МАССАЧУСЕТСКОЕ ВОССТАНИЕ 1689-1691
МАССАЧУСЕТСКОЕ ВОССТАНИЕ 1689-1691 - бескровное восстание поселенцев Массачусетса, направленное против политики метрополии.
В 1684 году английский король Яков II, стремясь ликвидировать т. н. массачусетскую теократию (с 1629 года колония управлялась местной пуританской «Компанией Массачусетского залива»), аннулировал хартию Массачусетса и увеличил его налогообложение. Сигналом к началу восстания стало известие о низложении Якова II. 18.04.1689 года жители Бостона вышли на улицы города, арестовали около 25 королевских чиновников. 19 апреля был заключён в тюрьму губернатор Доминиона Новая Англия Э. Андрос (затем выслан в Англию).
Управление Массачусетсом взял на себя Комитет безопасности во главе с бывшим губернатором С. Брэдстритом и др. умеренными политиками. 22.05.1689 года состоялись выборы в местную ассамблею. Была восстановлена хартия 1629 года, в 1690 году вышел единственный выпуск первой газетыв Америке «Publick Occurrences». В ответ метрополия в октябре 1691 года приняла новую Массачусетскую хартию, согласно которой управление колонией перешло от «Компании Массачусетского залива» к королевскому губернатору с правом вето и назначения судей. Обе палаты местной ассамблеи остались выборными, однако вместо церковного избирательного ценза (на основе членства в конгрегационалистской церкви) вводился имущественный ценз. Массачусетское восстание, наряду с Лейслера восстанием 1689-1691 годов, привело к распаду Доминиона Новая Англия