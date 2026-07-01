МАССАЧУСЕТСКОЕ ВОССТАНИЕ 1689-1691

МАССАЧУСЕТСКОЕ ВОССТАНИЕ 1689-1691 - бес­кров­ное вос­ста­ние по­се­лен­цев Мас­са­чу­сет­са , на­прав­лен­ное про­тив по­ли­ти­ки мет­ро­по­лии.

В 1684 году английский ко­роль Яков II, стре­мясь ли­к­ви­ди­ро­вать т. н. мас­са­чу­сет­скую тео­кра­тию (с 1629 года ко­ло­ния управ­ля­лась ме­ст­ной пу­ри­тан­ской «Ком­па­ни­ей Мас­са­чу­сет­ско­го за­ли­ва»), ан­ну­ли­ро­вал хар­тию Мас­са­чу­сет­са и уве­ли­чил его на­ло­го­об­ло­же­ние. Сиг­на­лом к на­ча­лу вос­ста­ния ста­ло из­вес­тие о низ­ло­же­нии Яко­ва II. 18.04.1689 года жи­те­ли Бос­то­на вы­шли на ули­цы го­ро­да, аре­сто­ва­ли около 25 ко­ро­лев­ских чи­нов­ни­ков. 19 апреля был за­клю­чён в тюрь­му гу­бер­на­тор До­ми­нио­на Но­вая Анг­лия Э. Ан­д­рос (за­тем вы­слан в Анг­лию).

Управ­ле­ние Мас­са­чу­сет­сом взял на се­бя Комитет безо­пас­но­сти во гла­ве с бывшим гу­бер­на­то­ром С. Брэд­ст­ритом и др. уме­рен­ны­ми по­ли­ти­ка­ми. 22.05.1689 года со­стоя­лись вы­бо­ры в ме­ст­ную ас­самб­лею. Бы­ла вос­ста­нов­ле­на хар­тия 1629 года, в 1690 году вы­шел един­ст­вен­ный вы­пуск пер­вой газетыв Аме­ри­ке «Publick Oc­cur­rences». В от­вет мет­ро­по­лия в октябре 1691 года при­ня­ла но­вую Мас­са­чу­сет­скую хар­тию, со­глас­но ко­то­рой управ­ле­ние ко­ло­ни­ей пе­ре­шло от «Ком­па­нии Мас­са­чу­сет­ско­го за­ли­ва» к ко­ро­лев­ско­му гу­бер­на­то­ру с пра­вом ве­то и на­зна­че­ния су­дей. Обе па­ла­ты ме­ст­ной ас­самб­леи ос­та­лись вы­бор­ны­ми, од­на­ко вме­сто цер­ков­но­го из­би­рательного цен­за (на ос­но­ве член­ст­ва в кон­гре­га­цио­на­ли­ст­ской церк­ви) вво­дил­ся иму­щественный ценз. Массачусетское восстание, на­ря­ду с Лейс­ле­ра вос­ста­ни­ем 1689-1691 годов , при­ве­ло к рас­па­ду До­ми­нио­на Но­вая Анг­лия

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