МАССИНЬОН ЛУИ

МАССИНЬОН ЛУИ - французский вос­то­ко­вед, ара­бист, иностранный член Академии наук СССР .

Из се­мьи ху­дож­ни­ка. В 1896 году по­сту­пил в ли­цей Луи-ле-Гран в Па­ри­же, где по­зна­ко­мил­ся с А. Мас­пе­ро и ув­лёк­ся ара­би­сти­кой. В 1901 году со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Ал­жир, где у его се­мьи бы­ли свя­зи с ко­ло­ни­аль­ны­ми вла­стя­ми. В 1902 году про­дол­жил обу­че­ние, за­ни­мал­ся ис­то­ри­ей города Фес. В 1904 году по­се­тил Ма­рок­ко. В 1907 году ра­бо­тал в ар­хео­ло­гической экс­пе­ди­ции в Ме­со­по­та­мии. По­сле на­ча­ла Первой ми­ро­вой вой­ны слу­жил пе­ре­во­дчи­ком во 2-м бю­ро шта­ба 17-й французской ко­ло­ни­аль­ной ди­ви­зии, с 1916 года при­ни­мал уча­стие в бое­вых дей­ст­ви­ях на Бал­ка­нах. В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны ре­дак­ти­ро­вал жур­на­лы «Revue du monde musulman» (с 1918 года «Revue des études islamique») и «An­nuaire du monde musulman». С 1919 года профессор Кол­леж де Франс в Па­ри­же, с 1926 года там же заведующий ка­фед­рой ис­лам­ской со­цио­ло­гии, пре­зи­дент Института ира­ни­сти­ки при Сор­бон­не. В 1950 году ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки Мель­кит­ской церк­ви . Внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние ре­ли­гии, фи­ло­со­фии, по­ли­тической и куль­тур­ной ис­то­рии му­сульманского ми­ра.

Сочинения:

Opera minora. P., 1969. Vol. 1–3.