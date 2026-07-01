МАССОН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ

МАССОН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ - российский ар­хео­лог и вос­то­ко­вед.

Сын М. Е. Мас­со­на . Окон­чил Сред­не­ази­ат­ский государственный университет в Таш­кен­те (1950 год). Уче­ник М. М. Дья­ко­но­ва по ас­пи­ран­туре Ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры ин­сти­ту­та (ИИМК) АН СССР (1950-1953 годы). В 1954-2010 годах ра­бо­тал в ИИМК (в 1968-1991 годах заведующий сек­то­ром ар­хео­ло­гии Средней Азии и Кав­ка­за, в 1991-2003 годах заведующий от­де­лом ар­хео­ло­гии Центральной Азии и Кав­ка­за, в 1981-1991 годах заведующий Ле­нинградским от­де­ле­ни­ем, в 1992-1998 годах ди­рек­тор). С 1956 года чи­тал лек­ции в ЛГУ (профессор с 1973 года). В 1948-1996 годах про­во­дил по­ле­вые ис­сле­до­ва­ния в Средней Азии (в т. ч. начальник от­ря­дов в 1951-1962 годах, экс­пе­ди­ций в 1965-1996 годах) на ря­де па­мят­ни­ков от не­оли­та до ран­не­го же­лез­но­го ве­ка , в т. ч. эта­лон­ных: Джей­тун , Ка­ра-Де­пе , Ал­тын-Де­пе, Ил­гын­лы-Де­пе (средний эне­о­лит Юго-Восточной Турк­ме­нии), Ма­дау-Де­пе (ран­ний же­лез­ный век Юго-Западной Турк­ме­нии), Ау­чин-Де­пе (позд­ний брон­зо­вый век Мар­гиа­ны), Яз-Де­пе и др.

Опуб­ли­ко­вал ба­зо­вые ис­сле­до­ва­ния боль­шин­ст­ва этих и ря­да др. ма­те­риа­лов. Ав­тор обоб­щаю­щих ра­бот по Не­оли­ти­че­ской ре­во­лю­ции , ис­сле­до­ва­нию сис­тем эко­но­ми­ки и со­ци­аль­но­го строя древ­них об­ществ Ев­ра­зии, основной фак­то­ров по­яв­ле­ния и раз­ви­тия пер­вых го­ро­дов и ци­ви­ли­за­ций. Соз­дал об­щую пе­рио­ди­за­цию па­мят­ни­ков эпо­хи па­лео­ме­тал­ла Средней Азии, внёс су­ще­ст­вен­ный вклад в изу­чение ро­ли Пар­фян­ско­го цар­ст­в а и Ку­шан­ско­го цар­ст­ва в ми­ро­вой ис­то­рии. Раз­ра­бо­тал тео­рию куль­ту­ро­ге­не­за в Центральной Азии, вы­де­лив 3 эпо­хи в её ис­то­рии (ран­них зем­ле­дель­цев, куль­ту­ра ко­то­рых пе­ре­рас­та­ет в пер­вые ци­ви­ли­за­ции; древ­них го­су­дарств ан­тич­но­сти и ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья; средневековых го­су­дарств, тес­но свя­зан­ных со степ­ным ми­ром). Ос­но­ва­тель и главный редактор се­рий­ных из­да­ний и жур­на­лов: «Ка­ра­кум­ские древ­но­сти» (Аш­ха­бад), «Ус­пе­хи сред­не­ази­ат­ской ар­хео­ло­гии» (Л.), «Ар­хео­ло­ги­че­ские вес­ти» (СПб.), «Ар­хео­ло­ги­че­ские изы­с­ка­ния» (Л.; СПб.), «Ми­рас» («На­сле­дие»; Аш­ха­бад), «Диа­лог ци­ви­ли­за­ций» (Биш­кек). Ини­циа­тор ор­га­ни­за­ции и председатель (1971-1989 годы) На­учного со­ве­та по ар­хео­ло­гии Средней Азии и Ка­зах­ста­на. Сре­ди уче­ни­ков Массона - Ю. Е. Бе­рёз­кин, К. М. Бай­па­ков, Н. В. По­лось­мак.

Сочинения:

Древ­не­зем­ле­дель­че­ская куль­ту­ра Мар­гиа­ны. М.; Л., 1959;

Сред­няя Азия и Древ­ний Вос­ток. М.; Л., 1964;

По­се­ле­ние Джей­тун. Л., 1971;

Central Asia: Turkmenia before the Achaemenids. L., 1972 (with V. I. Sarianidi);

Эко­но­ми­ка и со­ци­аль­ный строй древ­них об­ществ: (в све­те дан­ных ар­хео­ло­гии). Л., 1976;

Ал­тын-Де­пе. Л., 1981; Эне­о­лит СССР. М., 1982 (со­авт.);

Пер­вые ци­ви­ли­за­ции. Л., 1989;

History of civilisations of Central Asia. P., 1992 (red.);

Ис­то­ри­че­ские ре­кон­ст­рук­ции в ар­хео­ло­гии. 2-е изд. Са­ма­ра, 1996;

Куль­ту­ро­ге­нез Древ­ней Цен­траль­ной Азии. СПб., 2006.