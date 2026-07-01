МАССАУА
МАССАУА (МАССАВА)- город в северной части Эритреи, административный центр области Сэменауи-Кэйих-Бахри.
Население 49,4 тысяч человек (2010 год). Расположен в бухте Массауа Красного моря, на островах Таулуд, Баце и прилегающей части материка, соединённых насыпными дамбами. Морской порт. Конечная железнодорожная станция на линии Биша - Кэрэн - Асмэра - Гинда - Массау. Автодорогами связан со столицей страны Асмэрой и городами побережья. Паромное сообщение с островом Дахлак (архипелаг Дахлак). Международный аэропорт.
Известен со времён Аксумского царства. С 1557 года под властью Османской империи. С 1885 года в составе итальянских колониальных владений, служил опорным пунктом для продвижения итальянцев в глубь Эфиопии. В 1921 году сильно пострадал в результате землетрясения. В начальный период Второй мировой войны играл важную роль как главная итальянская военно-морская база на Красном море. В 1941 году взят британскими силами, находился под управлением британской военной администрации. С 1952 года в составе Эфиопии, в Массауа располагалась штаб-квартира эфиопских ВМС. В ходе войны за независимость Эритреи 1961-1991 годы захвачен в 1990 году Народным фронтом освобождения Эритреи. С 1993 году в составе независимой Эритреи. В 1999 году, в период эфиопо-эритрейского военного конфликта 1998-2000 годов, подвергался бомбардировкам эфиопской авиации. В городе сохранились: мечеть Шейх-Ханафи (XVI век); дома из кораллового камня XVII век; руины зданий времён итальянской колонизации. На острове Таулуд находятся Императорский дворец (1872-1874 годы); собор Св. Мариам. Также в Массауа - здание Banca d’Italia (1920-е годы); Вилла Мелотти (1930-е годы).
Основа экономики города - портовое хозяйство (грузооборот около 550 тыс. т в 2009 году; вывоз масличных культур, кофе, кож, соли, рыбы, жемчуга; ввоз потребительских товаров, нефтепродуктов); территории порта и международного аэропорта имеют статус свободной экономической зоны. Центр туризма (морского оздоровительного, культурно-познавательного), отправной пункт экскурсий и экспедиций дайверов в Национальный парк на архипелаге Дахлак. Рыболовство; переработка рыбы, мяса. Производство металлоизделий, цемента, табачной продукции. Добыча морской соли.