МАССАРИ ФРИЦИ

МАССАРИ ФРИЦИ (настоящее имя и фамилия Фри­де­ри­ка Мас­са­рик) - австрийская пе­ви­ца (со­пра­но), ак­три­са те­ат­ра и ки­но.

Дочь еврейского ком­мер­сан­та. С 16 лет пе­ла в хо­ре вен­ско­го «Карл­теа­тер» (уча­ст­во­ва­ла в га­ст­ро­лях это­го те­ат­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге), за­тем иг­ра­ла в те­ат­рах Лин­ца и Гам­бур­га. В 1901-1904 годах по­лу­чи­ла из­вест­ность как ис­пол­ни­тель­ни­ца ро­ман­сов, шля­ге­ров и «вен­ских» пе­сен в те­ат­рах «Ве­не­ция в Ве­не» и «Ор­фе­ум» (Ве­на). Бы­ла зна­ко­ма с пред­ста­ви­те­ля­ми австрийской ари­сто­кра­тии. В 1904-1933 годах со­ли­ст­ка «Мет­ро­поль-теа­тер» (Бер­лин), где ста­ла «звез­дой» ре­вю и опе­рет­ты; сре­ди луч­ших ро­лей - Силь­ва («Кня­гиня чар­да­ша» И. Каль­ма­на ).

С три­ум­фаль­ным ус­пе­хом Массари ис­пол­ни­ла на этой сце­не глав­ные ро­ли в пре­мье­рах опе­ретт Л. Фал­ля («Им­пе­рат­ри­ца», 1915 год; «Ро­за Стам­бу­ла», 1917 год; «Ма­дам Пом­па­дур», 1923 год) и О. Штрау­са («По­след­ний вальс», 1920 год; «Жем­чу­га ко­ро­ле­вы», 1923 год; «Жен­щи­на, ко­то­рая зна­ет, че­го хо­чет», 1932 год); оба ком­по­зи­то­ра со­чи­ни­ли многие свои про­из­ве­де­ния в рас­чё­те на сце­нические и во­каль­ные дан­ные Массари. По при­гла­ше­нию М. Рай­нхард­та она вы­сту­пи­ла в за­глав­ной ро­ли в опе­рет­те «Пре­крас­ная Еле­на» Ж. Оф­фен­ба­ха (1911, Мюн­хен), по при­гла­ше­нию Б. Валь­те­ра - в бер­лин­ской Городской опе­ре в ро­лях Аде­ли («Ле­ту­чая мышь» И. Штрау­са) и Хан­ны Гла­ва­ри («Ве­сё­лая вдо­ва» Ф. Ле­га­ра ). Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Ве­не и Па­ри­же. Уча­ст­во­ва­ла в Зальц­бург­ском фес­ти­ва­ле (1926 год). За­пи­са­ла мно­же­ст­во грам­мо­фон­ных пла­сти­нок. Сни­ма­лась в оз­ву­чен­ных не­мых филь­мах: «Вио­ла» (1912 год), «Тун­нель» (1915 год), «Бе­зум­ный та­нец люб­ви» (1919 год) и др.

В 1933 году эмиг­ри­ро­ва­ла из Гер­ма­нии, с 1938 года жи­ла в Ка­ли­фор­нии (США). Сре­ди близ­ких дру­зей Массари - А. Ма­лер-Вер­фель, Ф. Вер­фель, Г. и Т. Ман­ны, Л. Фейх­тван­гер, Э. Лю­бич.