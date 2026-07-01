МАССЕЙС КВЕНТИН
МАССЕЙС КВЕНТИН - нидерландский живописец.
Сын медника. Один из главных представителей Северного Возрождения. В 1491 году вступил в гильдию живописцев Антверпена и открыл собств. мастерскую. Среди его заказчиков были нидерландские гильдии и религиозные братства, португальские монастыри, датский король, учёные-гуманисты, со многими из которых Массейс был знаком лично.
Наиболее ранние из дошедших до нас произведений Массейса - «Алтарь святой Анны» для церкви Синт-Питерскерк в Лёвене (1507-1509 годы, Королевский музей изящных искусств, Брюссель), «Алтарь святого Иоанна» для антверпенского собора (1508-1511 годы, Королевский музей изящных искусств, Антверпен) и алтарь «Семь скорбей Марии» для монастыря Мадри-ди-Деуш в Лиссабоне (центральная часть - Национальный музей старинного искусства, Лиссабон) - обнаруживают глубокие связи с нидерландской живописью XV века, пропорциями фигур, скульптурной жёсткостью форм и интенсивностью колорита напоминая Рогира ван дер Вейдена и Д. Баутса. Сохраняя на протяжении всей жизни верность приёмам и принципам нидерландского искусства XV века, Массейс позднее испытал влияние Леонардо да Винчи и А. Дюрера (прежде всего в портретах). Воздействие итальянского искусства ощутимо в трактовке архитектурных мотивов (центральная группа «Алтаря святой Анны» изображена в ренессансном купольном зале, а композиция в целом является северным вариантом итальянской темы «Святого собеседования»).
Выдающийся портретист, Массейс создал новую для северной живописи концепцию портретного образа, неотъемлемыми чертами которой становятся светский дух и атмосфера гуманистической учёности: портретный диптих (1517 год) Эразма Роттердамского (Хэмптон-корт, Лондон) и Петра Гиллиса (Петра Эгидия; Лонгфорд-Касл, графство Уилтшир, Англия). В духе гуманистической морализирующей литературы написана картина «Безобразная герцогиня» (около 1513 года, Национальная галерея, Лондон), основой для которой послужил рисунок-карикатура Леонардо да Винчи. Это произведение, вероятно, иллюстрирует эпизод «Похвалы глупости» Эразма Роттердамского, где описана дама, до глубокой старости кокетничающая перед зеркалом.
Массейс был одним из родоначальников бытового жанра в нидерландской живописи XVI века. Его картина «Меняла с женой» (1514 год, Лувр, Париж) - одна из самых ранних жанровых сцен в европейском искусстве. Художник помещает героев среди привычных для них вещей, которые переданы с осязательной достоверностью, напоминающей мастеров XV века; вместе с тем картина не лишена морализирующего подтекста, как будто иллюстрируя надпись на раме: «Пусть весы будут верными, а вес точным».
Творчество Массейса демонстрирует некий компромисс между традиционным стилем нидерландских мастеров XV века и новыми ренессансными формами, оно ознаменовало собой переход от позднеготического искусства т. н. арс нова к Возрождению в Нидерландах, оказало существенное влияние на нидерландских и немецких художников XVI века.