобера, «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского). Особую, многообразную и многожанровую сферу словесности составляет научная фантастика, полностью несводимая к М. л., но в большинстве случаев предназначенная для массовой аудитории. Во многих произведениях М. л. фантастич. характера, созданных в 19 – нач. 20 вв., просматривается влияние оккультизма (Э. Д. Булвер-Литтон, Г. Леруж, Г. Р. Хаггард, Х. Ф. Лавкрафт).
Для большинства образцов М. л. характерны идеологич. консерватизм; сочетание назидательности с этическим релятивизмом; схематичные сюжеты, основанные на контрастном противопоставлении добра и зла (в этом и др. отношениях М. л. обнаруживает связь с лит. сказкой); однообразие развязок; выдвижение «культовых» персонажей, в ряде случаев имеющих реальные прототипы и нередко по своей популярности затмевающих авторов соответствующих сочинений: великие сыщики – Шерлок Холмс (А. К. Дойл), Рультабий (Г. Леру), Эркюль Пуаро (А. Кристи), Мегрэ (Ж. Сименон), майор Пронин (Л. С. Овалов), Нил Кручинин (Н. Н. Шпанов); преступники и «благородные разбойники» – граф Монте-Кристо (Дюма), Рокамболь (П. А. Понсон дю Террайль), Арсен Люпен (М. Леблан), Фантомас (франц. писатели М. Аллен и П. Сувестр); полуфантастич. или наделённые сверхъестественными способностями существа – Дракула (Б. Стокер), Тарзан (Э. Р. Берроуз); шпионы – Дж. Бонд (англ. писатель Я. Флеминг). В 20 в. происходит тесное взаимодействие М. л. с комиксами и кинематографом: в «чёрном» и шпионском детективе (амер. писатели Д. Хамметт, Р. Чандлер, Дж. Кейн, франц. писатель Ф. Дар, более известный как Сан-Антонио; англ. писатель и сценарист Э. Уоллес, реж. А. Хичкок), в произведениях на тему Бэтмена (писатель Б. Фингер, худ. Б. Кейн, режиссёры Т. Бёртон, Дж. Шумахер; все – США). В текстах постмодернизма нередко встречается сознательное использование образов и сюжетов М. л., а также их иронич. стилизация (Т. Пинчон, У. Эко), подчас преследующая коммерч. цели и тем самым полностью вписывающаяся в М. л. (Б. Акунин). Политизированность, присущая мн. произведениям М. л. (Флеминг, Дж.Ле Карре и Ф. Форсайт), уравновешивается принципиальной аполитичностью т. н. женского романа. Наибольшим читательским спросом на рубеже 20–21 вв. пользуются всевозможные модификации детектива (политич., иронич., женский, исторический, боевик), женский роман, технотриллер (соединяющий элементы науч. фантастики и шпионского романа), гламурный роман.
Дополнительная литература:
Beaujean M. Der Trivialroman in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Bonn, 1969
Angenot M. Le roman populaire. Montréal, 1975
Cawelti J. G. Adventure, mystery and romance. Chi.; L., 1976
Romano M. Mitologia romantica e letteratura popolare. Ravenna, 1977
Letteratura di massa, letteratura di consumo. Roma, 1979;
Queffélec L. Le roman-feuilleton franç ais au XIXe si ̀ecle. P., 1989;
Рейтбл ат А.И. От Бовы к Бальмонту. М., 1991;
Лики массовой литературы США. М., 1991;
Couégnas D. Introduction а̀ la paralittérature. P., 1992;
Boyer A.-M. La paralittérature. P., 1992;
Nusser P. Der Kriminalroman. Stuttg., 1992;
Лотман Ю.М. Массовая литература как историко-культурная проблема // Лотман Ю. М. Избр. ст. Тал., 1993. Т. 3;
Bordoni C. Il romanzo di consumo. Napoli, 1996;
Новое литературное обозрение. 1996. № 22;
Thoveron G. Deux siècles de paralittératures. Liège, 1996;
Constans E. Parlez-moi d’amour: le roman sentimental. Limoges, 1999;
Гриц Т. С., Тренин В.В., Никитин М. М. Словесность и коммерция. М., 2001.