МАССАЛЬСКИЙ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Российский актёр, народный артист СССР.
Из семьи юриста. В 1918-1924 годах занимался в различных драматических студиях под руководством А. М. Лобанова, Ю. А. Завадского. С 1924 года актёр вспомогательного состава, с 1925 года в труппе МХАТа. При блестящем артистизме, обаянии, прекрасных внешних данных Массальский стремился расширить свои сценические возможности и выйти за рамки амплуа героя-любовника, добиваясь характерности, тонко передавая стиль эпохи и автора.
С успехом исполнял роли в произведениях как классической, так и современной драматургии: князь Дмитрий Шуйский («Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого), Джингль («Пиквикский клуб» по роману Ч. Диккенса), Молчалин («Горе от ума» А. С. Грибоедова), граф Альмавива («Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. Бомарше), Барон («На дне» М. Горького), Вронский («Анна Каренина» по роману Л. Н. Толстого), Чарльз Сэрфес («Школа злословия» Р. Шеридана), Тузенбах, Гаев, Тригорин («Три сестры», «Вишнёвый сад», «Чайка» А. П. Чехова), лорд Горинг («Идеальный муж» О. Уайльда), Гарри Смит («Русский вопрос» К. М. Симонова), Вово («Плоды просвещения» Л. Н. Толстого), Лейстер («Мария Стюарт» Ф. Шиллера), Городулин («На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского), Босс Финли («Сладкоголосая птица юности» Т. Уильямса).
В кино с 1927 года (Зубов - «Солистка его величества»). Его лучшие киноработы (Кнейшиц - «Цирк» Г. В. Александрова, польский король Сигизмунд - «Иван Грозный» С. М. Эйзенштейна) отличаются графической чёткостью, остротой внешнего рисунка. Среди других фильмов: «Гаврош», «Лермонтов», «Без вины виноватые», «Алые паруса». С 1947 года преподавал в Школе-студии МХАТ, профессор (1961 год).