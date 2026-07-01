МАССОН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ
МАССОН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ - российский археолог и востоковед.
Сын М. Е. Массона. Окончил Среднеазиатский государственный университет в Ташкенте (1950 год). Ученик М. М. Дьяконова по аспирантуре Истории материальной культуры института (ИИМК) АН СССР (1950-1953 годы). В 1954-2010 годах работал в ИИМК (в 1968-1991 годах заведующий сектором археологии Средней Азии и Кавказа, в 1991-2003 годах заведующий отделом археологии Центральной Азии и Кавказа, в 1981-1991 годах заведующий Ленинградским отделением, в 1992-1998 годах директор). С 1956 года читал лекции в ЛГУ (профессор с 1973 года). В 1948-1996 годах проводил полевые исследования в Средней Азии (в т. ч. начальник отрядов в 1951-1962 годах, экспедиций в 1965-1996 годах) на ряде памятников от неолита до раннего железного века, в т. ч. эталонных: Джейтун, Кара-Депе, Алтын-Депе, Илгынлы-Депе (средний энеолит Юго-Восточной Туркмении), Мадау-Депе (ранний железный век Юго-Западной Туркмении), Аучин-Депе (поздний бронзовый век Маргианы), Яз-Депе и др.
Опубликовал базовые исследования большинства этих и ряда др. материалов. Автор обобщающих работ по Неолитической революции, исследованию систем экономики и социального строя древних обществ Евразии, основной факторов появления и развития первых городов и цивилизаций. Создал общую периодизацию памятников эпохи палеометалла Средней Азии, внёс существенный вклад в изучение роли Парфянского царства и Кушанского царства в мировой истории. Разработал теорию культурогенеза в Центральной Азии, выделив 3 эпохи в её истории (ранних земледельцев, культура которых перерастает в первые цивилизации; древних государств античности и раннего Средневековья; средневековых государств, тесно связанных со степным миром). Основатель и главный редактор серийных изданий и журналов: «Каракумские древности» (Ашхабад), «Успехи среднеазиатской археологии» (Л.), «Археологические вести» (СПб.), «Археологические изыскания» (Л.; СПб.), «Мирас» («Наследие»; Ашхабад), «Диалог цивилизаций» (Бишкек). Инициатор организации и председатель (1971-1989 годы) Научного совета по археологии Средней Азии и Казахстана. Среди учеников Массона - Ю. Е. Берёзкин, К. М. Байпаков, Н. В. Полосьмак.
Сочинения:
Древнеземледельческая культура Маргианы. М.; Л., 1959;
Средняя Азия и Древний Восток. М.; Л., 1964;
Поселение Джейтун. Л., 1971;
Central Asia: Turkmenia before the Achaemenids. L., 1972 (with V. I. Sarianidi);
Экономика и социальный строй древних обществ: (в свете данных археологии). Л., 1976;
Алтын-Депе. Л., 1981; Энеолит СССР. М., 1982 (соавт.);
Первые цивилизации. Л., 1989;
History of civilisations of Central Asia. P., 1992 (red.);
Исторические реконструкции в археологии. 2-е изд. Самара, 1996;
Культурогенез Древней Центральной Азии. СПб., 2006.