МАССАРИ ФРИЦИ
МАССАРИ ФРИЦИ (настоящее имя и фамилия Фридерика Массарик) - австрийская певица (сопрано), актриса театра и кино.
Дочь еврейского коммерсанта. С 16 лет пела в хоре венского «Карлтеатер» (участвовала в гастролях этого театра в Санкт-Петербурге), затем играла в театрах Линца и Гамбурга. В 1901-1904 годах получила известность как исполнительница романсов, шлягеров и «венских» песен в театрах «Венеция в Вене» и «Орфеум» (Вена). Была знакома с представителями австрийской аристократии. В 1904-1933 годах солистка «Метрополь-театер» (Берлин), где стала «звездой» ревю и оперетты; среди лучших ролей - Сильва («Княгиня чардаша» И. Кальмана).
С триумфальным успехом Массари исполнила на этой сцене главные роли в премьерах оперетт Л. Фалля («Императрица», 1915 год; «Роза Стамбула», 1917 год; «Мадам Помпадур», 1923 год) и О. Штрауса («Последний вальс», 1920 год; «Жемчуга королевы», 1923 год; «Женщина, которая знает, чего хочет», 1932 год); оба композитора сочинили многие свои произведения в расчёте на сценические и вокальные данные Массари. По приглашению М. Райнхардта она выступила в заглавной роли в оперетте «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха (1911, Мюнхен), по приглашению Б. Вальтера - в берлинской Городской опере в ролях Адели («Летучая мышь» И. Штрауса) и Ханны Главари («Весёлая вдова» Ф. Легара). Гастролировала в Вене и Париже. Участвовала в Зальцбургском фестивале (1926 год). Записала множество граммофонных пластинок. Снималась в озвученных немых фильмах: «Виола» (1912 год), «Туннель» (1915 год), «Безумный танец любви» (1919 год) и др.
В 1933 году эмигрировала из Германии, с 1938 года жила в Калифорнии (США). Среди близких друзей Массари - А. Малер-Верфель, Ф. Верфель, Г. и Т. Манны, Л. Фейхтвангер, Э. Любич.