МАССАУА

МАССАУА (МАССАВА)- го­род в северной час­ти Эрит­реи, административный центр области Сэ­ме­на­уи-Кэй­их-Бах­ри.

Население 49,4 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен в бух­те Мас­са­уа Крас­но­го моря, на островах Тау­луд, Ба­це и при­ле­гаю­щей час­ти ма­те­ри­ка, со­еди­нён­ных на­сып­ны­ми дам­ба­ми. Морской порт. Ко­неч­ная железнодорожная стан­ция на ли­нии Би­ша - Кэ­рэн - Ас­мэ­ра - Гин­да - Мас­сау. Ав­то­до­ро­га­ми свя­зан со сто­ли­цей стра­ны Ас­мэ­рой и го­ро­да­ми по­бе­ре­жья. Па­ром­ное со­об­ще­ние с островом Дах­лак (ар­хи­пе­лаг Дах­лак). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Из­вес­тен со вре­мён Ак­сум­ско­го цар­ст­ва . С 1557 года под вла­стью Ос­ман­ской им­пе­рии . С 1885 года в со­ста­ве итальянских ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний, слу­жил опор­ным пунк­том для про­дви­же­ния италь­ян­цев в глубь Эфио­пии. В 1921 году силь­но по­стра­дал в ре­зуль­та­те зем­ле­тря­се­ния. В начальный пе­ри­од Второй мировой вой­ны иг­рал важ­ную роль как главная итальянская во­ен­но-мор­ская ба­за на Крас­ном море. В 1941 году взят британскими си­ла­ми, на­хо­дил­ся под управ­ле­ни­ем британской во­енной ад­ми­ни­ст­ра­ции. С 1952 года в со­ста­ве Эфио­пии, в Массауа рас­по­ла­галась штаб-квар­ти­ра эфи­опских ВМС. В хо­де вой­ны за не­за­ви­си­мость Эрит­реи 1961-1991 годы за­хва­чен в 1990 году Народным фрон­том ос­во­бо­ж­де­ния Эрит­реи. С 1993 году в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Эрит­реи. В 1999 году, в пе­ри­од эфио­по-эрит­рей­ско­го во­енного кон­флик­та 1998-2000 годов, под­вер­гал­ся бом­бар­ди­ров­кам эфи­опской авиа­ции. В го­ро­де со­хра­ни­лись: ме­четь Шейх-Ха­на­фи (XVI век); до­ма из ко­рал­ло­во­го кам­ня XVII век; руи­ны зда­ний вре­мён итальянской ко­ло­ни­за­ции. На острове Тау­луд на­хо­дят­ся Императорский дво­рец (1872-1874 годы); со­бор Св. Ма­ри­ам. Так­же в Массауа - зда­ние Banca d’Italia (1920-е годы); Вил­ла Ме­лот­ти (1930-е годы).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки го­ро­да - пор­то­вое хо­зяй­ст­во (гру­зо­обо­рот около 550 тыс. т в 2009 году; вы­воз мас­лич­ных куль­тур, ко­фе, кож, со­ли, ры­бы, жем­чу­га; ввоз по­тре­би­тель­ских то­ва­ров, неф­те­про­дук­тов); тер­ри­то­рии пор­та и ме­ж­ду­народного аэ­ро­пор­та име­ют ста­тус сво­бод­ной эко­но­мической зо­ны. Центр ту­риз­ма (морского оз­до­ро­ви­тель­но­го, куль­тур­но-по­зна­ва­тель­но­го), от­прав­ной пункт экс­кур­сий и экс­пе­ди­ций дай­ве­ров в Национальный парк на ар­хи­пе­ла­ге Дах­лак. Ры­бо­лов­ст­во; пе­ре­ра­бот­ка ры­бы, мя­са. Про­изводство ме­тал­ло­из­де­лий, це­мен­та, та­бач­ной про­дук­ции. До­бы­ча морской со­ли.

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