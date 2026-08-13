МАССЕНA, АНДРЕ, ГЕРЦОГ РИВОЛИ, КНЯЗЬ ЭССЛИНГ

Массенa ( ит . Massena, фр. Massena) , Андре, герцог Риволи, князь Эсслинг (06.05.1758, Ницца — 04.04.1817, Париж) — французский военачальник, маршал Франции (1804). Сын торговца, рано остался сиротой на попечении своего дяди. В 1775 поступил на военную службу, прослужил 14 лет, выйдя в отставку в звании фельдфебеля. В начале Французской революции XVIII в. вступил в Национальную гвардию, был избран на офицерскую должность. С 1791 — командир батальона революционной армии, с 1792 — полковник. Отличался храбростью и решительностью. Был отмечен Наполеоном ( Наполеон I Бонапарт ) при взятии Тулона в 1793. В течение одного года получил два чина — бригадного и дивизионного генерала. В Итальянском походе 1796—1797 командовал авангардом, действия которого оказали решающее влияние на победу в сражении при Риволи в январе 1797. В 1798 был назначен главнокомандующим французскими войсками в Папской области (Италия), затем командовал армией в Швейцарии, где сумел разбить под Цюрихом (1799) русско-австрийский корпус генерала А. М. Римского-Корсакова. В 1800 защищал осажденную Геную от австрийских войск и английской эскадры. По договоренности между Наполеоном Бонапартом и императором Павлом I , М. был назначен командовать франко-русским Экспедиционным корпусом (общей численностью до 70 тыс. человек), который должен был отправиться в поход в Индию. После убийства Павла I в Санкт-Петербурге в марте 1801 все приготовления к походу были остановлены. Будучи членом Законодательного корпуса, в 1803 голосовал против пожизненного консульства для Наполеона. Тем не менее, после провозглашения Империи в числе первых получил звание маршала Франции. В 1805 во главе армии занял Венецию, Каринтию, Штирию и Неаполитанское королевство. За военные заслуги в 1808 получил от Наполеона титул герцога Риволи, а в 1809 — князя Эсслинга. Во время войны с Австрией (1809) командовал корпусом, действия которого облегчили победу Наполеона при Ваграме , когда сам М. был ранен. В 1810 был назначен главнокомандующим войсками в Португалии, но после нескольких поражений в мае 1811 отозван и заменен маршалом О. Ф. де Мармоном . По возвращении во Францию не получил нового назначения и не принимал участия в кампаниях 1812—1813. Лишь в октябре 1813 Наполеон отправил его в Марсель командовать дивизией. После падения Первой империи перешел на службу к Бурбонам и не поддержал Наполеона в период «Ста дней » . Будучи лояльным к режиму Реставрации, М., тем не менее, отказался участвовать в суде над маршалом М. Неем . В 1815 получил звание пэра Франции.

Соч. : Memoire de M. le Marechal Massena, sur les evenements qui ont eu lieu en Provence, pendant les mois de mars et d’avril 1815. Paris, 1816; Memoires de Massena. Paris, 1849—1850.

Лит.: Valentin R. Le marechal Massena, 1758—1817. Paris, 1960; Hulot F. Le Marechal Massena. Paris, 2005; Roullier A. Massena, la trahison, les lauriers et les ombres. Paris, 2010 . П. П. Черкасов.