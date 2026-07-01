МАССЕЙС КВЕНТИН

МАССЕЙС КВЕНТИН - ни­дерландский жи­во­пи­сец.

Сын мед­ни­ка. Один из главных пред­ста­ви­те­лей Се­вер­но­го Воз­ро­ж­де­ния . В 1491 году всту­пил в гиль­дию жи­во­пис­цев Ан­твер­пе­на и от­крыл собств. мас­тер­скую. Сре­ди его за­каз­чи­ков бы­ли ни­дерландские гиль­дии и ре­лигиозные брат­ст­ва, пор­тугальские мо­на­сты­ри , дат­ский ко­роль, учё­ные-гу­ма­ни­сты, со мно­ги­ми из ко­то­рых Массейс был зна­ком лич­но.

Наи­бо­лее ран­ние из до­шед­ших до нас про­из­ве­де­ний Массейса - «Ал­тарь святой Ан­ны» для церкви Синт-Пи­тер­скерк в Лё­ве­не (1507-1509 годы, Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Брюс­сель), «Ал­тарь святого Ио­ан­на» для ан­твер­пен­ско­го со­бо­ра (1508-1511 годы, Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Ан­твер­пен) и ал­тарь «Семь скор­бей Ма­рии» для монастыря Мад­ри-ди-Де­уш в Лис­са­бо­не (центральная часть - Национальный му­зей ста­рин­но­го искусства, Лис­са­бон) - об­на­ру­жи­ва­ют глу­бо­кие свя­зи с ни­дерландской жи­во­пи­сью XV века, про­пор­ция­ми фи­гур, скульп­тур­ной жё­ст­ко­стью форм и ин­тен­сив­но­стью ко­ло­ри­та на­по­ми­ная Ро­ги­ра ван дер Вей­де­на и Д. Ба­ут­са. Со­хра­няя на про­тя­же­нии всей жиз­ни вер­ность приё­мам и прин­ципам ни­дерландского искусства XV века, Массейс позд­нее ис­пы­тал влия­ние Ле­о­нар­до да Вин­чи и А. Дю­ре­ра (пре­ж­де все­го в порт­ре­тах). Воз­дей­ствие итальянского искусства ощу­ти­мо в трак­тов­ке ар­хитектурных мо­ти­вов (центральная груп­па «Ал­та­ря святой Ан­ны» изо­бра­же­на в ре­нес­санс­ном ку­поль­ном за­ле, а ком­по­зи­ция в це­лом яв­ля­ет­ся северным ва­ри­ан­том итальянской те­мы «Свя­то­го со­бе­се­до­ва­ния»).

Вы­даю­щий­ся порт­ре­тист, Массейс соз­дал но­вую для северной жи­во­пи­си кон­цеп­цию порт­рет­но­го об­раза, не­отъ­ем­ле­мы­ми чер­та­ми ко­то­рой ста­но­вят­ся свет­ский дух и ат­мо­сфе­ра гу­ма­ни­стической учё­но­сти: порт­рет­ный дип­тих (1517 год) Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го (Хэмп­тон-корт, Лон­дон) и Пет­ра Гил­ли­са (Пет­ра Эги­дия; Лонг­форд-Касл, граф­ст­во Уилт­шир, Анг­лия). В ду­хе гу­ма­ни­стической мо­ра­ли­зи­рую­щей литературы на­пи­са­на кар­ти­на «Без­образ­ная гер­цо­гиня» (около 1513 года, Национальная га­ле­рея, Лон­дон), ос­но­вой для ко­то­рой по­слу­жил ри­су­нок-ка­ри­ка­ту­ра Ле­о­нар­до да Вин­чи. Это про­из­ве­де­ние, ве­ро­ят­но, ил­лю­ст­ри­ру­ет эпи­зод «По­хва­лы глу­по­сти» Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го, где опи­са­на да­ма, до глу­бо­кой ста­рос­ти ко­кет­ни­чаю­щая пе­ред зер­ка­лом.

Массейс был од­ним из ро­до­на­чаль­ни­ков бы­то­во­го жан­ра в ни­дерландской жи­во­пи­си XVI века. Его кар­ти­на «Ме­ня­ла с же­ной» (1514 год, Лувр, Па­риж) - од­на из са­мых ран­них жан­ро­вых сцен в ев­ропейском искусстве. Ху­дож­ник по­ме­ща­ет ге­ро­ев сре­ди при­выч­ных для них ве­щей, ко­то­рые пе­ре­да­ны с ося­за­тель­ной дос­то­вер­но­стью, на­по­ми­наю­щей мас­те­ров XV века; вме­сте с тем кар­ти­на не ли­ше­на мо­ра­ли­зи­рую­ще­го под­тек­ста, как буд­то ил­лю­ст­ри­руя над­пись на ра­ме: «Пусть ве­сы бу­дут вер­ны­ми, а вес точ­ным».

Твор­че­ст­во Массейса де­мон­ст­ри­ру­ет не­кий ком­про­мисс ме­ж­ду тра­диционным сти­лем ни­дерландских мас­те­ров XV века и но­вы­ми ре­нес­санс­ны­ми фор­ма­ми, оно оз­на­ме­но­ва­ло со­бой пе­ре­ход от позд­не­го­тического искусства т. н. арс но­ва к Воз­ро­ж­де­нию в Ни­дер­лан­дах, ока­зало су­щественное влия­ние на ни­дерландских и немецких ху­дож­ни­ков XVI века.