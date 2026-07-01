МАССАЛИТИНОВ НИКОЛАЙ ОСИПОВИЧ
МАССАЛИТИНОВ НИКОЛАЙ ОСИПОВИЧ - российский и болгарский театральный деятель, актёр, режиссёр, педагог, народный артист Народной Республики Болгария (1948 год).
Брат В. О. Массалитиновой. В 1907 году окончил школу московского Малого театра по классу А. А. Федотова. В 1907-1919 годах актёр МХТ: Скалозуб («Горе от ума» А. С. Грибоедова), Городулин («На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского), Ислаев, Станицын («Месяц в деревне», «Где тонко, там и рвётся» И. С. Тургенева), Лопахин, Солёный, Войницкий («Вишнёвый сад», «Три сестры», «Дядя Ваня» А. П. Чехова) и др.
В 1913-1916 годах руководил (совместно с Н. Г. Александровым и Н. А. Подгорным) частной школой драматического искусства («Школа трёх Николаев»), большинство учеников которой после её закрытия вошли в состав 2-й Студии МХТ. В 1919 году оказался в «качаловской группе», в СоветскуюРоссию не вернулся. Играл в составе Пражской группы под руководством М. Н. Германовой. С 1925 года жил и работал в Болгарии.
Среди ролей на болгарской сцене: Тартюф («Тартюф» Мольера), Фамусов («Горе от ума»), Маттиас Клаузен («Перед заходом солнца» Г. Гауптмана). В 1925 году возглавил школу-студию при Народном театре в Софии (с 1948 года Высший институт театрального искусства). Воспитал несколько поколений мастеров болгарской сцены. В 1925-1944 годах главный режиссёр, затем режиссёр софийского Народного театра. Среди постановок: «Мастера» Р. Стоянова (1927 год), «Албена» С. Л. Костова (1928 год), «Квадратура круга» В. П. Катаева (1931 год), «На дне» М. Горького (1932 год), «Престол» И. М. Вазова (1934 год), «Иванко» В. Друмева (1936 год), «Бесприданница» (1937 год) и «Таланты и поклонники» (1955 год) Островского, «Борьба продолжается» К. Кюлявкова (1945 год), «Три сестры» Чехова (1953 год). Ставил и в др. театрах Софии (Театр имени В. Киркова, Народный молодёжный театр), в театре города Димитрово и др. Димитровская премия (1950 год).