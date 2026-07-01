МАССЕНА АНДРЕ

МАССЕНА АНДРЕ - герцог Риволи, князь Эслинг, французский военачальник, маршал Франции.

Сын тор­гов­ца, ра­но ос­тал­ся си­ро­той. В 1775 году по­сту­пил на во­енную служ­бу, че­рез 14 лет вы­шел в от­став­ку в зва­нии фельд­фе­бе­ля. По­сле на­ча­ла Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века всту­пил в Национальную гвар­дию, был из­бран на офи­цер­скую долж­ность. С 1791 года в ре­во­люционной ар­мии, ко­ман­дир ба­таль­о­на, в 1792 году по­лу­чил зва­ние пол­ков­ни­ка. За храб­рость и ре­ши­тель­ность при взя­тии Ту­ло­на в 1793 году был от­ме­чен На­по­ле­о­ном Бо­на­пар­том . В 1793 году Массена при­свое­но зва­ние бри­гад­но­го, в 1794 году - ди­ви­зи­он­но­го ге­не­ра­ла. Во вре­мя Италь­ян­ско­го по­хо­да На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та в 1796-1797 годах ко­ман­до­вал аван­гар­дом, дей­ст­вия ко­то­ро­го обес­пе­чи­ли фран­цу­зам по­бе­ду в сра­же­нии при Ри­во­ли (январь 1797 года). В феврале 1798 года глав­но­ко­мандующий французскими вой­ска­ми в Пап­ской об­лас­ти , с декабря то­го же го­да ко­ман­до­вал ар­ми­ей в Швей­ца­рии.

В 1799 году под Цю­ри­хом на­нёс по­ра­же­ние русско-австрийскому кор­пу­су генерала А. М. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва. В 1800 году ру­ко­во­дил обо­ро­ной Ге­нуи, оса­ж­дён­ной австрийскими вой­ска­ми и бло­ки­ро­ван­ной с мо­ря британской эс­кад­рой. Бу­ду­чи членом За­ко­но­дательного кор­пу­са, в 1803 году го­ло­со­вал про­тив по­жиз­нен­но­го кон­суль­ст­ва для На­по­ле­о­на. Тем не ме­нее по­сле про­воз­гла­ше­ния им­пе­рии в чис­ле пер­вых по­лу­чил зва­ние мар­ша­ла Фран­ции. В 1805 году во гла­ве ар­мии за­нял Ве­не­цию, Ка­рин­тию, Шти­рию, в 1806 году - Не­апо­ли­тан­ское ко­ро­лев­ст­во . Во вре­мя вой­ны с Ав­ст­ри­ей (1809 год) ко­ман­до­вал кор­пу­сом, уме­лые дей­ст­вия ко­то­ро­го обес­пе­чи­ли фран­цу­зам по­бе­ду при Ва­гра­ме (в этом сра­же­нии был ра­нен). В 1810 году на­зна­чен глав­но­ко­мандующим вой­ска­ми в Пор­ту­галии, но по­сле не­сколь­ких по­ра­же­ний в мае 1811 года ото­зван и за­ме­нён мар­ша­лом О. Ф. де Мар­мо­ном. По воз­вра­ще­нии во Фран­цию не по­лу­чил но­во­го на­зна­че­ния и не при­ни­мал уча­стия в кам­па­ни­ях 1812-1813 годов. С октября 1813 года ко­ман­до­вал ди­ви­зи­ей в Мар­се­ле. По­сле па­де­ния им­пе­рии пе­ре­шёл на служ­бу к Бур­бо­нам, ос­тал­ся им ве­рен в пе­ри­од «Ста дней». Не­смот­ря на про­яв­ляе­мую ло­яль­ность по от­но­ше­нию к ре­жи­му Рес­тав­ра­ции, Массена от­ка­зал­ся уча­ст­во­вать в су­де над мар­ша­лом М. Не­ем.

Сочинения:

Mémoires... P., 1848–1850. Vol. 1–7. P., 1966–1967. Vol. "1–7.