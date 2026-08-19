МАССОН МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ

МАССОН МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский вос­то­ко­вед и ар­хео­лог.

Отец В. М. Массона . Ро­дил­ся в се­мье зем­ле­ме­ра-то­по­гра­фа, ра­бо­тав­ше­го в Са­мар­кан­де. Учил­ся в Пет­роградском по­ли­тех­ническом институте (по­сту­пил в 1916 году) и в 1920-е годы слу­шал кур­сы лек­ций в Тур­ке­стан­ском вос­точ­ном институте (Таш­кент). Уче­ник российского вос­то­ко­ве­да В. Л. Вят­ки­на. В 1919-1923 годах заведующий Са­мар­канд­ским об­ла­ст­ным крае­ведческим му­зе­ем, в 1923-1928 годах заведующий от­де­лом ар­хео­ло­гии Главного сред­не­ази­ат­ско­го му­зея (ны­не Му­зей ис­то­рии Уз­бе­ки­ста­на, Таш­кент), в 1929-1936 годах со­труд­ник Сред­не­ази­ат­ско­го от­де­ле­ния Гео­ло­гического комитета, в 1932-1942 годах заведующий ар­хео­ло­гическим сек­то­ром Узбекского комитета по де­лам му­зе­ев, ох­ра­не па­мят­ни­ков ста­ри­ны, искусства и при­ро­ды (Уз­бек­ста­рис) и Узбекского фи­лиа­ла АН СССР, в 1942-1945 годах на­учный со­труд­ник Ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры ин­сти­ту­та. С 1938 года ра­бо­тал на ис­то­рическом факультете Сред­не­ази­ат­ско­го государственного университета, где ор­га­ни­зо­вал и воз­гла­вил (1939-1968 годы) ка­фед­ру ар­хео­ло­гии Средней Азии.

В 1918-1977 годах про­во­дил ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гические ис­сле­до­ва­ния на тер­ри­то­рии всех рес­пуб­лик Средней Азии и Ка­зах­ста­на [в т. ч. начальник экс­пе­ди­ций: Тер­мез­ской ар­хео­ло­гической ком­плекс­ной (ТАКЭ) в 1936-1938 годах, Юж­но-Турк­ме­ни­стан­ской ар­хео­ло­гической ком­плекс­ной (ЮТАКЭ) в 1945-1977 годах, Каш­ка­дарь­ин­ской ар­хео­ло­го-то­по­гра­фической (КАТЭ) в 1965-1967 годах], наи­бо­лее мас­штаб­ные - в Ста­рой Ни­се (1946-1967 годы) и Мер­ве Древнем (1950-1977 годы). Ос­но­ва­тель (1949 год) и главный редактор (до 1980 года) из­да­ния «Тру­ды ЮТАКЭ». Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков ан­тич­ной ар­хео­ло­гии Средней Азии. Ини­циа­тор прак­ти­ки ар­хео­ло­гического на­блю­де­ния и сбо­ра ма­те­риа­ла в рам­ках гео­ло­гических раз­ве­док. Ав­тор ос­но­во­по­ла­гаю­щих тру­дов по ис­то­рии гор­но­го де­ла и ме­тал­лур­гии, ис­то­рической гео­гра­фии, ар­хео­ло­гической то­по­гра­фии го­ро­дов, ис­то­рии изо­бра­зительного и при­клад­но­го искусства, ну­миз­ма­ти­ки , эпи­гра­фи­ки Средней Азии.

Сре­ди уче­ни­ков Массона - В. М. Мас­сон, З. И. Ус­ма­но­ва, В. Н. Пи­лип­ко, Ю. Ф. Бу­ря­ков, Э. В. Ртве­лад­зе, Р. Х. Су­лей­ма­нов.

Сочинения:

Из ис­то­рии гор­ной про­мыш­лен­но­сти Тад­жи­ки­ста­на. Л., 1934;

Об­сер­ва­то­рия Улуг­бе­ка. Таш., 1941;

Гум­без Ма­на­са. М., 1950 (с Г. А. Пу­га­чен­ко­вой);

На­ро­ды и об­лас­ти юж­ной час­ти Турк­ме­ни­ста­на в со­ста­ве Пар­фян­ско­го го­су­дар­ст­ва // Ис­то­рия Турк­мен­ской ССР. Аш., 1957. Т. 1. Кн. 1;

Пар­фян­ские ри­то­ны Ни­сы. Аш., 1959 (с Г. А. Пу­га­чен­ко­вой);

Из вос­по­ми­на­ний сред­не­ази­ат­ско­го ар­хео­ло­га. Таш., 1976.

Автор статьи: Кир­чо Л. Б.