МАССИНЬОН ЛУИ
МАССИНЬОН ЛУИ - французский востоковед, арабист, иностранный член Академии наук СССР.
Из семьи художника. В 1896 году поступил в лицей Луи-ле-Гран в Париже, где познакомился с А. Масперо и увлёкся арабистикой. В 1901 году совершил путешествие в Алжир, где у его семьи были связи с колониальными властями. В 1902 году продолжил обучение, занимался историей города Фес. В 1904 году посетил Марокко. В 1907 году работал в археологической экспедиции в Месопотамии. После начала Первой мировой войны служил переводчиком во 2-м бюро штаба 17-й французской колониальной дивизии, с 1916 года принимал участие в боевых действиях на Балканах. В годы Первой мировой войны редактировал журналы «Revue du monde musulman» (с 1918 года «Revue des études islamique») и «Annuaire du monde musulman». С 1919 года профессор Коллеж де Франс в Париже, с 1926 года там же заведующий кафедрой исламской социологии, президент Института иранистики при Сорбонне. В 1950 году рукоположен в священники Мелькитской церкви. Внёс значительный вклад в изучение религии, философии, политической и культурной истории мусульманского мира.
Сочинения:
Opera minora. P., 1969. Vol. 1–3.