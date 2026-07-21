МАССАЛЬСКИЙ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Российский ак­тёр, народный артист СССР.

Из се­мьи юри­ста. В 1918-1924 годах за­ни­мал­ся в различных дра­ма­тических сту­ди­ях под руководством А. М. Ло­бано­ва, Ю. А. За­вад­ско­го. С 1924 года ак­тёр вспо­мо­гательного со­ста­ва, с 1925 года в труп­пе МХАТа. При бле­стя­щем ар­ти­стиз­ме, оба­я­нии, пре­крас­ных внеш­них дан­ных Массальский стре­мил­ся рас­ши­рить свои сце­нические воз­мож­но­сти и вый­ти за рам­ки ам­п­луа ге­роя-лю­бов­ни­ка, до­би­ва­ясь ха­рак­тер­но­сти, тон­ко пе­ре­да­вая стиль эпо­хи и ав­то­ра.

С ус­пе­хом ис­пол­нял ро­ли в про­из­ве­де­ни­ях как клас­си­че­ской, так и современной дра­ма­тур­гии: князь Дмит­рий Шуй­ский («Царь Фё­дор Ио­ан­но­вич» А. К. Тол­сто­го ), Джингль («Пи­к­вик­ский клуб» по ро­ма­ну Ч. Дик­кен­са), Мол­ча­лин («Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва ), граф Аль­ма­ви­ва («Бе­зум­ный день, или Же­нить­ба Фи­га­ро» П. Бо­мар­ше), Ба­рон («На дне» М. Горь­ко­го), Врон­ский («Ан­на Ка­ре­ни­на» по ро­ма­ну Л. Н. Тол­сто­го ), Чарльз Сэр­фес («Шко­ла зло­сло­вия» Р. Ше­ри­да­на), Ту­зен­бах, Га­ев, Три­го­рин («Три се­ст­ры», «Виш­нё­вый сад», «Чай­ка» А. П. Че­хо­ва), лорд Го­ринг («Иде­аль­ный муж» О. Уай­ль­да), Гар­ри Смит («Рус­ский во­прос» К. М. Си­мо­но­ва), Во­во («Пло­ды про­све­ще­ния» Л. Н. Тол­сто­го), Лей­стер («Ма­рия Стю­арт» Ф. Шил­ле­ра), Го­ро­ду­лин («На вся­ко­го муд­ре­ца до­воль­но про­сто­ты» А. Н. Ост­ров­ско­го), Босс Фин­ли («Слад­ко­го­ло­сая пти­ца юно­сти» Т. Уиль­ям­са).

В ки­но с 1927 года (Зу­бов - «Со­ли­ст­ка его ве­ли­че­ст­ва»). Его луч­шие ки­но­ра­бо­ты (Кней­шиц - «Цирк» Г. В. Алек­сан­д­ро­ва, польский ко­роль Си­гиз­мунд - «Иван Гроз­ный» С. М. Эй­зен­штей­на) от­ли­ча­ют­ся гра­фической чёт­ко­стью, ост­ро­той внеш­не­го ри­сун­ка. Сре­ди других филь­мов: «Гав­рош», «Лер­мон­тов», «Без ви­ны ви­но­ва­тые», «Алые па­ру­са». С 1947 года пре­по­да­вал в Шко­ле-сту­дии МХАТ, профессор (1961 год).