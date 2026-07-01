МАССАЛИТИНОВ НИКОЛАЙ ОСИПОВИЧ

МАССАЛИТИНОВ НИКОЛАЙ ОСИПОВИЧ - российский и болгарский те­ат­раль­ный дея­тель, ак­тёр, ре­жис­сёр, пе­да­гог, народный артист Народной Рес­пуб­ли­ки Бол­га­рия (1948 год).

Брат В. О. Мас­са­ли­ти­но­вой. В 1907 году окон­чил шко­лу московского Ма­ло­го те­ат­ра по клас­су А. А. Фе­до­то­ва. В 1907-1919 годах ак­тёр МХТ: Ска­ло­зуб («Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва ), Го­ро­ду­лин («На вся­ко­го муд­ре­ца до­воль­но про­сто­ты» А. Н. Ост­ров­ско­го ), Ис­ла­ев, Ста­ни­цын («Ме­сяц в де­рев­не», «Где тон­ко, там и рвёт­ся» И. С. Тур­ге­не­ва), Ло­па­хин, Со­лё­ный, Вой­ниц­кий («Виш­нё­вый сад», «Три се­ст­ры», «Дя­дя Ва­ня» А. П. Че­хова) и др.

В 1913-1916 годах ру­ко­во­дил (совместно с Н. Г. Алек­сан­д­ро­вым и Н. А. Под­гор­ным) ча­ст­ной шко­лой дра­ма­тического искусства («Шко­ла трёх Ни­ко­ла­ев»), боль­шин­ст­во уче­ни­ков ко­то­рой по­сле её за­кры­тия во­шли в со­став 2-й Сту­дии МХТ. В 1919 году ока­зал­ся в «ка­ча­лов­ской груп­пе», в СоветскуюРос­сию не вер­нул­ся. Иг­рал в со­ста­ве Праж­ской груп­пы под руководством М. Н. Гер­ма­но­вой. С 1925 года жил и ра­бо­тал в Бол­га­рии.

Сре­ди ро­лей на болгарской сце­не: Тар­тюф («Тар­тюф» Моль­е­ра), Фа­му­сов («Го­ре от ума»), Мат­ти­ас Клау­зен («Пе­ред за­хо­дом солн­ца» Г. Га­упт­ма­на). В 1925 году воз­гла­вил шко­лу-сту­дию при Народном те­ат­ре в Со­фии (с 1948 года Выс­ший институт те­ат­раль­но­го искусства). Вос­пи­тал несколько по­ко­ле­ний мас­те­ров болгарской сце­ны. В 1925-1944 годах главный ре­жис­сёр, за­тем ре­жис­сёр со­фий­ско­го Народного те­ат­ра. Сре­ди по­ста­но­вок: «Мас­те­ра» Р. Стоя­но­ва (1927 год), «Ал­бе­на» С. Л. Кос­то­ва (1928 год), «Квад­ра­ту­ра кру­га» В. П. Ка­тае­ва (1931 год), «На дне» М. Горь­ко­го (1932 год), «Пре­стол» И. М. Ва­зо­ва (1934 год), «Иван­ко» В. Дру­ме­ва (1936 год), «Бес­при­дан­ни­ца» (1937 год) и «Та­лан­ты и по­клон­ни­ки» (1955 год) Ост­ров­ско­го, «Борь­ба про­дол­жа­ет­ся» К. Кю­ляв­ко­ва (1945 год), «Три се­ст­ры» Че­хо­ва (1953 год). Ста­вил и в др. те­ат­рах Со­фии (Те­атр имени В. Кир­ко­ва, Народный мо­ло­дёж­ный те­атр), в те­ат­ре города Ди­мит­ро­во и др. Ди­мит­ров­ская премия (1950 год).