МАССЕНА АНДРЕ
МАССЕНА АНДРЕ - герцог Риволи, князь Эслинг, французский военачальник, маршал Франции.
Сын торговца, рано остался сиротой. В 1775 году поступил на военную службу, через 14 лет вышел в отставку в звании фельдфебеля. После начала Французской революции XVIII века вступил в Национальную гвардию, был избран на офицерскую должность. С 1791 года в революционной армии, командир батальона, в 1792 году получил звание полковника. За храбрость и решительность при взятии Тулона в 1793 году был отмечен Наполеоном Бонапартом. В 1793 году Массена присвоено звание бригадного, в 1794 году - дивизионного генерала. Во время Итальянского похода Наполеона Бонапарта в 1796-1797 годах командовал авангардом, действия которого обеспечили французам победу в сражении при Риволи (январь 1797 года). В феврале 1798 года главнокомандующий французскими войсками в Папской области, с декабря того же года командовал армией в Швейцарии.
В 1799 году под Цюрихом нанёс поражение русско-австрийскому корпусу генерала А. М. Римского-Корсакова. В 1800 году руководил обороной Генуи, осаждённой австрийскими войсками и блокированной с моря британской эскадрой. Будучи членом Законодательного корпуса, в 1803 году голосовал против пожизненного консульства для Наполеона. Тем не менее после провозглашения империи в числе первых получил звание маршала Франции. В 1805 году во главе армии занял Венецию, Каринтию, Штирию, в 1806 году - Неаполитанское королевство. Во время войны с Австрией (1809 год) командовал корпусом, умелые действия которого обеспечили французам победу при Ваграме (в этом сражении был ранен). В 1810 году назначен главнокомандующим войсками в Португалии, но после нескольких поражений в мае 1811 года отозван и заменён маршалом О. Ф. де Мармоном. По возвращении во Францию не получил нового назначения и не принимал участия в кампаниях 1812-1813 годов. С октября 1813 года командовал дивизией в Марселе. После падения империи перешёл на службу к Бурбонам, остался им верен в период «Ста дней». Несмотря на проявляемую лояльность по отношению к режиму Реставрации, Массена отказался участвовать в суде над маршалом М. Неем.
Сочинения:
Mémoires... P., 1848–1850. Vol. 1–7. P., 1966–1967. Vol. "1–7.